Klarer im Kopf

Wenn nur das Schamgefühl nicht wäre. Das Schamgefühl für das Delikt. «Es wird immer bleiben», sagt Sandro M. gleich zu Beginn des Gesprächs. In Wirklichkeit heisst er anders. In juristischer Fachsprache fügt er an: «Ich habe eine Frau sexuell belästigt. Das Gericht wertete den Übergriff als sexuelle Nötigung und versuchte Vergewaltigung und verurteilte mich zu einer stationären Massnahme.» Der grosse Mann mit den breiten Schultern sagt auch: «Ich leide an paranoider Schizophrenie. Dagegen muss ich täglich Medikamente nehmen.»

Wir sitzen in einem Besprechungszimmer auf dem Gelände der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK). Im Zentrum für Ambulante Forensische Therapie werden psychisch kranke Straftäterinnen und Straftäter nach einer stationären Behandlung in einer Klinik ambulant nachbetreut. Das Ziel ist es, ihren Übergang in die Freiheit möglichst reibungslos zu gestalten. Im Klartext: ohne erneute Delikte. Für die in der Regel schizophrenen Straftäter – die meisten sind Männer und haben aufgrund ihrer Krankheit ein Gewalt- oder Tötungsdelikt begangen – steht ein ganzes Team von Psychiatern, Psychotherapeutinnen, Pflegern, Sozialarbeiterinnen und Bewährungshelfern zur Verfügung.

Es geht um die Sicherheit der Gesellschaft hier, um die Gesundheit der psychisch kranken Straftäter da. Und um deren soziale und berufliche Wiedereingliederung. Das Treffen mit Sandro M. lässt sich als Zeichen dafür interpretieren, wie viel besser es ihm in der Zwischenzeit geht. Und als wie ungefährlich er mittlerweile gilt.

Kein typischer Sexualstraftäter

Von einer Strafe sah das Gericht im Fall Sandro M. ab. Ein psychiatrisches Gutachten hatte ergeben, dass er aufgrund seiner Schizophrenie schuldunfähig sei. Für Sandro M. war die Diagnose Er­klärung und Erlösung zugleich. Anfang zwanzig hatte er einen Mann körperlich verletzt – und war verurteilt worden. Ein paar Jahre später ging er auf Beamte los – und wurde erneut verurteilt. Erst nach dem dritten Delikt, dem erwähnten sexuellen Übergriff auf eine ihm unbekannte Frau, kam sein Verhalten und seine Erscheinung den Behörden seltsam vor. Er wirkte nicht wie ein typischer Sexualstraftäter, sondern verwahrlost und verwirrt. Der Psychiater kam in seinem Gutachten zum eindeutigen Schluss: paranoide Schizophrenie.

Wie Sandro M. geht es in der Schweiz pro Jahr durchschnittlich 112 Personen. Sie werden wegen einer schweren psychischen Störung, die in Zusammenhang mit einer Straftat steht, zu einer stationären Therapie verurteilt. 2016 befanden sich schweizweit rund 820 Männer und 80 Frauen in einer solchen Massnahme. Mittlerweile sind es wohl längst mehr. Der Grund: Die bedingte Entlassung aus dem stationären Massnahmenvollzug wird von den Behörden nur restriktiv bewilligt. In den Jahren 2014 und 2015 etwa waren es 11 Prozent aller Fälle, wie eine 2018 veröffentlichte Studie zeigte (Strafvollzug: 73 Prozent). Die Folge: Es fehlen schweizweit Therapieplätze – und das seit Jahren.

Auch deshalb ergibt die ambulante Nachsorge aus Sicht von Psychiaterinnen und Psychiatern Sinn. Da sich ihre Wirksamkeit belegen lasse, könne man sie durchaus als Alternative zur stationären Behandlung praktizieren. Noch gibt es die intensive und enge Betreuung durch ein ganzes Team nicht in allen Kantonen. Pioniere sind Zürich und Basel.

An der wöchentlichen Sitzung tauscht sich das Team des Zentrums für Ambulante Forensische Therapie über die meist schizophrenen Straftäter aus. Foto: Urs Jaudas

Sandro M. kam 2014 ins Zentrum für Stationäre Forensische Therapie in Rheinau ZH. Diese geschlossene Abteilung der PUK ist Straftätern vorbehalten, die sehr schwer krank und gefährlich sind. Wer gefährlich ist, kann auch in einer anderen geschlossenen Einrichtung wie etwa einer Justizvollzugsanstalt unterkommen. Die stationäre Behandlung dauert in der Regel fünf Jahre. Falls nötig, kann sie unbeschränkt oft um maximal fünf Jahre verlängert werden. Deshalb wird sie auch «kleine Verwahrung» genannt.

Seinen damaligen Krankheitszustand beschreibt Sandro M. so: «Es kamen Gedanken, dass die Welt nicht so ist, wie sie ist. Dass ich tot sei, es aber nicht merke. Alle anderen aber schon. Oder dass mich jemand gefangen hält.»

Diese Symptome seien typisch für die paranoide Schizophrenie, wird seine Therapeutin Iris Eissner-Keck später sagen. Da ist Sandro M. bereits zur Arbeit gegangen, er hat vorerst einen Halbtagesjob. «Die Krankheit hebt das Denken völlig aus den Angeln. Zentral dabei ist die wahnhafte Verkennung der Realität», sagt Eissner-Keck. Typisch für schizophrene Patienten sei auch die fehlende Krankheitseinsicht. Sie merken nicht, dass sie krank sind.

Im Zentrum Rheinau ging es ihm zuerst einmal schlecht. Und dann, Medikamenten sei Dank, mit jedem Monat besser. Auch die zahlreichen Therapiegespräche halfen. Der Fokus lag dabei – wie immer im Massnahmenvollzug – auf dem Delikt und der psychischen Störung. Immer und immer wieder musste Sandro M. darüber reden. Ob er wollte oder nicht.

Jetzt im betreuten Wohnheim

Nach rund vier Jahren erachteten ihn die Psychiater als so stabil, dass er 2018 – mit Bewilligung der Vollzugsbehörde – von der geschlossenen Abteilung in ein betreutes Wohnheim wechseln durfte. Mehr Freiheit, mehr Eigenverantwortung, irgendwo im Kanton Zürich.

Sandro M. weiss, dass das im juristischen Sinne noch keine Entlassung aus der stationären Massnahme ist. Aber der zukunftsgerichtetere Blick mache schon viel aus, sagt er. Sein jetziges Leben sei mit demjenigen einer Wohngemeinschaft vergleichbar. Manchmal esse man zusammen, es gebe Ämtli und gemeinsame Besprechungen, an denen alle teilnehmen müssten. «In den ersten drei Monaten habe ich Gewicht verloren, weil ich mich nicht mehr gefangen gefühlt habe», sagt er und lächelt. Zudem esse er weniger und bewege sich mehr.

Um die Straftäter kümmern sich im betreuten Wohnheim die Bezugspersonen, die inklusive Pikettdienst rund um die Uhr erreichbar sind. Auch seine Therapeutin trifft Sandro M. nach wie vor wöchentlich. «Ich weiss, dass ich mich noch immer in Behandlung befinde», sagt er. «Aber es geht nicht mehr ständig darum, dass ich krank bin. Wir besprechen auch viele zukunftsorien­tierte Sachen.» Dazu gehören Themen wie Arbeit und Wohnen und Freizeit, die sozialen Kontakte, die Gesundheit, kurz und gut: der Alltag. «Manchmal reden wir auch nur über Sport», sagt Sandro M. und klingt erleichtert.

Kein alkoholfreies Bier

Selbstverständlich, sagt seine Therapeutin später, gebe es auch im betreuten Wohnheim Regeln, an die sich Sandro M. halten müsse. Und selbstverständlich seien Delikt und Krankheit in den Gesprächen mit ihr nach wie vor Thema – «aber eben nicht nur». Das motiviere ihn. Mittlerweile sei Sandro M. kaum mehr wiederzuerkennen, sagt Iris Eissner-Keck. Psychisch sei er stabil, und er konsumiere keine Drogen oder Alkohol mehr.

«Ich mag nicht einmal alkoholfreies Bier», sagt Sandro M. und lächelt. Als er in seine Hosentasche greift, erklärt er sich sofort: «Ich nehme nur mein Handy hervor, damit wir die Zeit im Auge behalten.» Er will die Besucherin, die mit ihm allein ist, keinesfalls einschüchtern. Und er will nicht zu spät zur Arbeit erscheinen.

Dass er dort regelmässig erscheint und sein Chef zufrieden ist mit ihm, macht den Mitdreissiger stolz – auch wenn er das selber nicht so sagen würde. Er sagt stattdessen: «Bitte schreiben Sie nicht, was ich mache. Sonst erkennt man mich noch.» Nur der Chef ist eingeweiht, auch hier plagt Sandro M. die Scham.

Er erzählt, dass ihm das Arbeiten gefalle – nicht aber unbedingt die Arbeit. Sie sei «ziemlich monoton». Lieber würde er etwas tun, das mehr Abwechslung bringt und ihn stärker herausfordert. Oder einen Beruf erlernen. Vielleicht sogar studieren. «Kürzlich hat mir jemand empfohlen, etwas aus mir zu machen. Das will ich jetzt: etwas aus mir machen.»

Doch was heisst das? Sandro M. zögert. «Eine Arbeit finden, die mir super gefällt. Oder eine Ausbildung.» Er hält nochmals inne. «Im Moment stimmt es aber so für mich, es ist eine einfache Arbeit mit wenig Verantwortung. Ein Ganztagesjob wäre mir noch zu viel. Ich muss vorzu schauen, wie es geht.»

Dann erzählt er, wie er als Gymischüler zu kiffen begann. Zusammen mit seinen Kollegen, immer häufiger, immer mehr. Heute weiss er, dass Cannabis den Ausbruch seiner Psychose wesentlich gefördert hat. Auch das Kokain und das Heroin, welche später dazu kamen, seien «nicht gut gewesen», sagt er. Aber mit dem Kiffen habe alles angefangen. «Wenn ich kiffte, war alles gut. Irgendwann dann nicht mehr. Nichts mehr war gut. Heute habe ich Angst davor.» Er brach das Gymnasium ab. Bald folgte das erste Delikt. Das ist jetzt rund 15 Jahre her.

In ein paar Monaten wird Sandro M. den nächsten und – wenn alles gut geht – letzten Schritt seiner stationären Massnahme wagen: den Umzug vom betreuten Wohnheim in eine Aussenwohngruppe. Dort erwartet ihn noch mehr Freiheit, aber auch mehr Eigenverantwortung – für den Job, für den Haushalt, für die Medikamente. Er wird diese nicht mehr täglich von seiner Bezugsperson erhalten, sondern mit aufs Zimmer nehmen dürfen, für eine ganze Woche. Der Kontakt mit seiner Bezugsperson wird weniger eng sein als im Wohnheim. Dort ist sie vor Ort, in der Aussenwohngruppe kommt sie nur auf Besuch – aber auch das regelmässig.

«Muskelaufbau nötig»

Die Psychiaterinnen und Psychotherapeuten müssen in dieser Phase vor der endgültigen Entlassung noch wachsamer sein. «Die Freiheit wird grösser. Die Belastung auch», sagt Iris Eissner-Keck. Doch Sandro M. setze alles daran, dass der Schritt gelinge. Seine Medikamente nehme er sehr pflichtbewusst ein. Viel zu gross sei seine Angst vor einem erneuten Schub. Und er baue langsam wieder soziale Kontakte auf. Seine Familie etwa sehe er regelmässig. Auch das zeige ihr, dass es ihm stetig besser gehe. «Er kann es schaffen. Wir rechnen fest damit.»

Man dürfe den Schritt in Richtung Freiheit nicht unterschätzen, sagt Psychiater Elmar Habermeyer. Als Direktor der zur PUK gehörenden Klinik für Forensische Psychiatrie steht er sowohl dem Zentrum für Ambulante wie auch demjenigen für Stationäre Forensische Therapie vor. «Es ist wie bei einem Aufbautraining eines Sportlers. Es ist Muskelaufbau nötig, damit es gelingt.»

Elmar Habermeyer, Direktor der Klinik für Forensische Psychiatrie an der PUK. Foto: Urs Jaudas

Der Psychiater hat in seiner Berufskarriere rund 1000 Gutachten über Straftäterinnen und Straftäter verfasst, unter anderem dasjenige des Vierfachmörders von Rupperswil, der ordentlich verwahrt wurde. Er sagt: «Die ambulante Nachsorge ist die grösste Herausforderung des Massnahmerechts.» Mit jeder behördlich bewilligten Vollzugslockerung – in das betreute Wohnheim, von dort in die Aussenwohngruppe – fielen mehr Strukturen weg, bis stabile Straftäter wie Sandro M. schliesslich auf Bewährung entlassen würden. Erfahrungsgemäss sei das Risiko für Rückfälle kurz danach am höchsten. «Dann heisst es: Hält unser System oder hält es nicht?»

Wirksamkeit belegt

Was Habermeyer positiv stimmt, sind die Zahlen: Studien aus Deutschland, Grossbritannien, Schweden und den USA zeigen, dass psychisch kranke Straftäter, die nach einer stationären Massnahme ambulant weiterbehandelt werden, viel seltener erneut Delikte begehen als psychisch kranke Straftäter ohne eine solche Betreuung. Eine neuere Studie aus Bayern mit 105 Straftätern, die eine ambulante Nachsorge bekamen, kommt auf eine Rückfallquote von nur 2 Prozent. Zum Vergleich zogen die Forscher eine frühere Studie mit 695 Straftätern heran, die zu einer stationären Massnahme verurteilt, danach aber ohne ambulante Nachsorge entlassen wurden. Ihre Rückfallquote betrug über 18 Prozent.

Die Studien zeigten auch, dass die ambulante Betreuung nach einem Klinikaufenthalt den psychischen Zustand der Straftäter weiter stabilisiert. Das wiederum fördert ihre berufliche und soziale Reintegration. Beim Schritt in die Freiheit gilt es viel zu beachten, damit es nicht doch zu Rückfällen kommt. «Wir knüpfen ein so stabiles Netz wie nur möglich», sagt Elmar Habermeyer. Auch Iris Eissner-Keck betont, wie wichtig der Austausch untereinander sei. Nur wenn alle Involvierten laufend miteinander reden würden, bekomme man mit, wenn etwas nicht mehr stimme. Vieles läuft informell, einmal wöchentlich tauscht man sich an einer Sitzung über die einzelnen Straftäter aus.

Medikamente müssen sein

Käme Sandro M. plötzlich zu spät zur Arbeit oder würde im Wohnheim einen verwirrten Eindruck machen, könnte das ein Hinweis auf einen weiteren psychotischen Schub sein. Ein Krankheitszustand, bei dem er erneut den Bezug zur Realität verlöre – und damit möglicherweise ein weiteres Delikt begehen könnte. Seine Therapeutin müsste so rasch als möglich davon erfahren. Nicht nur sie muss stets wachsam sein, sondern alle, die mit ihm in Kontakt stehen.

Immer wieder kommt es nämlich vor, dass Betroffene ihre Medikamente nicht nehmen – absichtlich oder unabsichtlich. Das erhöht das Risiko für eine Straftat gerade bei Schizophrenen markant. Zum Beispiel der Mann, der vor ein paar Jahren – noch nicht an der PUK – seine Medikamente aus eigenem Gutdünken absetzte. Daraufhin tötete er im Wahn seine Mutter. Der Täter bereute zutiefst, doch sie war tot. Und das Gericht verurteilte ihn zu einer stationären Massnahme. Seine Medikamente setzte er nie mehr ab, heute führt er ein stabiles Leben in Freiheit.

Die 75-jährige Frau, der vorgeworfen wird, vor drei Wochen in Basel einen 7-jährigen Buben erstochen zu haben, soll laut Medienberichten ebenfalls an Schizophrenie leiden. Weil Zweifel an ihrer Schuldfähigkeit bestehen, wird sie derzeit psychiatrisch begutachtet.

Auch im Zentrum für Ambulante Forensische Therapie geht es nicht immer gut. Rund zweimal pro Jahr sehen sich die Psychiater gezwungen, einen Straftäter nach Rheinau zurückzuversetzen – in die geschlossene Abteilung. Das ist immer dann nötig, wenn einer «Gefahr läuft, wieder ein Delikt zu begehen», wie es in der Fachsprache heisst. «Konkret bedeutet das, dass bei einem Straftäter, der ein schweres Gewalt­delikt begangen hat, beispielsweise nicht akzeptiert wird, wenn er jemandem ernsthaft droht», sagt Elmar Habermeyer. Auch bei schweren psychiatrischen Krisen oder mehrmaligem Entweichen aus dem Wohnheim sei der Schritt unumgänglich.

Was aber, wenn psychisch kranke Straftäter ihre Therapeuten täuschen? Wenn sie viel gefährlicher sind, als sie scheinen? Diese Gefahr müsse man etwa bei Psychopathen stets im Hinterkopf behalten, erklärt Habermeyer. Auch deshalb seien regelmässige Gefährlichkeitseinschätzungen nach anerkannten Prog­nosestandards zwingend. Bei Menschen mit Schizophrenie hingegen merke man bei enger Betreuung vergleichsweise rasch, wenn es ihnen schlechter gehe – weil sie etwa von wahnhaft anmutenden Ideen erzählten.

Ein weiterer Kontrollmechanismus sind – bei allen Patienten – die regelmässigen Urin- und Blutkontrollen. Ersteres wegen der Drogen, zweiteres wegen der Medikamente. Dabei geht es nicht nur um die Einnahme der Medikamente, sondern vor allem um deren individuelle Dosierung. Sie sollen so hoch wie nötig sein, um die erwünschte Wirkung zu erzielen, gleichzeitig aber so tief wie möglich, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. «Die Medikamente machen müde», sagt Sandro M.

Wenn auch in der Aussenwohngruppe alles gut geht, wird er frühestens Ende Jahr auf Probe entlassen – als einer von wenigen. Die meisten Straftäterinnen und Straftäter in einer stationären Massnahme bleiben drin. Aktuell fehlen in der Schweiz etwa 300 bis 400 Therapieplätze. Auch deshalb plädiert Psy­chiater Elmar Habermeyer dafür, die ambulante Behandlung als Alternative zur stationären zu praktizieren. «Wenn man eine intensive und enge Betreuung durch ein Team hat, kann man die Leute rascher aus der Klinik entlassen. Damit werden dringend nötige stationäre Therapieplätze frei.»

Sandro M. beschäftigen andere Dinge. Er hat Angst. Davor, in etwas «reingezogen zu werden». Davor, sich dann möglicherweise zu wehren. Seine grösste Angst aber formuliert er so: «Man soll nicht schlecht über Leute denken, die aufgrund einer psychischen Erkrankung ein Delikt begangen haben. Bitte schreiben Sie das.»

