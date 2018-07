Sie hat es wieder getan. Michelle Wolf war gemein zu einer Frau. In ihrer neuen Netflix-Comedy­show «The Break» bezeichnete sie Ivanka Trump als «lästig wie Herpes», und das Internet erbebte. Denn wenn Frauen andere Frauen aufs Korn nehmen, folgt die Empörung zuverlässig wie ein Reflex: unsolidarisch, unter der Gürtellinie, daneben, heisst es dann. Weil sie eine Frau ist.

Wolf weiss das, seit sie im April beim traditionellen White-House-Correspondents-Dinner einen eher harmlosen Witz über Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders machte. Diese verbrenne Fakten, um sich mit der Asche die Augen zu schminken, sagte sie. Der Aufschrei folgte von allen Seiten. Über das Erscheinungsbild einer Frau mache man sich einfach nicht lustig, so die Mehrheitsmeinung. Und überhaupt scheinen Frauen zu zarte Pflänzchen zu sein, als dass man Witze über sie machen kann.

Immerhin verhalf die Kontroverse Wolf schliesslich zu einer eigenen Netflix-Show. In der Sendung von letztem Sonntag ging es um Trumps Einwanderungspolitik. Wolf forderte dazu auf, die Verantwortlichen dieser Politik möglichst persönlich und schmerzhaft zu beleidigen. Und machte gleich vor, wie. Über Vizepräsident Mike Pence sagte sie: «Ich weiss, Sie hassen Homosexuelle. Aber warum sehen Sie immer so aus, als hätten Sie Sperma im Mund?»

Rechts und links rümpfen die Nase

Und wenn man Ivanka Trump treffe, solle man sie erst mal Tiffany nennen – nach der ungeliebten Schwester. Oder dann das: «Hey Ivanka, kann es sein, dass dein Spitzname Herpes ist? Das würde passen. Denn du bist zwar nicht das gefährlichste Mitglied dieser Regierung, aber unangenehm, unheilbar und tauchst immer dann auf, wenn wir damit rechnen können, gleich gefi*** zu werden.»

Die Bemerkung über Ivanka sorgte in der englischsprachigen Presse für Schlagzeilen und Kontroversen. Es gibt mittlerweile einige Themen, über die Witze zu machen nicht mehr genehm ist. Komiker Dave Chapelle wurde beinahe aus der Szene exkommuniziert, nachdem er ein paar harmlose Witze über Transgender-Menschen gemacht hatte. Anfang Juni setzte sich Komikerin Samantha Bee in die Nesseln. Die ausgewiesene Feministin hatte Ivanka Trump aufgrund der Einwanderungspolitik ihres Vaters als «feckless cunt» bezeichnet.

Nicht nur die übliche Armada von rechten Fox-News-Moderatoren schäumte tagelang über die «verbale Entgleisung», auch die links orientierten Medien rümpften die Nase. Nur Frauenhasser bezeichneten Frauen als «Fotzen», deshalb sei das pfui, so der Tenor. Bee musste sich öffentlich entschuldigen, in den Medien folgte eine Diskussion, was Frauen über Frauen sagen dürfen und was nicht.

Neuer Doppelstandard

Es ist ein interessantes Phänomen: Jahrelang war die Comedyszene eine Männerdomäne, erst in den vergangenen Jahren konnte sich eine Handvoll Frauen etablieren. Das ist ihnen nicht deshalb gelungen, weil sie besonders hübsche Witze gemacht hätten, sondern weil sie in Härte und Aggressivität ihren männlichen Kollegen in nichts nachstehen. Doch nun werden sie dafür gerügt, wenn sie mit dieser Methodik auf ihre Geschlechtsgenossinnen losgehen. Im Nachgang zu Wolfs respektlosen Bemerkungen über Sanders tweetete «Morning Joe»-Moderatorin Mika Brzezinski: «Alle Frauen sind verpflichtet, zusammenzustehen, wenn solche Angriffe passieren.»

Sind sie das wirklich? Sind Frauen zur blinden Solidarität mit Frauen verpflichtet? Die Härte, die gute Komiker auszeichnet, wird durch das Ziel legitimiert: Sie richtet sich gegen die Mächtigen. Das Unbehagen, wenn Frauen sich über andere Frauen lustig machen, scheint immer noch von einem Sonderbonus zu rühren, selbst wenn die Frauen zu den Mächtigsten der Welt gehören. Über Theresa Mays Schuhtick witzeln? Sexistisch! Über Sanders Augen-Make-up herziehen? Ein Angriff auf ihre Persönlichkeit, total unter der Gürtellinie! Mike Pence als Sperma-Connaisseur verunglimpfen? Kratzt keinen.

Das aber ist im Grunde nur ein neuer Doppelstandard, der Aggressivität bei männlichen Komikern akzeptiert, bei Frauen aber nicht verzeiht. Wer Gleichstellung will, muss akzeptieren, dass Frauen auch gegen Frauen austeilen. Und einstecken können. (Tages-Anzeiger)