«Langweiliger könnte es kaum sein»

Um die WM kommt niemand herum: Zwar haben sich Chile, Tschechien und die Niederlande nicht mal für die Vorrunde qualifiziert – trotzdem sind unsere Expats mehr oder minder im Fussballfieber. Doch, oh Wunder: Was bei anderen Fussballnationen selbstverständlich erscheint, läuft in der Schweiz ganz anders.

In der neuen Videoserie geht es um Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz leben und arbeiten. Doch nicht immer fällt es ihnen leicht, sich mit den Schweizer Eigenarten zu arrangieren. (Tages-Anzeiger)