Liebe Ma, auf einmal sah ich dich anders

Ich sitze im Zug und betrachte die Felder, die Strassen, Vorortshäuser, Bahnübergänge. Sie ziehen an mir vorbei wie eine Erzählung von dir im Zeitraffer. Ich sehe die Umgebung mit deinem Blick. Ich halte meinen Kopf schief wie du. Ich erinnere mich an die Geschichten, die du mir erzählt hast. An diesem Bahnübergang in Glarus – du und deine Geschwister, ihr wart noch klein – fehlten damals Barrieren. Einmal riss eure Mutter euch in letzter Sekunde zurück, gerade noch bevor der Zug vorbeidonnerte. In jener Strasse in Netstal gab es Dutzende kleine Läden, sie sind verschwunden. Und da, auf diesem Feld bei Niederurnen, liess sich einmal ein Fischreiher nieder. Du hast mit dem Finger an die Fensterscheibe getippt und auf ihn gedeutet.Ich sitze im Zug und betrachte die Felder, die Strassen, Vorortshäuser, Bahnübergänge. Es sind andere, nicht jene aus deiner Kindheit. Und doch sind es immer dieselben. Ich erkenne sie überall. Eine Verwandtschaft zwischen ihnen bleibt. Eine, wie sie gegeben ist zwischen dir und mir, zwischen Mutter und Tochter.

Je älter ich werde, desto öfter denke ich über diese Verbindung nach. Dein Leben war für mich bis hierhin eine Geschichte, von der du mir immer wieder in Stücken erzählt hast. Jetzt, mit Anfang dreissig, merke ich, dass sich etwas verändert hat. Ich höre dir anders zu. Ich bemerke Stellen in deinen Erzählungen, bei denen ich einhaken kann. Ich schreibe dir diesen Brief, weil Schreiben wie Erzählen ist. Ich ahme dich nach. Jetzt bin ich es, die dich durch Erinnerungen führt. Ich schreibe dir, um nachzudenken. Wenn ich über mich nachdenken will, muss ich es auch über dich tun. Wenn ich darüber nachdenke, was es heisst, eine Frau zu sein, muss ich auch darüber nachdenken, was es für dich hiess, eine Frau zu sein. Mit dir hat alles begonnen.

Aber weiss ich, wer du bist? Was kenne ich von dir? Und was macht das mit mir?

Ich frage mich, was sich viele andere Töchter und Söhne fragen. Wenn sie in einem Moment absoluter Klarheit ahnen, dass das Bild der Eltern vielleicht überholt ist. Dass die Mutter, der Vater sich über die Jahre verändert haben, verändern mussten. Dass wir ungerecht sind mit ihnen. Und dass es irgendwann zu spät sein wird, jene Dinge anzusprechen, für die wir stets zu stolz waren oder zu ängstlich.

Dieser Tag hat etwas verschoben. Ich sah dich auf einmal anders.

Meinen Moment der Klarheit hatte ich, als du plötzlich nicht mehr unterrichten wolltest. Fast vierzig Jahre warst du leidenschaftlich Primarlehrerin. An einem Morgen vor zwei Jahren hast du den Unterricht begonnen wie immer. Eine Stunde später bist du heimgefahren. Ich habe die Kinder nicht mehr ertragen, sagtest du.

Dieser Tag hat etwas verschoben. Ich sah dich auf einmal anders. Es war, als hätte sich das mir Bekannte, Eigene in eine weite Fremdheit zurückgezogen. Du, die als italienische Migrantin im Kanton Glarus aufgewachsen war; die sich gesträubt hat, ein Tschingg zu sein; die sich, im äussersten Fall, mit Schlägen und wüsten Worten gewehrt hat; die sich für die Schwachen eingesetzt hat; die einen Schweizer geheiratet und ihren italienischen Nachnamen behalten hat; die als Mutter von zwei Kindern immer voll gearbeitet hat; die ihren Mann gepflegt hat, bis er 2010 starb – du bist plötzlich eingebrochen.

Und ich dachte, dass alles, was dich ausgemacht hat, verschwunden ist. Du wirktest so schmal und klein, als würdest du selber bald verschwunden sein.

*

Du bist im Juli 1955 im Norden von Italien geboren. Als Säugling kamst du mit deinen Eltern in die Schweiz, sie arbeiteten Schicht in der Netstaler Kunststofffabrik. Tagsüber passte eine Schweizer Familie auf dich und deinen Bruder auf. Manchmal nahm eure Mutter deine Schwester morgens mit in die Fabrik und versteckte sie in einem Schrank, bis es Zeit war, sie in den Kindergarten zu bringen.

Ihr wart arm. Ihr wart immer schön gekleidet. Als Ausländer müsse man sich doppelt anstrengen, sagte eure Mutter. Jeden Sonntag seid ihr zur Kirche gegangen – das war eure Modenschau.

Ich frage mich, woher die Kraft kam für diesen Stolz. Vielleicht aus der Strenge, mit der eure Mutter die Familie zusammenhielt. Sie war kühl. Sie sah die Arbeit, die sie mit euch hatte. Dein Vater traf sich mit anderen Italienern, spielte mit ihnen Karten. Manchmal verspielte er seinen Lohn.

Das Geld eurer Eltern war knapp, ihre Aufmerksamkeit auch, ihre Geduld. Und ihre Liebe?

Ich erinnere mich an dein Leben, als wäre es meines.

Die Liebe war umständlich, sie sah überall Gefahren, vor denen hauptsächlich ihr Mädchen beschützt werden musstet. Die Liebe war ängstlich, manchmal gewalttätig.

Du hast unter dieser Liebe gelitten, du suchtest nach Möglichkeiten, mit ihr umzugehen. Du wehrtest dich. Wenn dein Vater dich schlug, hast du irgendwann zurückgeschlagen. Du hast dich entrissen, dich in deinem Zimmer eingeschlossen. Du hast deine Stimme erhoben.

Eine andere Art der Auflehnung war, bald zu entkommen. In der Schule warst du fleissig, mochtest deine Lehrerinnen. Du hast häufig in der Bibliothek gelesen, im Sportverein geturnt. Du hast die Matura gemacht und das Lehrerinnenseminar in Schaffhausen absolviert. Du wolltest unbedingt Lehrerin werden.

Ich erinnere mich an dein Leben, als wäre es meines. Woher kommen diese Bilder, die ich vor mir sehe, wenn ich über dich nachdenke?

Sie kommen von deinen Geschichten. Du hast mir viel erzählt, als ich klein war. Auf Spaziergängen, während Autofahrten, am Strand in den Ferien. Ich hätte deine Geschichten aufgesogen, sagtest du. Ich studierte dich und deine Herkunft, die fern klang, in der es Armut gab und Gewalt und Ungerechtigkeit. Aber du warst von hier, der Nachbargemeinde jenes Dorfes, in dem ich später aufgewachsen bin.

Ich wollte werden wie du.

Ich war neugierig und fürchtete mich nicht vor deinen Erzählungen, weil du nie als verletzte Tochter erzählt hast. Du warst versöhnt. Du sprachst ernst und offen. So, als würdest du im eigenen Erzählen einen Sinn finden. Du wolltest jede dunkle Ecke ausleuchten, und vielleicht wolltest du mir sagen: Hab keine Angst. Du wolltest mich vor der Angst verschonen, die du als Kind wohl empfunden hast.

Ich wollte werden wie du. Das war ein naheliegender, kindlicher Gedanke. Aber ich glaube, er enthielt etwas, das ich erst jetzt verstehe. Da war etwas in dir, immer schon, das dir eine Richtung vorgab. Vielleicht war es die klare Vorstellung von richtig und falsch, gut und schlecht. Die Überzeugung davon, was man darf und wer es darf und warum.

Deine Eltern durften dich nicht schlagen. Du hast dich verteidigt.

Ein Tschingg war jemand, der störte. Du hast alles getan, um keiner zu sein. Eine Zeit lang hast du dich geweigert, Italienisch zu sprechen. Jemanden als Tschingg zu bezeichnen, war verletzend. Du hast Leute, die dich Tschingg riefen, auch als Tschinggen beschimpft.

Es ist ein weiblicher, mütterlicher Blick, mit dem du auf die Leute um dich schaust.

Als Mutter war dir bewusst, dass ich wegen solcher Geschichten hätte eingeschüchtert sein können. Du hast sie mir trotzdem erzählt. Verschweigen? Beschönigen? Das wäre nicht aufrichtig gewesen. Ich glaube, du wolltest mir zeigen, dass das Bedrohliche kleiner wird, wenn man darüber spricht.

Wenn ich mich frage, wie du eigentlich bist, dann bist du vielleicht so: Du schonst dich nicht. Du mischst dich überall ein, dich geht alles etwas an, dir geht alles nah. Du sagtest meinem Vater, er solle dich vor dir selber schützen. Sonst quartiere ich plötzlich einen Obdachlosen bei uns ein, sagtest du.

Du fandest, dass man sich aufdrängen müsse. Du wolltest dich nicht verstecken aus Angst, etwas Falsches zu tun. Du warst das Gegenteil von bescheidener Zurückhaltung. Und du warst hochmütig in der Annahme, richtig zu handeln. Du bist es noch.

Es ist ein weiblicher, mütterlicher Blick, mit dem du auf die Leute um dich schaust. Dem Blick entgeht nichts, ausser vielleicht du selber. Zuerst kommen die anderen. Du bemühst dich, dass es ihnen gut geht, mit deiner ganzen Kraft. Darüber hinaus.

Heute, ohne Wut, merke ich, dass deine Art auch beruhigend war.

Früher rieb diese Art mich auf. Deine Grosszügigkeit machte, dass ich mich manchmal kleinmütig fühlte. Du warst oft bereits einen Schritt weiter, weil dein Reflex so schnell funktionierte – du hast ihn gut trainiert. Das ist wohl deine Art, anderen zu geben, was dir selber am meisten gefehlt hat. So gewinnst du für dich etwas zurück.

Ich versuchte, dir zu entkommen. Du warst aufsässig, denn du wolltest vermeiden, dass dir etwas entgeht, du etwas übersiehst. Ich wurde wütend, weil ich Zeit brauchte, um meine Empfindungen in Gedanken zu übersetzen. Und dann, um die Gedanken zu formulieren.

Heute, ohne diese Wut, merke ich, dass deine Art auch beruhigend war. Dass du unausweichlich warst, bedeutete, dass du fest und verlässlich an deinem Ort standest. Du warst immer schon da. Wenn ich aus der Ballettstunde kam, hast du draussen gewartet, zehn Minuten vor Schluss. So war das bei allem.

Und dann gingst du an jenem Tag vor zwei Jahren nach nur einer Schulstunde einfach heim. Du hattest deinen Ort verlassen.

**

Mit siebzehn Jahren hast du dich verliebt. Du hast meinen Vater kennen gelernt, einen grossen, schlaksigen Schweizer, zwei Jahre älter als du. Er hielt dir morgens die Türe im Schulhaus auf, ihr habt euch angelächelt. Auf einem Zettel hast du notiert: Matura bestehen. Mit A. zusammenkommen. Das waren deine zwei grossen Wünsche.

Ihr wurdet ein Paar. Das war neu für dich: sein Aufbegehren. Sein Trotz. Seine Familie, in der es keine Regeln gab und keinen Gehorsam. Bei der man kommen und gehen konnte, wie man wollte. Auch du.

Deinen kindlichen Trotz hast du irgendwann abgelegt. Er war dem Eifer gewichen, in der Schule zu bestehen, und der Angst zu scheitern. Du warst brav und angepasst. Überkorrekt, demütig, verunsichert. Ein Ausländerkind, eine heranwachsende Frau, die zwei Jahre zuvor noch dachte, wegen der Schwarzenbach-Initiative ausgeschafft zu werden.

Du warst empfänglich für die kritischen Gedanken von A. Er stellte infrage, was anderen heilig war. Er war aus der Kirche ausgetreten. Er erlöste dich von der Kleinräumigkeit daheim und deinen Zweifeln. Deine Eltern waren empört, dass du dich auf einen Schweizer eingelassen hattest. Aber du hast nur erwidert: Was denkt ihr denn? Dass sich seine Familie über ein Italienermädchen freut?

Etwas trieb dich ständig vorwärts – vielleicht war es dein Pflichtgefühl.

Mein Vater habe dich beeindruckt, erzählst du. Ich mag diese Vorstellung, weil auch ich ihn bewundere und dabei Gesellschaft will. Und ich mag die Vorstellung nicht, weil ich es schwierig finde, Männer dafür zu bewundern, dass sie sich nur um sich selber kümmern dürfen. Er hatte es viel einfacher als du.

Sein Selbstverständnis zog dich an und seine Lebensverschwendung ohne eigentliche Absicht. Diesen Luxus der Zwecklosigkeit kanntest du nicht. Du wolltest nur bald Geld verdienen, unabhängig sein, deine Eltern finanziell unterstützen. Etwas trieb dich ständig vorwärts – vielleicht war es dein Pflichtgefühl. Meinem Vater hat gefallen, dass du ein Ziel hattest, das du unbedingt erreichen wolltest. Das kannte er von sich selber nicht. Ich glaube, du warst nie müde. Du hattest so viel Energie, du musstest sie irgendwie loswerden.

1986 habt ihr geheiratet, standesamtlich, ohne Eheringe. Mein Bruder war drei Jahre alt, ich wurde acht Monate später geboren. Du wolltest deinen Namen behalten, auf dem Einwohneramt musstest du einem älteren Herrn erklären, warum das dein gutes Recht sei. Mein Vater war Hausmann, arbeitete abends auf dem Korrektorat einer Zeitung, du warst inzwischen seit fast zehn Jahren Lehrerin.

Dich gab es nur mit deiner Arbeit. Sie war dein Rückzugsort, jener Bereich, der nur dir gehörte. Wenn ich zurückdenke, sehe ich dich, wie du in deinem Büro daheim Aufsätze korrigierst. Wie du nachmittags, nachdem du von der Schule heimgekommen bist, meinem Vater gestikulierend die neuen Geschichten aus dem Lehrerzimmer erzählst. Wie du abends mit Eltern telefonierst, ausführlich, geduldig.

Heute finde ich ausserordentlich, dass für dich selbstverständlich war, was viele noch immer verhandeln müssen.

So warst du, so kannte ich dich. Für mich war das lange normal. Dein Alltag lief nebenher, wie auch nebenherlief, dass mein Vater morgens mit uns aufstand, das Mittagessen kochte, das Zvieri zubereitete und abends arbeiten ging. Das war mein Blick als Kind.

Je älter ich wurde, desto deutlicher sah ich dich als berufstätige Frau. Das unterschied dich von anderen Müttern. Heute finde ich ausserordentlich, dass für dich selbstverständlich war, was viele noch immer verhandeln müssen. Eine Arbeit, die einen zu erfüllen vermag, erschien mir bald als erstrebenswerter Besitz. Und warum sollte ich sie je wieder hergeben? Im Tausch wofür? Sie ist wie der eigene Name. Beides verlangt, aufrecht und eigenständig durchs Leben zu gehen – als müsste ich mich selber beim Wort nehmen.

Auch später wollte ich werden wie du. Dieses Mal nicht aus kindlicher Sehnsucht, sondern aus dem diffusen Gefühl, Widerstand leisten zu müssen. Wogegen und warum ich mich zur Wehr setzte, wusste ich nicht. Gegen das Gewöhnliche? Gegen das Erwartbare? Mich machte stolz, dass du es damals anders gemacht hast. Ich will mir beweisen, dass ich das auch tue, tun werde. Gleichzeitig frage ich mich, ob ich mir damit etwas zu eigen mache, das eigentlich dir gehört.

Wenn der Beruf für dich wichtig war, um dich von deinen Eltern zu befreien, was ist dann mein Grund? Reicht es, dass mir die Vorstellung gefällt? Mein Widerstand ist eingebildet. Etwas, mit dem ich mir selber schmeichle.

Du wolltest funktionieren und machen, was du immer gemacht hast.

1997 habt ihr, du und mein Vater, ein Reihenhaus in Glarus gekauft. Ihr wart im Mittelstand angekommen. Wir hatten einen Garten, ein Auto, wir machten jedes Jahr Ferien in der Toskana. Und obwohl ich einem solchen Leben näher bin als jemals zuvor, obwohl ich dieses Leben bei vielen anderen sehe, überrascht es mich bei euch. Du und mein Vater, ihr habt ein ungewöhnliches Familienmodell gelebt hinter einer gewöhnlichen Fassade. Vielleicht würde mein Vater sich jetzt herausreden, sagen, dass das Haus einfach eine gute Gelegenheit war, ein sicherer Wert, auch für uns Kinder.

Aber du wolltest dieses Haus. Du wolltest, dass wir mehr Platz haben und du mehr Platz hast für dich. Im Erdgeschoss hast du dir ein Arbeitszimmer eingerichtet, du nanntest es deinen Raum. Mir fiel die Betonung auf, dein Raum, und manchmal war die Türe geschlossen. Ich wollte wissen, was du dann machst, ich stellte mir Abenteuerliches vor. Aber als ich die Türe öffnete, sah ich dich bloss an deinem Schreibtisch sitzen und den nächsten Schultag vorbereiten.

Als mein Vater schwer krank wurde, hast du weitergearbeitet. Als er starb, hast du weitergearbeitet.

Du wolltest funktionieren und machen, was du immer gemacht hast. Du wolltest, dass deine Schülerinnen und Schüler keinen Unterschied bemerken, niemand sollte es merken. Dein Verlust war zu intim. Mir war, als würdest du dich an deinem Beruf wieder aufrichten. Das ging einige Jahre gut. Und als du sicher warst, dass mein Bruder und ich zurechtkommen, war es, als würde etwas von dir abfallen. Die Kraft, die dich zusammenhielt.

***

An jenem Morgen vor zwei Jahren bist du ins Auto gestiegen und heimgefahren. Zurück in die Stille deines Hauses. Du wolltest nicht mehr arbeiten. Nicht bis zur Pensionierung durchhalten, denn wie widersinnig wäre das gewesen, die letzten beiden Jahre als Lehrerin einfach weiterzumachen, als sei das nur irgendeine Arbeit?

Es war das erste Mal, dass ich dich so sah. Du warst müde, du tatest nichts. Als wärst du stehen geblieben. Wenn ich zurückdenke, sehe ich dich immer arbeiten. Und arbeiten hiess auch: beschäftigt sein, für andere sorgen, Aufgaben erledigen. Ohne Aufgaben warst du nicht denkbar. Ich glaube, du hast sie dir als Reserven angehäuft, weil dich die Leere dahinter ängstigte. Wenn dort nichts mehr war, wer würdest du dann sein?

Du warst in eurem, in deinem Haus, hast dich aufs Sofa gelegt und einfach nichts gemacht. Ich dachte: endlich. Kein Ausweichen mehr. Es gab nur dich selber, um die du dich kümmern musstest.

Das habe ich von dir gelernt: Sich auf das Eigene konzentrieren, sich selber genügen.

Du bliebst eine Weile still, reglos. Bis du dich wieder in Bewegung gesetzt hast und wie damals, als Mädchen, nach Möglichkeiten suchtest, mit der Situation umzugehen. Du hast dich nicht geschont – wieder nicht. Jetzt erst recht nicht. Du hast gekämpft, wolltest entkommen. Du wolltest, wie damals als junge Frau, lernen, verstehen. Du warst ängstlich, verletzlich. Aber endlich auch wieder trotzig. Ein Zeichen, dass etwas nachwuchs. Deine Kraft war zurück.

Ich habe lange genug bloss funktioniert, sagtest du. Du gingst nicht mehr arbeiten, liessest dich vorzeitig pensionieren. Heute empfindest du eine heimliche Freude daran, bis morgens um zehn im Pyjama Zeitung zu lesen.

Wie verhindert man, dass man sich verliert? Wie kann ich es verhindern? Wenn es sogar dir schwergefallen ist?

Ich sehe dich in deinem Raum sitzen, wie früher, als du manchmal die Türe hinter dir zugezogen hast. Das habe ich von dir gelernt. Sich zurückziehen, auf das Eigene konzentrieren, sich selber genügen. Ich setze mich dazu. Ich mache es wie du, meine Mutter.

Als ich dir erzählte, ich würde einen Brief an dich schreiben, sagtest du: Sei bloss nicht zu nett. Schone mich nicht. Du hast gelacht und warst neugierig. Du hast dich nicht gefürchtet. (Das Magazin)