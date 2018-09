Likes essen Seele auf

Kanye West ist für vieles bekannt: seine Musik, seine Mode, sein messianisches Sendungsbewusstsein – auch für seine Liebeserklärungen an Trump, wirre Tiraden auf Konzertbühnen oder für seine ungeschickten Bemerkungen zur Sklaverei. Wofür er bislang nicht bekannt war, ist psychologischer Durchblick. Doch das könnte sich ändern. Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, was mit der amerikanischen Jugend eigentlich los ist, warum sie so verängstigt, deprimiert und den Drogen zugeneigt ist, hat er eine Antwort gefunden. In einer Serie von Tweets problematisierte er den Einfluss sozialer Medien auf die Jugend. Die Gier nach Likes und Klicks sei ungesund, so seine Einsicht. Und er schlug auf Twitter sogar eine Lösung vor.

we should be able to participate in social media without having to show how many followers or likes we have. Just like how we can turn off the comments we should be able to turn off the display of followers. This has an intense negative impact on our self worth.