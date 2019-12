Logik gegen Bauchgefühl

Das eigene Gehirn gilt dem Menschen als ganz grosser Wurf der Natur. So ergriffen ist er von den abstrakten Fähigkeiten und der noch unverstandenen Komplexität dieses gut verpackten Denkorgans, dass er völlig vergisst, wie wenig seine herausragendste Leistung, das rationale Denken nämlich, in den entscheidenden Momenten eigentlich zu melden hat. Wie die Haselmaus wird der Mensch in seinen Handlungen vornehmlich von Gefühlen geleitet, bildlich gesprochen also von seinem Bauch – oder, wenn es etwas poetischer sein soll, von seinem Herzen.

Ist das ein Problem? Nicht unbedingt. Empathie zum Beispiel kann die Vernunft verstärken, man denke an die Erste Hilfe nach einem bösen Autounfall, an Spenden für notleidende Kinder in sich entwickelnden Ländern oder schlichte Hilfe für den alten Nachbarn. Doch in der Realität reicht das Mitgefühl oder bloss das Gefühl nur noch selten über den eigenen Erlebnishorizont hinaus. Und das ist dann eben doch: ein Problem.

Es fängt klein an. Man steht im Supermarkt, hat es eilig, es gibt nur noch Billighackfleisch von Schweinen, die nie das Licht der Sonne erblickt haben. Man weiss es genau, der Preis ist Tierwohllabel genug, aber komm, egal, mir ist das jetzt zu stressig, rein in den Korb. Oder dann, das Auto. Autos sind, wie Schweinefleisch, auch nicht gut fürs Klima. Für dieses Wissen braucht man keinen Hochschulabschluss, aber selbst wenn man einen hat und das Auto eigentlich stehen lassen wollte – ach, das eine Mal. Ausserdem ist man ja eh ohnmächtig, wenn überhaupt, dann muss die Politik das regeln mit dem Klimaschutz.

Ängste produzieren eigene Wahrheiten

Was übrigens wahr ist, aber dennoch nicht erklärt, warum der gemeine Bürger nicht wenigstens die nötige Bereitschaft demonstriert. Es hilft jedenfalls wenig, wenn zehntausende Menschen in der Schweiz für den Klimaschutz auf die Strasse gehen, umgekehrt aber jedes fünfte registrierte Auto ein SUV ist – die Verkaufszahlen von Offroadern wachsen seit Jahren.

Und es geht so weiter, in praktisch jeden Lebensbereich hinein, und nicht immer ist Freude am Essen oder Fahren das Gefühl und Konsum das Thema. Ob es nun um Klimaschutz geht, um die Zuwanderung, um neue Technologien oder auch nur etablierte Medizin: Es gibt Fakten, sie liegen auf dem Tisch. Sie sagen einem zwar nicht direkt, was man zu tun hat, aber sie stecken einen Rahmen ab, innerhalb dessen man bleiben sollte. Und trotzdem, das Gefühl weiss es besser.

Und so kapern Ängste, Trotz und Bedürfnisse das Denken. Sie produzieren eigene Wahrheiten, suchen einander in sozialen Gemeinschaften und werden stärker. Auch dazu gibt es längst Erkenntnisse, wissenschaftlich ist die Neigung, Wahrheiten zu ignorieren, nicht zuletzt dank Donald Trump in den vergangenen Jahren gut untersucht worden. Ein Korn Wahrheit reicht demnach aus, um eine eigene Realität zu bauen – für sich, aber auch für andere, die sich dann wie in einer Kirche darin versammeln. Und weil man sich in dieser Kirche stets vertraut und sich gegenseitig in seinem Glauben und in seinen Gefühlen bestätigt, kommt dagegen auch keiner mehr an. Man nehme nur einmal das Beispiel der Impfung.

Fakten überzeugen die Impfgegner nicht

Impfungen schützen Menschen und Gemeinschaften vor Krankheiten, und zwar effektiver und weitreichender als jede andere medizinische Massnahme. Es gibt jedoch vor allem in Wohlstandsländern inzwischen Gemeinschaften, die zumindest erhebliche Zweifel an dieser faktischen Effizienz und Bedeutung haben und Impfungen für sich und ihre Kinder ablehnen. Seit Jahren versuchen Ärzte, durch Information und Aufklärung dagegen anzugehen, aber es hilft nichts.

Im Dienste der Sachlichkeit versuchen die letzten Verfechter von Wissen als Grundlage des Handelns deshalb seit einiger Zeit selbst, ihr Herz in die Hand zu nehmen und «die Ängste und Sorgen der Bürger» ernst zu nehmen, sich den Zweiflern zuzuwenden. Es ist allerdings fraglich, ob das funktioniert. Das liegt zunächst daran, dass auch diese Strategie meist von einem Gefühl geleitet wird, das exklusiv für die eigene Peergroup ist. Die diffuse Sorge etwa, dass man die Menschen verschrecken könnte, wenn man ihnen zu viel zumutet oder sie womöglich auch noch zwingt. Denn wehe, einer bekommt gesagt: «Du musst».

Also lieber Überzeugungsarbeit leisten. Der Kopf der Zweifelnden soll gestärkt werden durch Information, durch Aufklärung und schliesslich durch den leichteren Zugang zu Impfungen – dann wird der Kopf schon siegen. Was erst mal vernünftig erscheint, respektvoll sogar, und deshalb gut. Allerdings geht dieser Plan erstens etwas an der Realität vorbei. Schliesslich sind es die bildungsnahen, gut informierten, wohlhabenden Familien, die ihre Kinder gar nicht, unvollständig oder viel zu spät impfen, einfach, weil sie sich damit besser fühlen. Und selbst wenn mit Informationen hier noch Wissenslücken zu schliessen wären, ist es dafür zu spät. Überzeugungsarbeit leisten nämlich längst andere.

Auch Forscher haben ein Gefühle

Rationalität gilt als kalt und unmenschlich, das spiegelt sich nicht nur in den Debatten ums Impfen. Die häufig empfundene Kälte der seriösen Naturwissenschaft mit ihren Daten, schwer verständlichen Details und ungeschminkten Feststellungen – Feststellungen, die sich keiner Ideologie anschmiegen, keine Handlungsanweisungen enthalten und das Handeln oft dennoch dringend erforderlich erscheinen lassen -, diese Kälte kommt in serviceverwöhnten Wohlstandsgesellschaften nicht sehr gut an. Und das, obwohl man alle anderen, als bequem empfundenen Errungenschaften der kalten Wissenschaft gern weiter geniesst. Wie soll man ohne SUV auch aufs Land in den Biogarten kommen, oder bloss zum gut sortierten Supermarkt. Und ohne Flugzeug in den billigen Thailandurlaub.

Doch wer meint, das faktisch denkende Hirn habe kein Herz, der irrt. Erst kürzlich erschien in einem hochrangigen Publikationsorgan der Wissenschaft, Science, ein kleiner Artikel. Keine Studie, keine Analyse, sondern ein Appell, auch Wissenschaftlern ihre Gefühle zuzugestehen. Das mag irgendwie putzig klingen, aber es sind keine kleinen Gefühle, um die es da geht. Forscher durchleben Trauer, Schock und Schmerz bei ihrer Arbeit, insbesondere, wenn sie zu Biodiversität, Ökologie und Klimawandel forschen. Die Zerstörung der natürlichen Lebensräume, die sie in ihren Studien und Reviews feststellen, lässt die Wissenschaftler nicht kalt.

Was das Herz vieler ernsthafter Forscher aber bricht, ist die Gleichgültigkeit, mit der die Gesellschaft nicht nur Errungenschaften wie Impfungen marginalisiert, sondern nun auch auf den faktisch stattfindenden Klimawandel und die bevorstehende Zerstörung des menschlichen Existenzraums zusteuert. Wissenschaftler untersuchen diese Entwicklungen seit den 1980er-Jahren intensiv, ihre Vorhersagen haben sich inzwischen mehr als bestätigt. Allein, diese Erkenntnisse bewegen nichts – oder zu wenig, was im Ergebnis so ziemlich das gleiche ist. In Science wird deshalb Verständnis für die Umweltwissenschaftler gefordert, sie sollen angesichts der Unvernunft in dieser Welt weinen dürfen. Und genau genommen sollten das alle Menschen mit ihnen tun. Das ist nicht allein eine Frage des Kopfes.