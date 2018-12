Mit dem Fotoprofi in die Sternschnuppennacht

Der jährlich wiederkehrende Meteorschauer erreicht morgen Freitag seinen Höhepunkt, doch bereits heute sind überdurchschnittlich viele Sternschnuppen zu sehen. Besonders gut sieht man die verglühenden Meteore nach dem Monduntergang um 22.29 Uhr (Donnerstag) und um 23.29 Uhr (Freitag). Die sogenannten Geminiden treten dann mit etwa 34 Kilometer pro Sekunde (122.000 km/h) in die Atmosphäre ein, sie sind also viel «langsamere» Sternschnuppen als die sommerlichen Perseiden (ca. 212.000 km/h) und somit spektakulärer zum Beobachten.

Der Fotograf Alessandro Della Bella geht an solchen Tagen häufig in höhere und dunklere Gebiete, um den Sternenhimmel auf einem Bild einzufangen. Was man an der Kamera idealerweise einstellt, damit das perfekte Sternschnuppenfoto gelingt, verrät er Schritt für Schritt im Video.