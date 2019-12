Nach der Lehre pflegte sie ihren Vater

Kurz vor Weihnachten ging es Ilirjana Aruqis Vater schlechter: ein bösartiger Hirntumor hatte den 56-Jährigen zu einem todkranken Mann gemacht. Die Tochter zögerte nicht lange, gab ihre Anstellung bei der Spitex nach nur anderthalb Monaten wieder auf. Für sie war klar: «Wenn zu Hause eine Krise eintritt, will ich da sein.»

Das ist jetzt drei Jahre her. Damals realisierte die heute 23-Jährige gar nicht, dass sie längst zu einer sogenannten Young Carer geworden war: zu einer jener ­Jugendlichen, die ­anstelle der ­Erwachsenen viele familiäre Aufgaben übernehmen, Eltern pflegen, Geschwister ­betreuen und nebenbei auch noch den Schulalltag bewältigen. Wann dieser Schritt bei ihr passiert war, kann die junge Zürcherin heute nicht mehr genau ­sagen, denn Ilirjana und ihre vier Schwestern waren es ohnehin gewohnt, im Haushalt mitzuhelfen. «Das ist in ­albanischen ­Familien normal, erst recht, wenn wie bei uns beide Eltern arbeiten», sagt sie.

Geteiltes Leid

Deshalb war es für sie selbstverständlich, dass sie ihre Eltern später auch zu Arztbesuchen ­begleitete und übersetzte, wenn etwas sprachlich unklar war. Schliesslich war sie vom Fach: Als bei ihrem Vater vor sechs Jahren die Diagnose gestellt wurde, befand sie sich mitten in der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit. «Dass ich die medizinischen Begriffe kannte, machte es schwierig, weil ich genau wusste, was auf uns zukommen würde.» Ihre Eltern bezogen sie denn auch stärker als Beraterin mit ein als ihre Schwestern, fragten oft: «Was bedeutet das?» Oder: «Was würdest du tun?»

Als Ilirjana im Sommer 2016 den Lehrabschluss machte, ging es ihrem Vater schon schlechter, er konnte kaum mehr gehen und brauchte Betreuung. Für sie lag sofort auf der Hand, dass sie das übernehmen würde. «Es machte Sinn, ich hatte einen Abschluss in Pflege, aber noch keine Stelle, also würde ich zu Hause bleiben.» Sie habe das gerne gemacht, sagt sie. Dennoch ist sie froh, dass sie die ganze Sorge mit ihren Schwestern und ihrer Mutter teilen konnte. Immerhin sei sie nicht so früh zu einer Young Carer geworden wie jenes Mädchen, das als Einzelkind bereits mit acht Jahren die volle Betreuung ihrer kranken Mutter übernommen hatte.

«Manche Kinder werden schon im Alter von vier bis sechs Jahren zu Young Carers.»Agnes Leu, Studiengangsleiterin der Careum Hochschule Gesundheit

«Manche Kinder werden schon im Alter von vier bis sechs Jahren zu Young Carers», bestätigt Agnes Leu, die bei der ­Careum Hochschule Gesund­heit das Forschungsprogramm «Young Carers» leitet. «Anfangs übernehmen sie die emotionale Unterstützung, dann wachsen sie schrittweise in die Betreuerrolle hinein und empfinden sie als normal.» Nach sechs Jahren ­intensiver Forschung kennen ­Agnes Leu und ihr Team die ­Zahlen: 8 Prozent der 10- bis 15-­Jährigen betreuen ihre Eltern, Geschwister oder Grosseltern, das sind fast 52'000 Jugendliche. Bei den jungen Erwachsenen bis 25 sind es noch mehr.

Fast vier Monate lang übernahm Ilirjana Aruqi die Betreuung ihres Vaters. Sie ist froh, dass sie dabei immer die volle Unterstützung der Familie hatte. Dadurch erlebte sie die Betreuungsarbeit ganz anders als andere Young Carers, ihre Freundin aus der Lehrzeit beispielsweise: «Sie betreute zu Hause ihre kranke Mutter, übernahm am Morgen die komplette Körperpflege und kam deshalb immer zu spät zum Unterricht.»

Engagement für die Sache

Die Last ihrer Freundin sei wesentlich grösser gewesen als ihre, erzählt sie: «Sie unterstützte ihre Mutter nicht nur physisch mit der gesamten Körperpflege, Esseneingeben, Putzen und Kochen, sondern auch psychisch.» Zudem habe die Freundin als Einzelkind alles allein tragen müssen. Daher findet die junge Frau im Rückblick nicht, dass der Entscheid, ihren Vater zu unterstützen, sie ein Stück Jugend gekostet habe. Trotzdem: «Irgendwann fiel mir die Decke auf den Kopf; mir fehlte der Austausch mit anderen Menschen.»

Im November 2016 begann sie daher ihre Arbeit bei der Spitex, was anfangs Sinn machte, sich aber nicht damit vereinbaren liess, dass ihr der Vater wichtiger war als alles andere und sie für ihn da sein wollte. Deshalb kündigte sie wieder, blieb zu Hause und betreute mit der Familie ihren Vater. Heute ist sie froh darum: Nur wenige Wochen später starb er. «Er fehlt mir bis heute», sagt Ilirjana Aruqi. «Der Verlust hat mich viel stärker geprägt als die Tatsache, dass ich eine Young Carer war.»

«Irgendwann fiel mir die Decke auf den Kopf; mir fehlte der Austausch mit anderen Menschen.»

Dies wurde ihr erst bewusst, nachdem sie bald darauf das Studium zur Pflegefachfrau HF am Zentrum für Ausbildung im ­Gesundheitswesen (ZAG) in Winterthur aufgenommen und von der Forschungsgruppe erfahren hatte. Seither engagiert sich die Studentin intensiv für die Young Carers, hat einen Instagram-Blog gestartet, in dem sie deren Anliegen sammelt (@help.youngcarers.yac). Und: Sie will politisch aktiv werden, um die Bedingungen der Young Carers zu verbessern: «Ich hatte berufsbedingt viele Infos, wusste, dass ich bei Spitex, Pro Infirmis oder Krebsliga Unterstützung holen konnte. Viele andere haben das nicht.»

Und was sie noch mehr ­beschäftigt: «Viele wagen sich nicht, Hilfe zu suchen, weil sie Angst haben, sonst ihren Eltern weggenommen zu werden.» Das dürfe nicht sein, sagt Ilirjana Aruqi. Weil sie weiss, wovon sie spricht, will sie sich starkmachen für jene, die still leiden.