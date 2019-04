Namenlose Menschen

Alter weisser Mann

Oje. Jetzt ist es Zeit. Gymnastik. Aber es muss sein. Jeden Morgen mach ich meine Gymnastik. Wenn sich alle täglich zehn Minuten bewegen, hat der Doktor gesagt, würden die Gesundheitskosten um viele Millionen sinken. Also turne ich mir hier die Gesundheitskosten fit. Oje. Früher, da war ich sportlich, mein Gott, Leichtathletik-Schweizer-Cup. Beim Trainieren hat die Dorfschönheit immer zugeschaut. «Lauf, Hans-Jörg, lauf!», hat sie gerufen. Und ich lief. Aber heut ... Heut nennt mich so oder so keiner mehr Hans-Jörg. Jetzt bin ich nur noch der «alte weisse Mann». Ich bin namenlos geworden. «Da sitzt er wieder, der alte weisse Mann, und hört nicht auf zu reden.»

Früher, da hat man den Alten zugehört, wegen ihrer Erfahrung. Aber heut haben anscheinend nur die Jungen die Erfahrung. Oder die Frauen, weil sie ja so viel Schlimmes erfahren haben, als Frauen. Aber die Männer. «Danke, merci, Adieu», hat meine Enkelin gestern zu mir gesagt, als wir über den Klimawandel gestritten haben. «Danke, merci, Adieu!», hat sie gesagt und ist weg.

Ausrangieren wollen sie uns, weil wir alles falsch gemacht hätten, weil wir stur die mächtigen Posten besetzen, weil wir anscheinend unfähig sind, uns hineinzuversetzen in jemand, der nicht alt, weiss und männlich ist. Dabei bin ich doch ein Mensch und kann mich in alle Menschen hineinversetzen. Auch eine junge Frau kann sich in meinen alten Kopf hineinversetzen, da bin ich überzeugt. Wir sind doch alle Menschen!

«Wir sind doch Menschen»

Was die Dorfschönheit jetzt wohl macht? Ob sie auch streiken geht beim Frauenstreik mit einer pink Mütze auf dem Kopf? Einen Sommer waren wir zusammen … Wie hiess sie nochmals …? Vera? Marie? Ich weiss es nicht mehr … Sie war einfach die «Dorfschönheit». Es gab auch den «Dorfdeppen», die «Dorfschwuchtel», die «Zigeunerkinder» und den «Tschinggen». Aber den «Alten weissen Mann», den gabs noch nicht, damals. Das waren der Fritz, der Urs, der Ueli. Alle schon lange tot. Danke, merci, Adieu.

Mein Gott, wie hiess jetzt die Schönheit … Ich würde sie ja gern googeln … Es fällt mir nicht ein. Es stimmt. Sie waren alle namenlos: die Schönheit, die Schwuchtel, die Lesbe, die Zigeunerkinder, der Jugo. Wir haben sie so wahrgenommen, nicht so sehr als Individuen. Wir haben schon gesehen, dass sie Menschen sind, aber … eben andere Menschen … Und jetzt macht man das Gleiche mit uns. Jetzt wird unser Individuum ausradiert. Und sobald wir etwas melden wollen, wird verächtlich gesagt: «Ach, nicht schon wieder so ein alter weisser Mann.»

Ich kann das ja auch verstehen. So wichtig, wie sie sich geben, sind die wenigsten Männer. Und im Alter passiert einem schon mal etwas Peinliches, wie diesem Moderator, der doch tatsächlich im Radio gesagt hat, er verstehe überhaupt nicht, warum man in der Schweiz den amerikanischen Begriff «alter weisser Mann» verwende, denn in der Schweiz gebe es gar keine «alten schwarzen Männer». Da hab ich schon gedacht, oje, vielleicht ist er mit den Jahren farbenblind geworden.

Aber daran sieht man, dass nicht alle alten weissen Männer gleich denken. Wir sind so unterschiedlich wie die Hautschattierungen. Es ist nichts schwarz oder weiss. Nichts jung oder alt. Nichts ist männlich oder weiblich, aber alle sind wir aus Menschenfleisch. Und bis wir das kapieren, müssen wir alten weissen Männer vermutlich genauso lange «Wir sind doch Menschen!» schreien, wie es die Frauen, die Ausländer, die Behinderten, die Homosexuellen und die Verfolgten geschrien haben und immer noch schreien. Oje, da müssten wir ganz schön lange schreien. Sehr, sehr lange. Und wenn wir uns dann nach Jahrhunderten endlich die Seele aus dem Leib geschrien haben, werden sich alle mit rot unterlaufenen Augen ansehen und denken, ach schau, da ist ein Mensch, der ist genauso erschöpft wie ich.

(Tages-Anzeiger)