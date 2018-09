Nein, ich will keine Knöpfchen drücken!

Was hat das italienische Konsulat mit dem Fitnesscenter und der Quartierbäckerei gemeinsam? Genau: Sie alle haben beim Ausgang ein Kästchen mit drei Knöpfen aufgestellt. Grün, gelb und rot sind sie, und die Smiley-Gesichter darauf zeigen deppensicher an, was damit gemeint ist: zufrieden mit dem Service, weniger zufrieden, ganz und gar ­unhappy.

Nun ist es ja schön, wenn unsere Meinung gefragt ist. Der Kunde sei König, hiess es schon früher, also setzen wir uns eine imaginäre Krone aufs Haupt und entscheiden über Wohl und Weh der Untertanen, Pardon: der Konsulatsmit­arbeiter, Fitnessberaterinnen und Brötchenverkäufer. Roter Knopf – und schon werden sie zum Chef zitiert. Grüner Knopf – und sofort steigt in irgend­einer Statistik irgendeine Kurve um einen Mikromillimeter an.

Solche Trends lassen sich nicht aufhalten, höchstens unterlaufen.

Aber nein, ich spiele da nicht mit. Ich drücke keine Smileys, nie. Denn ich finde diese ganze Feedback-Hysterie eine Zumutung: für die Angestellten in den Knöpfchenbetrieben, die sich vor lauter Furcht vor Rot keinen schlechten Tag mehr erlauben dürfen. Für mich, weil ich nun jede Freundlichkeit als manipulativen Versuch verstehen muss, mich in Richtung Grün zu dirigieren. Und für die Gesellschaft überhaupt: Wo führt das hin, wenn jeder dauernd jeden anderen ­beurteilt?

Aber klar, solche Trends lassen sich nicht aufhalten, höchstens unterlaufen. Man könnte ja zum Beispiel die Einrichtung eines zweiten Kästchens fordern, das dann dazu da wäre, den Einsatz des ersten zu beurteilen: Wollen wir die Smileys, ja (grün), egal (gelb), nein (rot)? Dann könnte man hingehen, täglich auf Rot drücken oder gar doppelklicken … Oder nein, doch nicht. Ich kaufe ganz einfach meine Brötchen. Und bin dann als Kundin Königin genug, um jegliche Art von Knöpfchen ganz einfach zu übersehen. (Redaktion Tamedia)