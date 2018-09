Nicht auch noch Pilz-Penisse

«Wie der kleine Pilz im Videospiel Mario Kart.» So lautet die Expertise von Stormy Daniels über Donald Trumps bestes Stück, die heute weltweit Schlagzeilen macht. Die 39-jährige Pornodarstellerin soll vor zwölf Jahren eine Affäre mit dem US-Präsidenten gehabt haben. Nun hat sie ihre Autobiografie veröffentlicht. «Full Disclosure» heisst diese – «Völlige Enthüllung». Darin beschreibt Daniels das angebliche Sexabenteuer und Trumps Körperteile noch in weiteren Details, die dem Leser hier erspart bleiben sollen.

Ausgerechnet die Stripperin und Pornodarstellerin Stormy Daniels ist eine der wenigen öffentlichen Figuren, die Trump Paroli bieten können. Denn anstatt sich als Opfer zu inszenieren – wie andere Gespielinnen von mächtigen Männern –, kehrt sie den Spiess um. In einem Interview sagte sie, dass sie nicht mit Trump schlief, weil sie ihn bewunderte, sondern weil er versprochen hatte, sie zum Fernsehstar zu machen. Eine Fernsehkarriere ist ihr damals nicht gelungen. Nun wo Trump Präsident ist, macht sie aus der Affäre so viel Geld wie möglich. Ihre Jobangebote in der Sexindustrie sind explodiert, das Buch wird wohl ein Bestseller.

Daniels ist unverblümt und schamlos – wie Trump. Einige Kommentatorinnen feierten sie in den Medien daraufhin als feministische Heldin, die gegen den Ober-Patriarchen aufbegehrt. Doch die detaillierten Schilderungen aus Trumps ausserehelichem Liebesleben schadeten dem Präsidenten nicht. Wie auch? Die Amerikaner wussten schon vor den Wahlen, dass er moralisch völlig korrumpiert ist – und trotzdem entschied sich eine Mehrheit für ihn. Was aber zum Problem für Trump werden könnte, ist eine kurz vor der Präsidentenwahl getätigte Geldzahlung an die Pornodarstellerin. Für die Summe von 130’000 Dollar verpflichtete sie sich, nichts von der Eskapade zu erzählen. Die Überweisung könnte ein Verstoss gegen die Gesetze zur Wahlkampffinanzierung sein.

Die Zahlung ist das einzig Interessante an der Stormy-Affäre. Interessanter jedenfalls als Trumps Penisform oder ob man nun noch Pilze essen kann. Denn letztlich tragen Daniels’ neueste Schilderungen nur zur Trump-Müdigkeit bei: Man mag die ständigen Beleidigungen, die profane Sprache, die Pornifizierung von jedem und allem nicht mehr hören. Genauso wenig, wie man in einer Welt leben möchte, wo Demütigung und Hohn der schnellste Weg zu Aufmerksamkeit und Erfolg sind.



(Redaktion Tamedia)