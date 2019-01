Nichts macht fit wie die Liegestütze

Wer Liegestütze beliebt machen will, setzt sich heute leicht dem Vorwurf aus, die Zeiten von Turnvater Jahn und strammer Körperertüchtigung seien vorbei. Doch der Klassiker ist bis heute die effektivste Ganzkörperübung überhaupt, wie erst kürzlich wieder Sportwissenschaftler der Uni Sydney bestätigt haben: Liegestütze trainieren Brustmuskeln, Schultern, Rücken, Trizeps, Bizeps und sogar die Gesässmuskeln. Wer die Übung regelmässig macht, kann sich also eine Menge teurer Fitnessgeräte sparen. Es gibt allerdings auch eine schlechte Nachricht: Kaum eine andere Übung ist so anstrengend wie Liegestütze.

Übungsbeschreibung: Gehen Sie in die Liegestützposition und halten Sie den Körper auf einer geraden Linie. Den Blick richten Sie nach unten zum Boden. Die Hände platzieren Sie etwas breiter als schulterbreit auf den Boden. Die Finger zeigen möglichst nach vorne. Die Fussstellung ist hüftbreit. Spannen Sie die Rumpfmuskulatur an, so vermeiden Sie eine Hohlkreuzposition. Beugen Sie nun die Ellbogen, bis die Körperlinie waagrecht zum Boden ist. Halten Sie die unterste Position kurz und drücken Sie sich anschliessend zurück in die Ausgangsposition. Wichtig: Langsame, kontrollierte Ausführung!

Wiederholungen: Drei Serien zu je 8 – 12 Wiederholungen.

Erleichterte Ausführung: Weniger Wiederholungen, führen Sie die Übung auf den Knien aus (Handtuch als Polster verwenden).

Erschwerte Ausführung: Mehr Wiederholungen, engere Fussstellung.

In dieser Rubrik stellen wir bis zum Frühling Übungen vor, die man zu Hause oder unterwegs machen kann. Beratung: Flavian Kühne, Sportlehrer bei Pro Senectute Schweiz.

