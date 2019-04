«Ohne Hunde hätte ich vielleicht einen Mann und sieben Kinder»

Ein Leben mit Hunden



Elli H. Radinger (68), stammt aus dem deutschen Hessen. Hunde waren in ihrem Leben von klein auf wichtig. Einen Namen hat sich die ehemalige Rechtsanwältin als Wolfsforscherin gemacht. Seit über 30 Jahren reist sie immer wieder in den Yellowstone-Nationalpark in den USA, um wilde Wölfe zu beobachten. Ihr Wissen über Wölfe und Hunde gibt sie in Büchern, Seminaren und Vorträgen weiter.