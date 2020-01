Schatz, wo sind die Windeln?

Das Schweizer Öko-Label Selana-shop.com verkauft hochwertige Kinderklamotten, aber vor allem verkaufen sie dort das Gefühl, eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein. Es gibt Strampler, Schlafsäcke und Pullover aus Bio-Merino-Wolle und Seide, die Knöpfe sind aus Perlmutt, die Farben gedeckt oder gleich «Natur».

Keine Muster, keine Schadstoffe, kein Plastik. Ich kaufe eine blaue Hose in Grösse 74 für unsere zweite Tochter, sammle 45 Liebespunkte auf dem Kundenkonto und fühle mich gut. Als ich meiner Frau abends davon erzähle, meinte sie: «Oh, die Hose haben wir ja noch von der Grossen. In Beige.»

Väter werden für alles gelobt

Wie konnte ich das vergessen? Aber das ist nur eines von vielen Beispielen, die mir zeigen, dass unser Vorsatz und mein Anspruch, gleichberechtigte Eltern zu sein, nach drei Jahren und zwei Kindern wanken. Als sogenannter moderner Vater werde ich oft gelobt, dass ich, anders als Männer früher, «Zeit mit den Kindern verbringe». Meine eigene Mutter sagt regelmässig: «Du machst ja so viel.» Der Kassierer im Lebensmittelgeschäft kommentierte meinen Samstagseinkauf mit zwei Mädchen mit: «Das hätte es früher nicht gegeben.»

Alles gut also? Ich bringe meine Tochter zur Krippe und hole sie meist sechs Stunden später wieder ab, gehe aber trotzdem öfter zum Sport, als meine Frau zur Rückbildungsgymnastik kommt. Ich koche oft für die Familie, aber meine Frau organisiert die Putzfrau. Ich komme zum Krippenfest (20 Minuten zu spät), in den Google-Kalender eingetragen hat es meine Frau. Sie macht auch wie selbstverständlich die Kinderarzttermine aus und organisiert Playdates mit anderen Kindern. Und wenn ich von ihrer oder meiner Mutter für mein Engagement gelobt werde, stöhnt sie entnervt auf. Weil sie nicht zu Unrecht das Gefühl hat, die gesamte Verantwortung und Planung liege implizit bei ihr – Fachbegriff «Mental Load» –, obwohl sie als Ärztin einen anspruchsvolleren und anstrengenderen Beruf hat als ich.

Zwar verbringen Väter heute deutlich mehr Zeit mit ihren Kindern als früher. So arbeiten heute 17,6 Prozent der Schweizer Männer Teilzeit. Vor 20 Jahren waren es nur halb so viele. Allerdings geben nur 6 Prozent der Teilzeit arbeitenden Väter «Kinderbetreuungspflichten» als Hauptgrund dafür an, warum sie keinen 100-Prozent-Job haben. Laut Berechnungen der UNO erledigen Frauen noch immer 2,6-mal so viel Arbeit wie Männer im Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Eine Umfrage des «Economist» in acht westlichen Ländern ergab 2017: 46 Prozent der Väter finden, dass die Arbeit gerecht verteilt sei – und 32 Prozent der Mütter.

«Die Ideologie und gesellschaftliche Erwartungen haben sich schneller geändert als die Realität in den Familien», schreibt die US-amerikanische Psychologin Darcy Lockman in ihrem Buch «All the Rage». Ein ähnliches Phänomen wie die Sorge um das Klima, die einen nicht davon abhält, Reisen trotzdem mit dem Flugzeug zu absolvieren.

Man sollte sich deshalb nicht fragen, warum der gesellschaftliche Wandel so langsam vonstattengeht, sondern, warum sich Männer so erfolgreich wehren. «Die kurze Antwort ist: Es liegt in ihrem Interesse, eine Trennung der Sphären zu verstärken, die männliche Ideale untermauert und eine Geschlechterordnung aufrechterhält, die Männer vor Frauen bevorzugt», meint der Soziologe Scott Coltrane.

Leiste ich Widerstand? Vielleicht nicht bewusst, aber die Strategien, die Lockman in ihrem Buch herausarbeitet, kommen mir leider nur allzu bekannt vor. «Im Vergleich mit anderen mache ich doch ziemlich viel.» Was für ein irrsinnig blöder Satz. Es gibt immer einen Typen, dessen Faulheit und Unachtsamkeit die eigene übersteigt. Die Psychologin Darcy Lockman schreibt: «Sobald die Papas Don Draper aus der Serie ‹Mad Men› in den Annalen der Vaterschaft abgehängt haben, scheinen sie zufrieden zu sein – und ziehen sich mit dem Smartphone auf die Couch zurück.»

Väter pflegen die strategische Inkompetenz

Ich liebe mein Leben, habe wahrscheinlich seit meiner eigenen Kindheit nicht so oft so laut gelacht wie mit meinen Kindern. Trotzdem ist da immer eine Stimme in meinem Kopf, die sagt: Du warst jetzt den ganzen Sommer nicht segeln, Fussballtraining geht nur, wenn die Ältere mal vor 20 Uhr einschläft, und was ist eigentlich im Winter, wenn die Powder-Wolken aus dem Süden in Richtung Alpen ziehen? Soll ich da etwa die ganze Zeit zu Hause sitzen?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Frau und andere Mütter diese Gedanken auch haben. Väter mit Babys haben jedoch mehr als doppelt so viel Freizeit wie Mütter, schreibt Darcy Lockman. Nicht weil Frauen keine Hobbys haben, sondern weil irgendjemand die verdammte Arbeit machen muss. «Männer vergessen gerne Sachen. Man kann das harmlos finden», schreibt Lockman.

Oder man erkennt in der begrenzten Aufmerksamkeit eine Strategie, die nur dazu dient, Verantwortung abzuwehren. Männer, die sonst immer alles unter Kontrolle haben wollen, behaupten im eigenen Haus: Ich weiss nicht, wie das geht! Soziologen sprechen sogar von «strategischer Inkompetenz». Die Botschaft: Ich hab jetzt Wichtigeres zu tun, jemand anderes muss die Aufgabe erledigen (also die Mutter).

Die Mutterrolle ist nicht angeboren

Noch so ein Satz: «Ich würde es ja machen, aber sie ist meistens schneller.» Das ist wirklich so: Manchmal fühle ich mich haushoch unterlegen. Immer einen Schritt zu spät. Das Baby schreit, ich schrecke hoch, meine Frau ist schon im Flur. Viele Menschen schliessen daraus, dass Frauen eben für die Rolle geboren wurden, deshalb Aufgaben an sich reissen, und über irgendwelche biologischen Superkräfte verfügen.

Und Superkräfte hat meine Frau auf jeden Fall. Sie sind nur nicht angeboren, sondern erlernt. Wissenschaftler der Universität von Tel Aviv haben Hirn-Scans bei Müttern und Vätern durchgeführt und bei den Frauen eine grössere Aktivität in der Amygdala festgestellt, einem Hirnareal, das sehr vereinfacht gesagt für emotionale Prozesse zuständig ist. Die meisten Väter wiesen die Veränderung nicht auf.

«Es ist die tägliche Erfahrung der Betreuung von Kindern – und nicht das biologische Geschlecht –, die das umfasst, was wir heute als Mutterschaft bezeichnen.»Darcy Lockman, Psychologin und Autorin

Als die Forscher dann allerdings in die Köpfe von homosexuellen Männern guckten, die sich Vollzeit um ihr Baby kümmern, sahen sie: grössere Aktivität in der Amygdala. Dazu passt der Killersatz von Darcy Lockman: «Es ist die tägliche Erfahrung der Betreuung von Kindern – und nicht das biologische Geschlecht –, die das umfasst, was wir heute als Mutterschaft bezeichnen.» Heisst: Ich könnte das auch alles. Dass ich es nicht tue, liegt an mir.

Sozialwissenschaftler nennen Beziehungen wie meine «Gender Legacy Couples»: Während Paare bei Umfragen und Studien angeben, dass sie Entscheidungen gleichberechtigt treffen, begünstigen diese die Bedürfnisse und Ziele von Männern viel mehr als die der Frauen. Man redet mehr über moderne Rollenverteilungen, als die Rollen, die man lebt, zu hinterfragen.

«Die Sprache der Gleichheit – der Glaube an den modernen, engagierten Vater – schafft einen Mythos, der für die Idee dieser Ehen zentral ist», schreibt Lockman. «So wird eine Art weibliche Unterordnung überdeckt, die in vielen modernen Haushalten des 21. Jahrhunderts sonst unerträglich wäre. Nämlich die Annahme, dass die Mutter für Wissen, Planen und Machen verantwortlich ist, es sei denn, sie trifft andere Vorkehrungen.» Noch so ein Killersatz.

Warum brauche ich als Mann überhaupt Unterricht? Sollte ich es nicht selbst können, wollen und tun?

«Lass uns doch besser abstimmen», sage ich bei einem Abend zu zweit zu meiner Frau. «Ich würde dir gerne etwas abnehmen. Moment, nein, das klingt blöd, ich möchte die Hälfte der «Mental Load» tragen. Wie wäre es mit einem gemeinsamen Jour fixe, um die Aufgaben zu verteilen? Oder wir nutzen Trello, Slack, Google Docs, eines der vielen Tools, mit denen die Netzwerk-Economy sich organisiert?»

Meine Frau sagt: «Mach gerne mehr. Ich würde aber jetzt lieber über schöne Dinge reden, geplant hab ich tagsüber genug.» Ich finde, das ist eine gute Antwort. Denn mein erster Impuls war, dass meine Frau mir beibringen soll, wie sie die vielen Aufgaben erledigt. Aber das wäre ja nur ein weiterer Punkt auf ihrer To-do-Liste. Und: Warum brauche ich überhaupt Unterricht? Sollte ich es nicht selbst können, wollen und tun? Neben der Frage, ob unsere Aufgabenverteilung fair ist, muss ich vor allem herausfinden, ob ich mich damit zufriedengebe, oft nur Zuschauer zu sein.