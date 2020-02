Schlussmachen: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie merkt man, wann die eigene Beziehung am Ende ist?

Man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Es gibt Leute, die sich im Laufe ihrer Beziehung immer wieder in andere verlieben, gleichzeitig aber wissen, dass das wieder vorbeigeht und kein Grund zum Schlussmachen ist. Andere finden «ganz oder gar nicht» und beenden die Beziehung.

Was ist der häufigste Trennungsgrund?

Dass sich Paare auseinanderleben. Das bedeutet, dass sie es irgendwann verpasst haben, sich gegenseitig über ihre aktuellen Wünsche auszutauschen.

Wie macht man richtig Schluss?

Das richtige Schlussmachen gibt es nicht. Es kann ein schleichender Prozess sein, bei dem sich die Partner auf Raten trennen. Sprechen sie das Thema – das Ende – dann an, haben beide Partner bereits eine gewisse Distanz zur Beziehung und können sachlicher miteinander sprechen, die Trennung fällt leichter. Passiert etwas plötzlich, etwa dass jemand fremdgeht, ist die Situation entsprechend emotionaler, so auch das Schlussmachen. Da sagt man eher mal abrupt: Aus, fertig. Generell würde ich sagen: Richtig Schluss machen ist dann, wenn man dem anderen seine Position erklären und ihm sagen kann: ‹Für mich geht es so nicht mehr, ich muss das beenden.›

Paar- und Sexualberaterin Bettina Disler rät Verlassenen, sich mehr auf sich selbst als auf den oder die Ex zu konzentrieren. Bild: pd

Braucht es ein Trennungsgespräch oder kann man sich auch einfach davonschleichen?

Die einen wollen stundenlang darüber reden, um das Ganze zu verstehen. Andere ziehen radikal einen Strich und brauchen dazu keine weiteren Informationen. Einfach zu verschwinden, finde ich persönlich stillos. Wenn man sich trennt, sollte man zu seinen Gefühlen stehen und diese dem Gegenüber mitteilen. Schliesslich hat man mal «Ja» gesagt zur Beziehung mit dieser Person. Dann gehört sich auch ein aufrichtiges «Nein.»

Oft berichten Leute davon, wie nach einer Trennung ihre Welt regelrecht auseinanderzubrechen scheint, sie empfinden die Situation als bedrohlich, haben das Gefühl, dass ihr Leben sich auflöst. Woher kommen diese krassen Gefühle?

Wenn man eine Beziehung eingeht, akzeptiert man – auch unbewusst –, dass einem damit Schmerz widerfahren kann. Doch die wenigsten denken daran, dass das tatsächlich passieren könnte. Wer alles auf eine Karte setzt, hat am Ende der Beziehung dementsprechend das Gefühl, alles zu verlieren. Viele fallen nach der Trennung in ein «grosses schwarzes Loch».

Wie kommt man da raus?

Indem man den Fokus weg vom Partner hin zu sich lenkt und sich Gutes tut. Bereits während der Beziehung ist es wichtig, dass man sich um sein eigenes Wohlergehen kümmert.

Heisst das dann nicht, dass man während der Beziehung mit einem Bein schon draussen ist, weil man sich eben nicht voll hingeben sollte?

Nein, gar nicht! Wenn Sie bei sich bleiben, dann sind Sie dazu imstande, eine gute Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Verlieren Sie sich in der Beziehung, hat Ihr Partner kein Gegenüber mehr. Oft ist genau das der Grund, weshalb Beziehungen enden. Partner A will für Partner B immer alles richtig machen und ist genau dadurch nicht mehr interessant für ihn. Was Partner B beim Kennenlernen angezogen hat – die eigenständige Persönlichkeit–, hat Partner A aufgegeben. Partner A fällt bei der Trennung aus allen Wolken: «Ich habe doch alles für dich getan.»

Lesen Sie hier mehr über Breakup, den Podcast übers Schlussmachen. Zuhören, wie andere Schluss machen

Im Podcast «Breakup» sprechen Leute schonungslos über ihre Trennungen. Auch Macherin Charlotte Theile selbst.

Die Leute im Podcast erzählen davon, wie sie während oder nach der Trennung verrückte Dinge gemacht haben: Hals über Kopf zum Ex fahren wollen, Telefonterror, neue Partnerin des Ex stalken, Umfeld manipulieren – oder auch geschehene Gewalt verharmlosen. Wieso tun wir das?

Jedes Schlussmachen bedeutet Schmerz und geht einher mit Kontrollverlust des Verlassenen. Rache, Stalken, auf jede erdenkliche Art Informationen einholen – das sind alles Versuche, die Kontrolle zurückzuerlangen.

Was ist mit Wut?

Wut ist ein wichtiger und auch guter Mechanismus, solange sie konstruktiv ist und sich nicht gegen den Ex-Partner richtet. Sie zeigt einem, wo die eigenen Grenzen liegen, die das Gegenüber nicht überschreiten darf. Sie lehrt uns viel über uns selbst und schützt uns davor, nochmals dasselbe mit sich machen zu lassen. Richtet sich die Wut allerdings gegen den Ex-Partner, kann sie zu einer Art Beschäftigungsprogramm werden.

Man lenkt also von sich ab.

Ja. Man schiebt die Schuld dem Ex-Partner zu und nimmt so die Opferrolle ein. So wird man von der Aussenwelt bemitleidet und bekommt Verständnis. Es kann unangenehm sein, sich zu fragen, wie man selbst zum Ende beigetragen hat. Habe ich schon vorher etwas gespürt? Wieso habe ich es nicht angesprochen? Hier ist Mut gefragt: Wo liegt meine Verantwortung in der ganzen Geschichte.

Welchen Tipp haben Sie, um zusammenzubleiben?

Man sollte sich in der Beziehung darauf trainieren, im Jetzt zu sein. So spürt man, was für einen stimmt. Stimmt was nicht, schieben Sie es nicht raus, das Problem anzusprechen. Denn wenn sich die Unzufriedenheit anhäuft, gibt man eher auf, weil sich bereits beide Partner in unterschiedliche Richtungen entwickelt haben. Wir sind immer im Wandel. Deshalb ist es wichtig, sich gegenseitig immer auf dem Laufenden zu halten. Und hören Sie auf Ihre Intuition. Das kann schwierig sein in dieser schnelllebigen Zeit mit all den Ablenkungen. Mal allein sein, Abstand gewinnen, kann helfen.