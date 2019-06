Sie macht ihren Körper zur Maschine

Die wahrscheinlich stärkste Frau Bayerns schlägt den Kofferraum ihres BMW zu und wirft sich die Sporttasche über die Schulter. Man ahnt das kräftige Kreuz unter der Trainingsjacke, während sie die Stufen zu ihrem Fitnessstudio hinaufsteigt, sehen tut man vorerst aber nur das kleopatrahafte Gesicht: stolze Augenbrauenbögen, ganz leicht aufgespritzte Lippen, gebräunte Haut, kantiger Kiefer. Dazu diese Fingernägel, perfekt manikürt und lang wie Krallen.

Halb wie die Königin, halb wie die oberste Kriegerin im Staate, so wirkt Sandra Coskun auf den ersten Blick. Vor kurzem hat sie bei der bayerischen Meisterschaft im Bodybuilding den Gesamtsieg in der «Bikiniklasse» geholt. Nun darf sie nächstes Jahr an den Qualifikationswettkämpfen um die Europa- und die Weltmeisterschaft teilnehmen. «Sandy», wie sie ihre Freunde und inzwischen auch ihre mehr als 14'000 Fans auf Instagram nennen, hat nicht vor, dort eine schlechte Figur zu machen. Also ab ins Training.

Wenn einer sagt, sie sehe aus wie ein Mann, dann entgegne sie ihm: «Und du siehst aus wie ein Mädchen.»

Das Lady Vital Zentrum im ersten Stock, auf dessen Website glückliche Frauen rosa Hanteln stemmen, lässt sie links liegen. Sie geht einen Stock höher, zu Clever Fit, wo Sprüche wie «Nicht reden, machen!» an den Wänden stehen und im Kraftbereich fast nur bullige Männer trainieren. Die Kerle gucken zwar manchmal blöd, wenn sie sich dazustellt und Eisen wegpumpt, erzählt Coskun. Aber wenn einer sagt, sie sehe aus wie ein Mann, dann entgegne sie ihm: «Und du siehst aus wie ein Mädchen. Vielleicht solltest du mal was an deinem Leben ändern, du Lappen.»

Sie plaudert unbefangen drauflos und lacht immer wieder herzlich, ohne Bosheit oder Bitterkeit, wie eine Frau, die nicht weiss, warum sie den Mund halten sollte. Diese Typen seien ihr «ehrlich gesagt sowas von scheissegal». Man ahnt: Von dieser zwanzig Jahre jungen Frau aus Niederneuching kann man nicht nur über Muskeln etwas lernen. Sondern auch über Stärke.

Quält und formt ihren Körper täglich: Sandra Coskun in einem Fitnessstudio. Foto: Renate Schmidt

Im Fitnessstudio wird Coskun mit grossem Hallo begrüsst. Sie verschwindet in der Umkleidekabine und taucht in Sport-BH und Leggins wieder auf. Ihre Beine sehen darin aus wie modelliert: oben zwei Schenkelpakete, unten zwei Wadenpakete, darüber ein Sixpack, an dem man wahrscheinlich Eier aufschlagen könnte. Der Bizeps spannt sich unter dem Tattoo eines Löwen. Coskun greift sich eine Hantel, blickt in den Spiegel, wie eine Bildhauerin, die nicht ohne Wohlgefallen ihr Werk begutachtet.

Ihr Körper ist muskulös, aber nicht massig. Die «Bikiniklasse», in der sie startet, fordert eine weibliche, schlanke Silhouette, genauer gesagt: die weibliche, schlanke Silhouette schlechthin, so weit man sie aus einer realen Frau eben herausmodellieren kann und will. Schaut her, was ich aus mir gemacht hab, scheint dieser Körper zu sagen. Er ist sozusagen ein Nachher-Körper, der unwillkürlich ein Vorher aufruft. Man fragt sich, wo das Weiche geblieben ist, das an ihm so auffällig fehlt.

Vor kurzem hat Coskun ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal hochgeladen, das zeigt, wie sie vor fünf Jahren ausgesehen hat. Dort sitzt sie, mit einem Blümchenrock und einem grauen Top bekleidet, auf einer Steinmauer und lächelt in die Kamera: ein hübsches Mädchen. «Moppelig», fand sie sich, sagt sie heute, sie sei sogar gehänselt worden. Also habe sie beschlossen: Euch zeig ich's.

Früher war sie «moppelig», findet sie: Sandra Coskun im Alter von fünfzehn Jahren. Foto: Privat

Coskun posiert jetzt ein bisschen für die Pressefotografin, lässt sich anschliessend jedes der Bilder zeigen. Keines gefällt ihr. «Das kann man aber hinterher noch retuschieren, oder?» Aus der stolzen Bildhauerin ist urplötzlich die besorgte Skulptur geworden. Als Bodybuilderin ist sie schliesslich beides zugleich. Sie sei «nicht mehr so in Form» wie noch beim nationalen Wettkampf – der war vor noch nicht einmal einer Woche. Jetzt, wo er vorbei ist, isst sie ganz normal, was ihr halt schmeckt: Käsesemmeln, sogar Schokolade, statt immer nur Reiswaffeln, Magerquark und Hühnchen.

Der Körper als Maschine

Trotz der schweren Muskeln wiegt Coskun aktuell gerade einmal 53 Kilogramm. Sie habe auch schon einmal bei 49 Kilogramm vor dem Spiegel geheult und sich zu fett gefühlt. Man erschrickt, wie beiläufig und gut gelaunt sie das erzählt, begreift dann aber, dass hier inzwischen die Sportlerin spricht, die fürchtet, im entscheidenden Moment nicht genug Leistung abrufen zu können. «Das geht allen Athleten so», sagt sie. «Man ist nie zufrieden.»

Wohlfühlen ist nicht ihr Ziel, sondern Leistung im Augenblick, wenn sie auf der Bühne steht.

Coskun zieht ein T-Shirt aus ihrer Sporttasche. «Maschinenbau» steht darauf. So sieht sie offenbar ihren Körper: als eine Maschine. Und sie ist stolz darauf. Im ersten Moment kommt einem das schlicht falsch vor, wo doch überall sonst so getan wird, als sollten Frauen sich in ihrer Haut nur möglichst wohlfühlen – während sie in Wahrheit natürlich trotzdem angehalten sind, ihre Körper zu quälen und zu formen, auf dass sie den gesellschaftlichen Normen entsprechen. Diese Heuchelei gibt es bei Coskun nicht.

Wohlfühlen ist nicht ihr Ziel, sondern Leistung im Augenblick, wenn sie auf der Bühne steht. So wird aus einer persönlichen Angelegenheit – einen Körper zu haben, angeschaut zu werden – etwas Unpersönliches, nämlich Sport. Wenn man Coskun lachen hört, bekommt man das Gefühl, dass das, zumindest für sie, als Strategie funktioniert. Möglicherweise ist das Weiche, das man auf ihrem Vorher-Foto sieht, gar nicht verschwunden. Vielleicht hat sie es nur dorthin verschoben, wo es besser aufgehoben ist: in ihr Inneres, beschützt von einer harten Muskelschale.

Sie ist immer noch ein Pferdemädchen: Sandra Coskun mit ihrem «Engel». Foto: Instagram/sandy_koskun

Bevor die Hänseleien losgingen und sie sich in ihrem Körper nicht mehr wohl fühlte, war sie ein richtiges Pferdemädchen. Sie verbrachte ganze Tage am Stall. Heute machen Bilder ihres Pferdes einen nicht unerheblichen Teil der Fotos aus, die sie an ihre Fans postet. Sie nennt es «mein Engel», klebt digitale Herzchen und Kussmünder darüber. «Mein Vertrauen zu dir ist grösser als zu mir selbst», hat sie unter eins der Bilder geschrieben.

Und dann wäre da natürlich noch ihr Freund: Der ist selbst Bodybuilder, und zwar nicht irgendeiner, sondern der Mr. Universe 2017 in der Klasse Athletic II des Bodybuilding-Verbands NAC International. «Die Leute feiern uns jetzt zusammen», sagt Coskun. Auf ihren Instagram-Kanälen verlinken sie sich gegenseitig. «Wer weiss, ob sich noch jemand für mich interessiert, falls wir irgendwann nicht mehr zusammen sein sollten.» Wieder dieses herzliche Lachen. «Oder für ihn.»

Um 6 Uhr sitzt sie im Büro

Um das alles unter einen Hut zu kriegen, steht Coskun morgens noch vor fünf Uhr auf. Um sechs Uhr sitzt sie in ihrem Büro in der Münchner Ausländerbehörde. Dort arbeitet sie in Gleitzeit, anders würde es nicht gehen mit Freund, mit Pferd, fast täglichem Training im Fitnessstudio. Ausserdem braucht sie auch noch ein bisschen Zeit, um zuhause, mithilfe von Videos aus dem Internet, ihre Posen zu üben. Wie wichtig das ist, verstünden die meisten Leute nicht, sagt sie. Es gehe beim Bodybuilding nicht darum, nur muskulös zu sein und das mit entsprechenden Posen zu dokumentieren. Die Posen selbst, die Übergänge zwischen ihnen und die generelle Ausstrahlung, mit der die Athleten sie vortragen, seien entscheidend im Wettkampf. Siebzig Prozent seien Präsentation, «gerade in der Bikiniklasse».

Jede Bewegung muss sitzen: Sandra Coskun an der Meisterschaft im Bodybuilding in der «Bikiniklasse». Foto: Simon Bachhuber

Einen Eindruck davon, warum sie zu den besten deutschen Bodybuilderinnen ihrer Klasse gehört, bekommt man, wenn man sich Videoaufnahmen ihrer Auftritte anschaut. Hochhackig und im Bikini marschiert sie auf die Bühne, hebt kurz die Arme, als würde sie einen unsichtbaren Umhang abwerfen, dann dreht und wendet sie sich, wirft mit geschmeidigen Bewegungen ihre Haare über die Schulter oder ein Bein ganz leicht in die Höhe. Alles wirkt mühelos und fliessend, Muskeln spannen sich an und verschwinden wieder in der kreisenden Silhouette. Es ist ein Tanz, aber sie vollführt ihn nicht mit ihrem Körper, sondern auf ihm – er verwandelt sich gewissermassen in eine Bühne. Und wie man eine Bühne beleuchtet, ist ihre Haut mit brauner Farbe und Öl eingerieben, dessen Glanz das Schauspiel konturierter hervortreten lässt.

Zum Schluss bleibt ein Bild hängen von Sandra Coskun: Das, als sie als Letzte beim Wettkampf aufgerufen wird. Sie schlägt die Hände vor das Gesicht, kann es nicht fassen: Gewonnen! Ihr Körper sieht aus wie, nun ja, eine Maschine: nach schwerer Arbeit, nach Schmerzen, nach einem Leben, in dem einem nichts geschenkt wird. Die Adern treten hervor, das Öl glänzt metallisch. Coskun aber freut sich wie ein kleines Mädchen.

(Redaktion Tamedia)