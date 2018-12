Sieben Tipps für weniger Chaos im Kinderzimmer

Autsch!» Wenn Mama oder Papa barfuss auf ein Barbie-Schühchen oder einen Lego-Stein tritt, tut das nicht nur weh – meist ist es auch der Auslöser für eine Diskussion um die Ord­nung im Kinderzimmer. Und das immer wieder, manchmal sogar täglich. Aufräumen gehört nicht zu den Lieb­lingsbeschäftigungen von kleinen und grossen Kindern. Und so zieht sich der Kampf gegen das Chaos in vielen Familien über Jahre hin. Los geht es damit in dem Moment, in welchem sich das Kleine selb­ständig fortbewegen kann. Und häufig kehrt erst wieder Ordnung ein, wenn der junge Erwachsene ausgezogen ist.

Schlafprobleme, Zahnen, Sauberwer­den, Pubertät – das alles geht vorüber. Nicht aber die Unordnung, die sich häufig vom Kinderzimmer aus über die ganze Wohnung verteilt. Erst sind es Plüschtiere, Spielzeugautos, Puppen oder Bauklötze, die herumliegen. Später Comics, Schul­sachen und verschwitztes Turnzeug. Und dann Lipgloss, Haarbändeli, Sneakers und halb leere Red-Bull-Dosen.

Der Kreativität zuliebe darf ein wenig Un­ordnung sein.

Manche Eltern nehmen es gelassen, die meisten sind aber genervt. Immerhin ist Ordnung im Kinderzimmer laut der deut­schen Vorwerk-Familienstudie eines der fünf wichtigsten Erziehungsziele – nebst Höflichkeit, Gewissenhaftigkeit, Respekt und Hilfsbereitschaft.

Kompromiss finden



Doch wie ordentlich soll es denn sein? Die Vorstellungen darüber klaffen zwischen Eltern und Kindern häufig weit auseinan­der. Und je älter das Kind wird, desto mehr wehrt es sich gegen die Vorgaben der El­tern in Sachen Ordnung – oder igno­riert diese einfach. Es gilt also, einen Kompro­miss zu finden, mit dem Eltern und Kin­der leben können.

Einen schwachen Trost gibt es immer­hin für alle Mamis und Papis mit unor­dentlichem Nachwuchs: Eine Studie der Universität von Minnesota (USA) belegt, dass eine chaotische Umgebung zu mehr Kreativität verhilft. Das Chaos trägt also dazu bei, gewohnte Pfade zu verlas­sen und neue Sichtweisen zu entdecken. Der Kreativität zuliebe darf ein wenig Un­ordnung deshalb mal sein.

Mehr Lust am Aufräumen – 7 Tipps



Vorbild sein

Kinder erziehen sich auch selbst, indem sie die Eltern beobachten und nachahmen. Wenn schon kleinste Kinder beim Aufräumen dabei sind, möchten sie im Laufe der Zeit mithelfen und im besten Fall das Aufräumen irgendwann selber ­übernehmen. Und wenn sie dafür gelobt werden, spornt das erst recht an.

Hilfsmittel bereitstellen

Bunte Aufbewahrungskisten, ein paar Kleider­haken, Regale in kind­gerechter Höhe oder Korpusse für all die Kleinig­keiten im Kinderzimmer erleichtern das Aufräumen. Auch wenn in den Kisten ein «Gnusch» ist – zumin­dest optisch entsteht ein ordentlicher Eindruck.

Spielerisch vorgehen

Mit kleineren Kindern kann das Auf­räumen sehr gut spielerisch angegangen werden. Beispielsweise mit einem Geschwindigkeits­wettbewerb: Wer sammelt schneller möglichst viele Barbie-Kleider ein? Beliebt sind auch Sortierspiele: Alle Lego-Steine in die rote Kiste, alle Bauklötze in die blaue.

Tägliches Ritual

Wie das Zähneputzen sollte auch das Aufräumen zum täglichen Ritual werden, beispielsweise vor dem Znacht. Dadurch verhindert man einerseits, dass die Unordnung komplett ausufert. Ander­seits wird das Aufräumen zur Gewohnheit, die nicht immer wieder neu disku­tiert werden muss.

Platz schaffen

Das Lego-Haus oder die schön frisierte Puppe – ­solche «Kunstwerke» möchte das Kind natürlich abends nicht einfach wegräumen. Idealerweise hat es deshalb im Kinder­zimmer eine kleine Fläche, zum Beispiel ein leeres Regalbrett, auf welchem die Dinge, die das Kind tags­über geschaffen hat, ausgestellt und bewundert werden können.

Regeln aufstellen

Klare Regeln tragen zur Ordnung im Familien­haushalt bei. Schmutzige Wäsche gehört in den Wäschekorb, Jacken an die Garderobe, gegessen wird in der Küche oder am Essplatz und nicht im Kinderzimmer, einmal wöchentlich gibt es einen Familienaufräumtag, Kinderspielsachen werden abends aus dem Wohn- zimmer geräumt – je nach Gepflogenheiten setzt jede Familie ihre eigenen Regeln fest. Und bei der Umsetzung sind die Kinder natürlich einbezogen.

Geduld haben

Bei kleineren Kindern dauert es seine Zeit, bis sie mit Aufräumen fertig sind. Lassen Sie dem Kind Zeit, und verkneifen Sie es sich, sofort mit anzupacken, damit es schneller geht. Aber auch bei Teenagern brauchen Sie viel Geduld: Irgendwann schaffen auch sie es, ihr Zimmer aufzu­räumen. Bis es so weit ist, gilt für Eltern: Betreten verboten.

(Schweizer Familie)