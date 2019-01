So bringen Sie Ihre Oberarme in Form

Wer zeigen will, wie viel Kraft er hat, beugt den Oberarm und spannt die Muskeln, bis sich eine Wölbung bildet. Doch der Bizeps ist mehr als ein Protzorgan: Der auch Armbeuger genannte Muskel ist der Gegenspieler des Trizeps an der Oberarmrückseite und daher wichtig für Funktion und Formung des Arms. Dem Ruf entsprechend, der dem Bizeps vorauseilt, ist auch das Armbeugen mit Gewichten eine der bekanntesten Kraftübungen. Was Profis mit Hanteln tun, machen Anfänger einfach mit einer gefüllten PET-Flasche.

Übungsbeschreibung: Nehmen Sie eine mit 1,5 Liter Wasser gefüllte PET-Flasche in die Hand, stellen Sie sich aufrecht hin, und positionieren Sie die Füsse hüftbreit und parallel auseinander. Schultern und Arme lassen Sie hängen. Nun beugen Sie den Ellbogen, bis der Unterarm mit dem Oberarm einen rechten Winkel bildet. Dann führen Sie die Flasche wieder nach unten. Arm nicht ganz strecken. Die Ellbogen verbleiben während der gesamten Übung an gleicher Stelle, sie sind der Dreh- und Angelpunkt für die Bewegung des Unterarms. Bewegen Sie möglichst nur den Unterarm. Wiederholungen: 8- bis 12-mal pro Arm. Nach einer Pause zwei weitere Serien. Erschwerte Ausführung: Mehr Wiederholungen, Flasche mit Sand füllen.

In dieser Rubrik stellen wir bis zum Frühling Übungen vor, die man zu Hause oder unterwegs machen kann. Beratung: Flavian Kühne, Sportlehrer bei Pro Senectute Schweiz.

(Redaktion Tamedia)