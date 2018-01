Ständige Überforderung ist Gift für den Körper

Kaskade zum Infarkt

Stress bewirkt im Hirninnern, im Hypothalamus, dass das Corticotropin-Hormon freigesetzt wird. Dieses Hormon veranlasst die Hirndrüse Hypophyse, das Hormon Adreno-Corticotropin zu produzieren. Dadurch wird in der Nebenniere Adrenalin und in deren Rinde Cortisol, das körpereigene Kortison, ausgeschüttet. Damit nicht genug: Die Hypophyse produziert auch Stoffe, welche das Schlafhormon Melatonin blockieren.



All diese Hormone kurbeln den Stoffwechsel an: kurzfristig mit dem positiven Effekt, dass dadurch unsere Aufmerksamkeit auf hohem Stand gehalten wird. Längerfristig hingegen wirkt der Hormonsturm schädigend und kann zu Mehrfacherkrankungen führen. Anhaltender Stress treibt den Blutdruck in die Höhe. Bluthochdruck führt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und zu gesteigertem Hungergefühl, das wiederum Übergewicht und Diabetes verursacht. Das aus den Fugen geratene Immunsystem seinerseits öffnet Asthma und Hautkrankheiten (Psoriasis) Tür und Tor. Zudem reagiert das Angstzentrum überaktiv, die Erneuerung der Hirnzellen wird gestoppt. Dazu kommen Schlafstörungen und Depressionen. Letztlich kann dies zu Herzrhythmusstörungen mit möglichem Herzinfarkt führen, wie der Berner Psychotherapeut Roland von Känel anhand von Studien aufzeigte. (chr)