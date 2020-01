Träumen vom grossen Glück

«Was schon lange nationales Gesprächsthema war, wird nun Wirklichkeit», schrieb die Nachrichtenagentur SDA zur ersten Ziehung des Schweizer Zahlenlottos am 10. Januar 1970. Im Fernsehstudio Zürich wachten ein Notar und ein Polizist darüber, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Ein einziger Teilnehmer tippte alle sechs Zahlen richtig und strich einen grossen Teil der Gewinnsumme von knapp 810’000 Franken ein.

Es war der Start zu einer Erfolgsgeschichte. Das heutige Swiss Lotto hat in den letzten fünfzig Jahren 962 Schweizerinnen und Schweizer zu Millionären gemacht und natürlich auch selbst viel Geld eingenommen. 2018 machte die Lotteriegesellschaft Swisslos in den Deutschschweizer Kantonen und im Tessin 555 Millionen Franken Umsatz, die Hälfte davon im Lottogeschäft.

Dass die Zahl Millionäre im Laufe der Jahre zugenommen hat, hat auch mit den vielen Systemumstellungen im Lotto zu tun. Bei der ersten Ziehung 1970 mussten noch 6 aus 40 Zahlen angekreuzt werden. Neun Jahre später waren es 6 aus 42 Zahlen, aber der Jackpot wurde eingeführt.

Am 28. April 1979 wurde der erste und bis heute berühmteste Schweizer Lotto-Millionär gekürt: Werner Bruni gewann 1,67 Millionen Franken, hörte aber auf die falschen Leute und musste nur sechs Jahre nach seinem Gewinn Privatkonkurs anmelden. 2010 erschien sein tragisches Leben als Biografie (Lesen Sie hier mehr dazu).

Gewann viel, verlor alles: Werner Bruni, der erste Schweizer Lotto-Millionär, ist mittlerweile verstorben. Bild: Keystone

Seither hat Swisslos immer wieder das System geändert. Ab 1986 mussten 6 aus 45 Zahlen getippt werden. Zwei Jahre später wurde das Zusatzspiel Joker eingeführt. Grosse Auswirkungen hatte 1997 auch der Start der Mittwochsziehung, zusätzlich zum Samstag.

Die letzte – und sehr einschneidende – Änderung an der Spielformel nahm Swisslos 2013 vor: Seither müssen 6 aus 42 Zahlen und 1 aus 6 Zusatzzahlen richtig angekreuzt werden. Das hat die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, deutlich verringert.

Vor dem Systemwechsel lag die Chance auf den Hauptgewinn bei 1:24 Millionen . Heute beträgt sie 1:31 Millionen . Das heisst, es gibt mehr als 31 Millionen mögliche Zahlenkombinationen. Bei gewissen Lottospielen in anderen Ländern sind die Gewinnchancen allerdings noch kleiner. Italiens SuperEnalotto hat beispielsweise über 622 Millionen Möglichkeiten.

Für Swisslos hat das neue System Vorteile. Es erhöht die Wahrscheinlichkeit eines grossen Jackpots, und allgemein gilt: je höher die Gesamtgewinnsumme, desto mehr Menschen machen mit und desto höher ist der Einsatz. «Wir haben versucht, den Jackpot so anwachsen zu lassen, dass er zumindest ab und zu in den Bereich der Euromillions-Gewinne kommt», gab Swisslos-Sprecher Willy Mesmer gegenüber dem Konsumentenmagazin «Espresso» zu.

Durch den Systemwechsel ist der «Sechser im Lotto», wie er sich als Redewendung eingebürgert hat, gestorben. Heute braucht es einen Lotto-Siebner, also sechs Richtige plus die Glückszahl, für den Jackpot. Dafür sei der Haupttreffer attraktiver geworden, wendete Mesmer ein.

Tatsächlich wurden neun der zehn Rekordgewinne im Lotto deshalb nach dem Systemwechsel 2013 ausgezahlt. Im Dezember 2016 wurde der grösste Jackpot der Geschichte – rund 70 Millionen Franken – geknackt; allerdings teilten sich drei Gewinner die Summe. Der grösste Einzelgewinn betrug 48,6 Millionen am 23. August 2014.

In den letzten fünfzig Jahren hat Swiss Lotto insgesamt 10 Milliarden Franken als Gewinne ausgeschüttet. Gut 6 Milliarden gingen im Zusammenhang mit den sogenannten Lotteriefonds der Kantone an gemeinnützige Projekte in den Bereichen Kultur, Sport, Natur und Soziales. Das Geld, das die Schweizerinnen und Schweizer jedes Jahr im Lotto verzocken, ist also gut investiert.

Rational gesehen, macht es keinen Sinn teilzunehmen. Die individuelle Gewinnchance liegt bei läppischen 0,0000064 Prozent (bei einem Minimaleinsatz von 5 Franken ). Wer dennoch sein Glück versuchen will und nicht an Zufälle glaubt, sollte auf die Zahlen 1, 3, 17, 18, 26 und 36 setzen. Diese wurden in den letzten fünfzig Jahren am häufigsten gezogen. Die richtige Glückszahl ist statistisch gesehen die 4.

«Lotto-Millionär Heini Sutter zeigt, wie es geht»: Aus der Swisslos-Kampagne von 2013.