Trockene Augen – ab 50 gehts los

«Vier, sechs, drei . . .» Angestrengt schaut Hanni Wernli durch eine optische Apparatur und versucht, die Zahlen an der Wand zu erkennen, auf die ihre Augenärztin deutet. Für die pensionierte Sekretärin und Musiklehrerin Routine. Alle drei bis vier Monate muss sie ihre Augen untersuchen lassen. Die Patientin leidet an trockenen Augen.

Was harmlos klingt, ist mehr als nur eine Befindlichkeitsstörung. Unbehandelt können trockene Augen zu Schäden an der Hornhaut führen und damit auch die Sehkraft mindern. Deshalb die engmaschigen Kontrollen.

Langer Weg bis zur Diagnose

Angefangen hat alles ganz unspektakulär. «Vor etwa 30 Jahren spürte ich ab und zu ein leichtes Kratzen, als hätte ich etwas im Auge», erzählt Hanni Wernli. Doch weil es meist wieder besser wurde, schenkte die heute 74-jährige Aargauerin den Beschwerden keine grosse Beachtung. Vor rund 15 Jahren aber – «ich hatte es damals besonders streng, arbeitete oft am Bildschirm» – verschlimmerten sich die Sehprobleme dann deutlich. «Manchmal hatte ich das Gefühl, als würde ich durch eine nicht geputzte Windschutzscheibe blicken. Lesen war so nicht mehr möglich.»

Es folgte eine Odyssee von ­Augenarzt zu Augenarzt. Doch keiner konnte wirklich helfen. Bis vor fünf Jahren. Da gelangte die verzweifelte Frau an Helga Reinshagen, eine Augenärztin, die auf Hornhauterkrankungen spezialisiert ist und heute in ­Olten ein Augenzentrum leitet. Bald stellte sie die Diagnose: «Trockene Augen».

«Spätestens ab 50 gehts los»

Die chronische Benetzungs­störung des Auges, auch Sicca-Syndrom genannt, ist ein Phänomen, mit dem sich Augen­ärzte heute zunehmend beschäftigen müssen. «Trockene Augen werden zum allgemeinen Problem, spätestens ab dem 50. Altersjahr gehts bei fast allen los», sagt Reinshagen. Eine Beobachtung, die auch Karla Chaloupka, Leitende Ärztin an der Augenklinik des Universitätsspitals Zürich, macht. «Gerade jetzt im Winter, da geheizt wird und die Raumluft trocken ist, stellen wir die Symptomatik vermehrt fest.» ­Allerdings, gibt sie zu bedenken, müsse man auch berücksichtigen, dass die Anforderungen und Ansprüche ans Sehen viel höher seien als früher.

Das deckt sich mit einer Erhebung der Tearfilm & Ocular Surface Society (Tränenfilm- und Augenoberflächenvereinigung). Gemäss der internationalen Fachgesellschaft fühlen sich mittlerweile über 50 Prozent der Menschen in Industrieländern mehr oder weniger stark von trockenen Augen beeinträchtigt.

Risiko Bildschirmarbeit

Dafür verantwortlich sind die tränenproduzierenden Drüsen, die mit dem Alter schlechter funktionieren. Dann aber vor ­allem auch die moderne Lebensweise. Unser Blick ist heute fast nur noch auf den Nahbereich ­fixiert: Entweder arbeiten wir am PC, starren aufs Handy oder ­Tablet, und das sogar in der ­Freizeit. Dabei vergessen wir zu blinzeln – mit fatalen Folgen. «Alles, was das Blinzeln verhindert, trocknet die Augen aus», mahnt Augenärztin Chaloupka. Fachleute wie sie und Helga Reinshagen gehen denn auch von einer weiteren Zunahme des Krankheitsbildes aus. «Spätestens wenn die heutigen ‹Digital Natives› auf die 50 zugehen, wird sich das bemerkbar machen», ist Reinshagen überzeugt.

Die voranschreitende Digitalisierung und die Bildschirmarbeit sind aber nicht die einzigen Ursachen für die Zunahme trockener Augen. Daneben gibt es weitere Risikofaktoren:

Umgebung: Trockene Luft von Heizungen oder Klimaanlagen wie etwa in einem Grossraumbüro ist eine Belastung für die Augen, da sie die Verdunstung des Tränenfilms steigert. Auch Zugluft, eine hohe Ozonbelastung oder die Belüftung im Auto können die Augen austrocknen.

Geschlecht: Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Grund: die hormonelle Umstellung in den Wechseljahren. Die Abnahme des weiblichen Geschlechtshormons Östrogen stört auch die Tränenproduktion. Eine Hormonersatztherapie kann deshalb hilfreich sein, Nutzen und Risiken müssen aber durch den Frauenarzt gegeneinander abgewogen werden.

Kosmetika: Gelangen sie in die Augen oder werden nah am Auge angewendet, können sie trockene Augen verursachen. Gerät Parfüm oder Haarspray ins Auge, kann das die Hornhaut schädigen und Reizungen auslösen. Achten Sie also auf reizarme Kosmetikprodukte.

Kontaktlinsen: Zu lange Tragezeiten von Kontaktlinsen mit geringer Sauerstoffdurchlässigkeit wirken ebenfalls austrocknend und reizend. Unter der Linse ­erwärmt sich die Augenober­fläche, wodurch die Tränenflüssigkeit schneller verdunstet.

Krankheiten: Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes oder Fehlfunktionen der Schilddrüse führen oft auch zu trockenen ­Augen. Dasselbe gilt für die entzündlichen Hautkrankheiten ­Rosazea und Neurodermitis. Auch Rheuma kann ein Grund sein. Eine rheumatische Erkrankung, die die Schleimhäute der Augen direkt betrifft, ist das ­sogenannte Sjögren-Syndrom. Auch bestimmte Medikamente können trockene Augen verursachen; so etwa Psychopharmaka, Betablocker, Mittel gegen Allergien oder die Antibaby-Pille.

Zigarettenrauch: Aktives und passives Rauchen beeinflusst den Flüssigkeitsfilm des Auges ebenfalls negativ und kann zu Schäden führen.

«Gelernt, damit zu leben»

Unsere wertvollsten Sinnesorgane sehen sich also einer ganzen Reihe von Gefahren ausgesetzt. Doch zum Glück lässt sich einiges gegen trockene Augen tun, und das selbst bei schweren ­Ausprägungen.

Tropfen gehören zur Standard-Therapie bei trockenen Augen.

Im Fall von Hanni Wernli sieht die Behandlung zurzeit so aus: Einmal täglich gibt sie entzündungshemmende Tropfen in ihre Augen. Dazu kommen je nach Bedarf fetthaltige Tropfen zur Befeuchtung. Über Nacht trägt sie eine regenerierende ­Augensalbe auf. Und um Ent­zündungen vorzubeugen, führt sie regelmässig eine Lidkanten­reinigung durch.

«Inzwischen habe ich gelernt, damit zu leben», sagt Wernli, als sie sich von ihrer Augenärztin verabschiedet. «Nie hätte ich aber gedacht, dass die Augen so wehtun können.»

