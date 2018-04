Umfrage: Wie nötig haben Sie Facebook?

Facebook sei eine Gefahr für die Demokratie – dieses Bild hat sich in den vergangenen Tagen durch die Debatte über den Cambridge-Analytica-Skandal in Teilen der Öffentlichkeit festgesetzt: Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern wurden unzulässigerweise mit der dubiosen Firma geteilt. Weil Facebook auch immer wieder im Zusammenhang mit der Verbreitung von Fake News für Schlagzeilen sorgt, steht das soziale Netzwerk weiter in der Kritik. Gründe genug, um als Nutzer auszusteigen? Diese und andere Fragen zu Facebook stellen wir Ihnen in unserer Umfrage. Danke fürs Mitmachen!

(Newsnet)