Und wie tippen Sie?

Erinnern Sie sich noch an Paul, den deutschen Orakelkraken? Er sagte an der WM 2010 alle Resultate der Deutschlandspiele korrekt voraus. An ihm muss sich jeder WM-Tipper messen – und davon gibt es viele. Hunderttausende Schweizer sind im WM-Tippfieber, wovon leidenschaftliche Gespräche im Büro, zu Hause oder im Tram zeugen. Dabei gehen die Hobbyexperten ganz unterschiedlich vor, wie unsere Tippertypologie zeigt.

Der Emotionale

Ich hab das 2:1 zwischen der Schweiz und Serbien vorausgesagt – aber das war mein einziger richtiger Resultat-Tipp bisher. Denn ich tippe mit Herz, nicht aus Profilierungssucht oder Gewinnstreben. Wenn die Schweiz spielt, tippe ich für sie. Wenn England gegen Tunesien spielt, tippe ich auf Tunesien. Bei Deutschland gegen Südkorea auf Süd­korea. Wobei es nicht immer der Underdog ist, auf den ich setze. Manchmal reicht schon die Frisur eines Spielers oder ein Nationalgericht aus, damit ich das Team nicht mag und folglich auf den Gegner setze. Kurz: Der Wunsch ist der Vater des Tipps. Meine Platzierung ist entsprechend mies, was meine Co-Tipper in der Redaktion zu fiesen Bemerkungen anstachelt. Aber das lässt mich kalt. Sollen sie doch ihre Statistiken studieren und Null-null-Resultate voraus­sagen. Ich mag und muss mich vor dem TV nicht verbiegen, sondern kann ehrlich mitfiebern. Wie Granit Xhaka sagen würde: Emotionen pur!

Philippe Zweifel

Tippspiel: Tamedia

Aktuelle Platzierung: weit hinten

Der Kaltblütige

Ich mag Menschen, die ihre Emotionen in Tippspielen ausleben. Wenn sie euphorisiert ein 6:1 prophezeien, habe ich ebenfalls Freude. Oder wenn sie schelmisch grinsen und auf ein 3:2 des Underdogs setzen. Wenn sie ihrem Hassgegner eins auswischen, indem sie mit bösem Blick und krampfiger Hand ein 0:4 ins Tableau hineinkritzeln. Ich versichere Ihnen: Diese Menschen gefallen mir sehr. Und fast tun sie mir ein bisschen leid, wenn sie wieder fluchen müssen, weil ein Affe oder ein Glas Wasser besser getippt hat als sie. Passiert ihnen ja ständig. Ich meinerseits tippe aus Prinzip auf ein 1:0. Warum? Weils häufig vorkommt. Manchmal wage ich mich vor und tippe 3:0. Aber nur, wenn der eine Gegner viel besser ist als der andere. Belgien zum Beispiel ist viel besser als Panama, also tippte ich 3:0 (Endresultat 3:0). Falls Sie jetzt meinen, ich sei gefühllos und arrogant – nun, dann ist das Ihre Meinung. Im Tamedia-internen Tippspiel mit circa 300 Teilnehmern stiess ich zu Ende der Vorrunde übrigens in die Top Ten vor.

Linus Schöpfer

Tippspiel: Tamedia

Aktuelle Platzierung: ziemlich weit vorn

Die Zufallsgeneratorin

Ich habe null Ahnung von Fussball, aber ich liebe Tippspiele. Besonders dann, wenn ich mit meiner Orakelmethode all die Fussballexperten und Wahrscheinlichkeitsfanatiker weit hinter mir lasse. Die Vorrundentipps habe ich auch diesmal in fünf Minuten eingegeben. Am liebsten hätte ich gleich bis zum Finale durchgetippt – mir doch egal, wer dann gegen wen spielt. Meine Tipptaktik? Ein Mix aus Laune und (Irr-)Glauben. Oft, aber nicht immer, lasse ich Teams gewinnen, von denen ich glaube, dass sie Fussball spielen können (Brasilien, Deutschland, Spanien). Bei Ländern wie Panama oder dem Iran (oh, die sind an der WM?) tippe ich irgendeine Zahl zwischen 0 und 4. Im Unterschied zum letzten WM-Tippspiel, bei dem ich immer wieder die Top Ten schrammte, rolle ich das Feld nun von hinten auf.

Lucie Machac

Tippspiel: Berner Zeitung

Aktuelle Platzierung: nicht mehr ganz hinten

Der Wankelmütige

Klar will ich die Bürokolleginnen und -kollegen schlagen, aber das hat nicht Priorität. Der heisseste Wettkampf steigt in unserer Familie, und da habe ich 51 Punkte Rückstand auf die Tochter. Ganze 51 Punkte! Gut, wir spielen das SRF-Tippspiel, da gibt es ab den Achtelfinals 20 Punkte pro Partie; es ist also ­alles noch aufholbar. Aber die 18-Jährige hat in der Vorrunde hervorragend gespielt, ihre beste Position war Platz 220, während ich die 3. Runde der Gruppenphase auf Platz 149 292 abschloss. Ich muss also ein Risiko eingehen und in ­Vater-Tochter-Gesprächen herauszufinden versuchen, was sie getippt hat – um dann das Gegenteil zu setzen. Sie tippte sicher auf einen Sieg Spaniens gegen Russland, denke ich, und drücke deshalb ein Unentschieden in die App. Kurz vor Spielbeginn werde ich wankelmütig, sie hat so eine Bemerkung zur Stärke des Gastgeberlandes gemacht, und ich ändere ab. Eben, das Spiel endet dann 1:1, es ist wieder nichts mit Aufholen. Und als Strategie gilt ab sofort: Nur noch auf mich selber hören und nie, wirklich nie in letzter Sekunde umschwenken. Äh, was sie wohl von Schweden hält?

Matthias Lerf

Tippspiel: SRF

Aktuelle Platzierung: im Mittelfeld

Der Datenfanatiker

Wenn die Kollegen in der Kantine fachsimpeln, löffle ich still mein Süppchen. Denn mitreden kann ich nicht. Ich verstehe nämlich nichts von Fussball. Entsprechend hätte ich die Einladung zum Tippspiel gerne gelöscht. Da ich mich damit aber sozial ins Abseits manövriert hätte, entschloss ich mich zum Sturm nach vorn – mit einem Powerplay in ­Python: Das Skript, das ich auf der Programmierplattform Github gefunden habe, liest die Resultate der Länderspiele seit dem Jahr 1930 ein und berechnet für jede WM-Partie die Gewinnwahrscheinlichkeiten. Da der Vorhersage-­Algorithmus keine Angaben zum Tor­verhältnis macht, multiplizierte ich die Wahrscheinlichkeiten mit einer Zufallszahl. Nach dieser kleinen Anpassung konnte ich «meine» Tipps dann abschreiben. Eine solide Spielstrategie, wie sich in der ersten Hälfte der Weltmeisterschaft gezeigt hat. Doch dann strauchelten einige bis dahin Erfolg­reiche und drängten mich ins mittlere Drittel zurück. Am Anfang des Achtel­finals machte ich zudem einen Tippfehler. Ich schrieb «Columbia» statt «Colombia» – sodass das Skript ganz böse auf die Nase fiel.

Mathias Born

Tippspiel: Berner Zeitung

Aktuelle Platzierung: im Mittelfeld

Die Intuitive

Es sah am Anfang echt gut aus für mich. Ich führte alle meine Tippgruppen an — sogar jene, in denen selbsternannte Fussballexperten sich befanden, die auch nach zehn Jahren noch wissen, wie der FC Basel damals gegen Luzern im Joggeli den Siegestreffer in der 85. Minute geschossen hat. In your face, dachte ich, mein System funktioniert: Bauchgefühl, gepaart mit Halbwissen. Dann wandte sich aber das Blatt, und plötzlich war ich einsames Schlusslicht. Nach langen Stunden vor der Flimmerkiste und mit Sascha Ruefers Stimme im Hinterkopf habe ich dem Halbwissen den Vorzug gelassen. Und das rächt sich jetzt. Ich dümple ganz abgeschlagen hinten links vor mich hin. Never change a winning team, liebe Leute. Aber es lebt sich gut – so ganz ohne Ambitionen. Endlich kann ich wieder dem Team die Daumen drücken, welches die schönsten Spieler hat. Das war jetzt ein Witz – dem Team mit der grössten Leidenschaft natürlich. Und der Schweiz auch ein bisschen.

Simone Janz

Tippspiel: SRF

Aktuelle Platzierung: ganz weit hinten

(Tages-Anzeiger)