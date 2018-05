Vergewaltigung und Strafe

Einfach hat sie es sich noch nie gemacht, die australische Feministin Germaine Greer. Sie sagt, was sie denkt, sie tut es deutlich, und es kümmert sie nicht, ob das den anderen gefällt oder nicht, egal ob Männer, Frauen, Feministinnen, Kinder oder Transgender.

Jetzt hat sie es wieder getan. Im Rahmen des britischen Literaturfestivals Hay sprach sie über ihr im September erscheinendes Buch «On Rape» und platzierte dabei ein paar diskursive Bomben. Zunächst stellte sie fest, Vergewaltigungen seien in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Die meisten davon seien aber keine spektakulär gewaltvollen Verbrechen, sondern bloss schlechter, nachlässiger und unsensibler Sex. Das Rechtssystem sei mit der Ahndung denn auch überfordert, fehlendes Einverständnis vor Gericht kaum zu beweisen. Dazu müssten die Opfer erniedrigende Untersuchungen über sich ergehen lassen.

Vergewaltiger tätowieren

Greer fordert radikales Umdenken: Die Tätlichkeit bei einer Vergewaltigung sei vom Faktor «fehlendes Einverständnis» zu trennen. Gehe es nur um Letzteres, sollen niedrige Strafen ausgesprochen werden, dafür solle man den Frauen grundsätzlich glauben – ohne Prozess. Bei brutalen Vergewaltigungen solle man dafür nur die Gewalttat bestrafen. Ausserdem seien Vergewaltiger mit einer gut sichtbaren Tätowierung zu brandmarken, so Greer. Als sei das nicht schon genug der Provokation, fügte sie noch an, sie glaube auch nicht, dass 70 Prozent der vergewaltigten Frauen unter posttraumatischem Stress litten. Sie müsse es wissen, denn sie war als 18-Jährige selber Opfer einer gewalttätigen Vergewaltigung geworden.

Der Aufschrei über Greers Bemerkungen folgte sofort. Kritiker monierten, Greer verharmlose das Verbrechen, verhöhne seine Opfer, sie schiebe den Frauen die Schuld zu, sie sei unverantwortlich, und am besten sollte man ihr nicht mehr zuhören. Vor lauter Empörung machte sich kaum jemand die Mühe, Greers Gedanken etwas genauer zu analysieren – denn so plump, wie sie tönen, können sie ja nicht gemeint sein. Oder doch?

Ohne die Thesen ihres wissenschaftlichen Buches detaillierter zu kennen, kann man ihr den Versuch zugutehalten, Bewegung in eine festgefahrene Diskussion bringen zu wollen. Es scheint ihr in erster Linie um den juristischen Backlash zu gehen, den Vergewaltigungsopfer oft erleiden. Fehlende Einvernehmlichkeit vor Gericht zu beweisen, ist schwierig, wenn keine Tätlichkeiten im Spiel waren, und entsprechende Prozesse retraumatisieren die Opfer nicht selten. Insofern ist Greers Idee, die Tätlichkeit härter und die fehlende Einvernehmlichkeit geringer, dafür konsequenter zu bestrafen, zumindest verständlich.

Davon abgesehen bleiben Sinn und Absicht ihrer Bemerkungen schwer nachvollziehbar. Zumal ihr bewusst sein muss, in welches diskursive Wespennest sie stösst. Mit einem aufgebrachten Schwarm wütender Feministinnen zu diskutieren, führt selten zu Lösungen.

Sie spricht von sich selbst

Zu behaupten, eine Vergewaltigung sei in den meisten Fällen bloss unsensibler Sex und nicht viel mehr als ärgerlich, trägt nicht zur Klärung der Situation bei. Was beides unterscheidet, ist nämlich genau das: Gewalt. Sie kann sich als Tätlichkeit zeigen, manchmal wird auch bloss ein Machtverhältnis ausgenutzt. Aber es geht um Gewalt. Manche Frauen verdauen das vielleicht leichter, aber für die Mehrheit derer, die jahrelang an einer solchen Gewalterfahrung leiden und kaum mehr ein normales Leben führen können, ist eine solche Bemerkung blanker Hohn.

Eine mögliche Erklärung für ihre Ansichten lieferte Greer mit folgender Bemerkung: «Frauen lieben Männer mehr, als Männer die Frauen lieben. Deshalb lassen wir uns so leicht dazu bringen, ihnen gefallen zu wollen.» Ja, es gibt Frauen, die auf Männer fixiert sind und das eigene Geschlecht verachten. Dies allen Frauen zu unterstellen, ist lächerlich. Aber vielleicht spricht Greer auch hier nicht von anderen Frauen.

Sondern letztlich nur von sich selbst.

(Tages-Anzeiger)