Verliebt in die lesbische Nachbarin – nach 22 Jahren Familienleben

Seit Wochen hatte Majda R. diese Bauchschmerzen. Das muss doch irgendwann mal aufhören, dachte sie sich. Sie war gerade in einen Münchner Vorort gezogen mit den Söhnen und dem Mann, mit dem sie seit 22 Jahren zusammen war. Eigentlich passte alles. Doch dieses Bauchgrummeln ging einfach nicht weg. Sie nahm stark ab. «Irgendwann habe ich geschnallt, dass ich verliebt bin», sagt die heute 46-Jährige mit den rotbraunen Haaren und den weichen Gesichtszügen, «richtig übel verliebt.» Denn immer wenn sie bei ihr war, ging es ihr gut, und wenn sie nicht da war, kamen die Schmerzen zurück.

Sie, das war Christiane W., ihre Nachbarin. Sie nennt sich Chris, was irgendwie besser passt zu der Frau mit den kurzen, seitlich abrasierten Haaren, mit dem verwaschenen Poloshirt und der Cargohose. Sie kannten sich seit zwei Monaten und gingen ab und zu zusammen mit den Hunden raus. Manchmal war einer von Majda R. Söhnen dabei, manchmal auch ihr Mann. Erst fand Majda R. die neue Nachbarin einfach nur interessant. Ihr bestimmtes Auftreten, ihre Offenheit gegenüber R. Sohn, der im Rollstuhl sitzt. Ein bisschen «seltsam» sei sie gewesen – «für eine Frau». R. kannte keine Lesben. Zwei Monate später verliebte sie sich in diese Frau. Es war kurz vor ihrem 40. Geburtstag, die meiste Zeit ihres Lebens hatte sie Männer geliebt – einen Mann hauptsächlich. «Ich dachte echt: Spinnst du jetzt total?», sagt sie heute.

Ein Foto von ihren beiden Hunden, Schnauze an Schnauze

Den meisten Schwulen und Lesben wird als Jugendlichen bewusst, dass sie sich nicht für das andere Geschlecht interessieren. Sie merken es in der Pubertät, in der sich sowieso einiges schüttelt, besonders aber die Sexualität. Am Ende dieser Phase scheint festzustehen, auf welcher Schiene man fährt: der homosexuellen oder der heterosexuellen. Oder der bisexuellen. Doch was, wenn die eine Schiene im Laufe des Lebens zur anderen führt? In einem Alter, in dem man schon einen festen Platz in seinem heterosexuellen Leben gefunden, vielleicht sogar eine Familie gegründet hat?

Fachleute sprechen dabei vom «Late Coming-out». Etwa 75 Frauen mit einem solchen späten Coming-out sind allein im vergangenen Jahr zu Irmengard Niedl in die Lesbenberatungsstelle Letra in München gekommen. Das ist die Hälfte aller Frauen, die sie in dem Zeitraum beraten hat. «Seit ein paar Jahren werden wir verstärkt von Frauen angefragt, die vermuten, dass sie vielleicht lesbisch sind, aber noch in einer Hetero-Beziehung leben und Kinder haben», sagt die Sozialpädagogin. Seither seien es immer mehr geworden.

Früher, als Frauen fast immer auch Hausfrauen waren, war es nicht nur finanziell oft unmöglich, mitten im Leben mit einer Frau durchzubrennen, es war auch gesellschaftlich geächtet. Heute machen Prominente vor, dass das geht: Anne Will outete sich mit 44, Ulrike Folkerts mit 37, Jodie Foster mit 45, und die US-Schauspielerin Cynthia Nixon war 15 Jahre mit einem Mann verheiratet und wurde Mutter, bevor sie sich in eine Frau verliebte.

Auch in Filmen und Serien tauchen die sogenannten «Late Bloomers», die Spätzünder, immer öfter auf. In der Netflix-Serie «Gypsy» verliebt sich eine mit einem Mann verheiratete Therapeutin in eine Barkeeperin. In «You Me Her» entdeckt eine Mittdreissigerin ihre Vorliebe für Frauen, als sie und ihr Mann sich eine junge Escort-Dame ins Bett und schliesslich auch in die Beziehung holen. Und in der Amazon-Prime-Serie «Transparent» verlässt eine Ehefrau ihren Mann für ihre lesbische Affäre. Die Geschichte von Majda R. würde gut dazu passen. Sie erzählt sie in ihrer Wohnung etwas ausserhalb von München. In gemusterter Stoffhose sitzt sie am Esstisch, ein Bein angewinkelt, eine Hand streichelt gedankenverloren den Hund. Sie lacht viel und laut, spricht sehr direkt und unverblümt. Chris W. sitzt daneben, sie ist auf eine burschikose Art liebenswürdig und zwinkert ihrer Freundin immer wieder aufmunternd zu.

Ihr Ex-Mann, sagt Majda R., sei ein hübscher Mann, schlank, hochgewachsen, feine Gesichtszüge. Er arbeitete im Verkauf, und wenn er nach Hause kam, hatte sie für ihn gekocht. Sie jobbte für 450 Euro, erst als Zahntechnikerin, dann als Schulbegleiterin für autistische Kinder, machte den Haushalt, versorgte die Söhne. Der eine ist durch eine seltene Form von Muskelschwäche beeinträchtigt, der andere hochbegabt. Beides brauchte zusätzliche Aufmerksamkeit, zusätzliches Wissen, zusätzliche Gespräche mit Ärzten und Schulpsychologen. Majda R. fühlte sich damit alleingelassen. «Mein Mann war in seiner Welt», sagt sie.

Gestritten haben sie trotzdem nie. Das sei weder ihre noch seine Art gewesen. «Ich habe geschluckt», sagt R., «und er wahrscheinlich auch.»

Dann kam Chris, die Nachbarin, und die Erkenntnis, dass sie, Majda R. , die immer auf Männer stand, eine Frau liebt. Sie behielt es erst mal für sich. «Ich dachte, das geht schon wieder vorbei.» Es kam Weihnachten, Familienzeit, Brunch mit Freunden. Majda R. wollte alles nur hinter sich bringen. «Mir ging es richtig schlecht», sagt sie. An Heiligabend waren sie noch mal zu zweit mit den Hunden draussen, sie und Chris. «Ich habe immer gehofft, dass sie es merkt und was sagt. Sie als die erfahrene Schon-immer-Lesbe.» Doch Chris W. sagte nichts.

«Mich hat's zerrissen»

«In offensichtliche Hetero-Frauen verliebst du dich irgendwann nicht mehr», sagt sie mit ihrer tiefen Stimme. «Das tut nur weh.» Doch wenn Majda sie bat, ihr beim Christbaumkaufen zu helfen, kam sie gesprungen. Und wenn Majda mit dem Hund vor ihrer Tür stand, schnappte sie ihren Dalmatiner und lief mit. Auch wenn sie gerade erst vom Gassigehen zurückgekehrt war. «Ich habe mich verhalten wie jemand, der verliebt ist», sagt sie.

Aber zugelassen hat sie das Verliebtsein nicht. Majda R. kämpfte mit diesem neuen Gefühl. Eine Phase, in der viele Frauen zu Irmengard Niedl in die Beratungsstelle kommen. «Zu den allgemeinen Problemen eines Coming-outs kommen oft belastende Schuldgefühle hinzu, dem Mann und den Kindern gegenüber», sagt Niedl. Viele Frauen würden an sich selbst zweifeln, sich für egoistisch halten oder ihre eigenen Gefühle verachten. Niedl spricht von «verinnerlichter Homophobie», wenn man unbewusst Vorurteile gegen Schwule und Lesben hat, Ressentiments, die sich plötzlich gegen einen selbst richten.

Majda R. sprach nicht mit einer Psychologin, sondern mit ihrer besten Freundin. Die sagte etwas, das R. überraschte: Sie habe es sich schon gedacht. Wegen des eingerahmten Fotos, das sie der Nachbarin zu Weihnachten schenkte, darauf die beiden Hunde, Schnauze an Schnauze.

Über Silvester fuhr sie mit Mann und Söhnen nach Berchtesgaden. Ihrer Nachbarin hinterliess sie den Wohnungsschlüssel und eine Nachricht: In der Küche stünden Fleischpflanzerl und darunter noch etwas. Es war ein Buch, in dem sie alles aufgeschrieben hatte, ihre Gedanken, ihre Zuneigung, ihre Verwirrung. «Noch bevor ich es gelesen habe, war mir alles klar», sagt Chris W. Sie legte sich erst mal in die Badewanne, zündete sich eine Zigarette an und versuchte runterzukommen. «Mich hat's zerrissen.»

Ihrem Mann erzählte es Majda R. nicht sofort. Während sie noch auf den richtigen Moment wartete, fand er im Papierkorb ihres E-Mail-Postfachs eine Mail. Von seiner Frau an die Nachbarin. Er stellte sie zur Rede, sie erzählte ihm alles. «Für ihn war es eine Katastrophe», sagt Majda R. Schnell war klar: Sie würden sich trennen. Ihr Mann suchte sich eine neue Wohnung, nach ein paar Monaten zog er aus – und Chris W. nach und nach ein. Für die Kinder sei eine Welt zusammengebrochen, sagt R. «Nicht, weil ich mit einer Frau zusammen sein wollte, sondern wegen der Trennung.»

Einer der Söhne gab sich die Schuld, weil er sich so gut mit der Nachbarin verstanden und immer mit ihr «Stratego» gespielt hatte. Der andere fand es erst uncool, dass er nun eine lesbische Mutter hatte, dann stellte er beide den Kumpels als «meine Mom und meine andere Mom» vor.

Ihre eigene Mutter, sagt Majda R., sei schockiert gewesen, dass nun «diese Frau mit den kurzen Haaren» an die Stelle des Vorzeigeschwiegersohns trat. Der Vater liess ausrichten, R. sei in der Midlife-Crisis und kriege sich schon wieder ein. Sie selbst glaubt nicht, dass sie sich je wieder in einen Mann verlieben könnte. Nicht nur der Sex mit einer Frau sei «eine Offenbarung» gewesen.

Der Vater liess ausrichten, sie sei in der Midlife-Crisis

Ist Majda R. also die ganze Zeit auf der «falschen» Schiene gefahren, ohne es zu merken? Oder gibt es eine Weiche zwischen den Schienen? Wissenschaftler beschäftigen sich seit dem 19. Jahrhundert mit der Entstehung der Homosexualität, wenn auch meistens mit der männlichen, da Frauen sexuelle Bedürfnisse lange Zeit ohnehin abgesprochen wurden. Ist die gleichgeschlechtliche Liebe in den Genen verankert? Ist sie anerzogen? Bis heute ist die Frage nicht abschliessend geklärt. Doch die meisten Experten gehen inzwischen davon aus, dass die sexuelle Orientierung veränderbar und nicht von Geburt an festgelegt ist. Die US-Wissenschaftlerin Christan Moran schreibt in einer Studie zu sogenannten späten Lesben, es sei durchaus möglich, dass eine heterosexuelle Frau «eine komplette Verwandlung zu einer lesbischen Identität durchmachen» kann. Und die Psychologin Lisa Diamond fand bei einer Langzeitstudie mit nicht heterosexuellen Frauen heraus, dass sich bei zwei Dritteln der Befragten im Laufe von zehn Jahren veränderte, ob sie Frauen oder Männer sexuell attraktiv finden. Die sexuelle Orientierung von Frauen sei wandelbarer als die von Männern, schreibt Diamond.

Sozialpädagogin Irmengard Niedl hat aus ihren Erfahrungen in der Beratungsstelle eine ähnliche Theorie entwickelt. Sie greift zum Stift und malt eine Kurve auf ein Blatt Papier. Links flach, in der Mitte ein grosser Hügel, dann wieder flach. Eine Gauss'sche Normalverteilung. Links sind die Homosexuellen, rechts die Heterosexuellen, jeweils ein kleiner Teil. «Bei denen ist klar: So bin ich, und das ändert sich auch nicht.» Dazwischen aber, wo die Kurve am höchsten ist, sei ein «Bi-Kontinuum», sagt sie. «Da gibt es Veränderungen in der sexuellen Orientierung.» Sie schätzt, dass mindestens die Hälfte aller Menschen dazu gehört. Auch sie war früher mit einem Mann zusammen, heute liebt sie eine Frau.

«Ich glaube», sagt Chris W., «manchen Leuten muss nur der richtige Mensch über den Weg laufen – egal ob Mann oder Frau.» Sie lächelt ihre Freundin an. Nur bei ihr, da sei das anders. «Ich werde niemals den richtigen Mann finden. Ich bin schon so vielen Männern begegnet. Keine Chance.» Mit 17 habe sie das mal ausprobiert, das mit den Männern. «Weil ich sein wollte wie alle.» Und weil sie ständig Liebeskummer hatte; wenn die Geschichtsreferendarin wieder weg war, die Sportlehrerin unerreichbar, die Mitschülerin auf dem Pausenhof nur über Jungs tuschelte. Also ging sie mit Alex, zwei Wochen lang. «Aber», sie zieht die Schultern hoch, «das war nix.»

