Vertrauen ist gut, Kontrolle ist schlechter

«Fröschli» ist auf Schritt und Tritt dabei. Es weiss fast alles, wie ein guter Freund. Doch «Fröschli» ist kein Freund, sondern ein kaum zigarettenschachtelgrosser Sender. Das «Fröschli» hängt am Schulthek, am Gürtel oder mit einem Band am Hals. Die Eltern können so aus der Ferne über ihr Handy jederzeit feststellen, wo sich ihr Kind aufhält.

Die permanente Ortung des Nachwuchses auf einem Stadtplan per GPS und Handynetz ist nicht alles, was das Gerät besorgten Eltern bietet. Auf Knopfdruck kann das Kind mit dem Tracker oder Mobile Locator, wie die kleinen Überwachungsgeräte auch genannt werden, unter vier hinterlegten Rufnummern Hilfe holen, und die Eltern können es jederzeit anrufen.

Eine weitere Funktion ist das Geofencing: Die Eltern ziehen eine Art elektronischen Zaun um ein Gebiet, in dem sich das Kind bewegen darf. Verlässt es diese Zone, schlägt «Fröschli» Alarm. «Ich würde das bei meinen Kindern niemals einsetzen», sagt Gregor Waller dazu, Medienpsychologe und Vater zweier Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter. Kinder müssten sich im Lauf ihrer Entwicklung vom Elternhaus lösen und selbständig werden, ist der Co-Leiter der Fachgruppe Medienpsychologie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften überzeugt: «Die permanente Überwachung bewirkt jedoch das genaue Gegenteil.»

Gibt den Eltern Sicherheit, nimmt aber den Kindern Freiheit: Der Mobile Locator «Fröschli». Foto: pd

Michael Frei, Fachpsychologe und Leiter der Beratungsstelle Pinocchio für Eltern und Kinder in Zürich, würde seine Kinder ebenfalls nicht überwachen, «weil sie kein gesundes Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl entwickeln können, wenn wir ihnen ständig über die Schulter schauen».

Und auch Xenia Schlegel, Leiterin der Geschäftsstelle des Kinderschutzes Schweiz, winkt ab: «Das unterstützen wir aus entwicklungspsychologischen Gründen nicht. Ein Kind braucht seinem Alter entsprechende Autonomieerfahrungen, um zu einem gesunden Selbstwertgefühl zu gelangen.»

«Kontrolle bedeutet für die Kinder: Ihr glaubt mir nicht, dass ich das allein bewältigen kann.»Eveline Hipeli, Medienpädagogin

Kinder brauchen also das Gefühl, dass ihnen die Erwachsenen vertrauen. Nur so werden sie selbstsicher und eigenverantwortlich. «Kontrolle dagegen bedeutet für sie: Ihr glaubt mir nicht, dass ich das allein bewältigen kann», sagt Medienpädagogin Eveline Hipeli von der Pädagogischen Hochschule Zürich.

Kinder sollten ruhig Grenzen testen und überschreiten dürfen, damit sie eigene Erfahrungen sammeln können. Die Überwachung wird die natürliche Neugier der Kinder dagegen nicht nur im Zaum halten. Sie verunsichert sie auch, weil sich die Furcht der Eltern auf sie überträgt und sie die Tracker stets daran erinnern, dass überall Gefahren lauern könnten.

Unbegründete Angst

Dabei ist die Gefahr, dass Kinder heutzutage verloren gehen, so gering wie noch nie. «Im Kanton Zürich haben wir praktisch keine vermissten Kinder oder Jugendlichen», sagt Rebecca Tilen vom Mediendienst der dortigen Kantonspolizei, «die meisten vermissten oder entlaufenen Minderjährigen tauchen nach kurzer Zeit wieder auf.»

Selbst wenn die objektiven Zahlen beruhigend klingen, bei den Eltern entsteht ein viel bedrohlicheres Bild. Dies, weil auch lokale Medien heute fast über jeden Fall eines vermissten Jugendlichen in Europa berichten. So erhalten die Eltern den Eindruck, es würden häufig Kinder und Jugendliche verschwinden. Zudem steigt der soziale Druck: Auch wenn die tragischen Fälle von Kindsentführungen selten geworden sind, will sich keine Mutter und kein Vater Vorwürfe machen müssen, nicht alles getan zu haben, sollte dem eigenen Kind doch etwas zustossen.

Für die GPS-Ortung können die Signale fehlen – und die Eltern geraten grundlos in Panik.

Doch allein schon durch die technischen Grenzen der Ortungssysteme erweist sich die Sicherheit als trügerisch. Die Suche nach dem Standort des Kindes über das Handynetz verrät nur, in welcher Funkzelle sich ein Handy befindet. In Städten mit einem dichten Funknetz kann dies eine Fläche von einigen hundert Meter Durchmesser sein, auf dem Land sogar von einigen Kilometern.

Für die GPS-Ortung können zwischen oder in Häusern die Signale fehlen. Zudem vergessen Kinder gerne mal solche Geräte, deponieren sie mit Absicht irgendwo, um der Kontrolle zu entgehen, oder dem Akku geht die Puste aus – und die Eltern geraten grundlos in Panik.

Kindliche Privatsphäre

Mit den Trackern folgen auf die Helikopter- die Drohneneltern, die, wie eine Mutter auf der Internet-Plattform «Rund ums Baby» schreibt, ihren Kindern sogar gerne einen Ortungschip implantieren würden oder keine Skrupel haben, Kameras und Mikrofone im Kinderzimmer zu installieren.

Für Medienpsychologe Gregor Waller passt dies «zum allgemeinen Trend in unserer Gesellschaft, sich für mehr vermeintliche Sicherheit gegenseitig zu überwachen und persönliche Informationen und Bilder bedenkenlos im Internet preiszugeben». Dabei vergessen die Erwachsenen, dass selbst die Kleinen laut Gesetz ein Recht auf ihre Privatsphäre haben.

«Man sollte sich bewusst sein, dass die aufgezeichneten Informationen irgendwo in einem Datenspeicher landen.»Silvia Böhlen, Sprecherin des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten

«Ein allgemeines Sicherheitsbedürfnis der Eltern reicht rechtlich als Begründung nicht aus, um ein Kind permanent zu überwachen», sagt deshalb Silvia Böhlen, Sprecherin des Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. Das Datenschutzgesetz schreibe vor, dass eine Überwachung verhältnismässig sein muss. Ausserdem sollte sie für die betroffene Person erkennbar sein, damit sie sich dagegen wehren kann.

Bei älteren Kindern und Jugendlichen empfiehlt Silvia Böhlen, transparent zu informieren und zu fragen, ob sie mit einer Überwachung einverstanden sind. Sage ein Kind Nein, so Böhlen, müsse man das respektieren. «Man sollte sich zudem darüber im Klaren sein», warnt sie, «dass die aufgezeichneten Informationen irgendwo in einem Datenspeicher landen, vielleicht sogar bei einem Cloud-Dienst im Ausland.»

Zwar werben die meisten Anbieter damit, dass die Informationen sicher sind und nicht in die Hände von Datensammlern fallen können. Doch zeigen Tests von Prüfinstituten wie etwa des Fraunhofer-Instituts für Sichere Informationstechnologie in Darmstadt, dass die Tracker und Apps für Hacker leicht zu knacken sind.

«Ängstliche, unsichere Kinder sind stärker gefährdet als solche, die gut informiert sind und selbstbewusst auftreten.»Kantonspolizei Zürich

Grundsätzlich haben alle Experten Verständnis für die Sorge der Eltern, dass ihren Kindern etwas passieren könnte. Doch genauso einig sind sie sich, dass die elektronische Überwachung der falsche Weg ist, den Nachwuchs zu schützen. «Ich erachte es als wichtiger, eine vertrauensvolle Kommunikationskultur in der Familie zu etablieren», sagt Eveline Hipeli. Gregor Waller plädiert ebenfalls für den Aufbau von Vertrauen, was allerdings im Gegensatz zu der technischen Lösung Zeit für Gespräche und das Abmachen von Regeln bedeute. «Wir lassen unseren Siebenjährigen allein zur Schule gehen, machen mit ihm ab, in welchem Radius er sich in seiner Freizeit bewegen darf, und er muss uns sagen, zu welchem Kollegen er geht», sagt Waller. «Wir geben ihm damit einen grossen Vertrauensvorschuss, und es ist schön zu merken, dass er sich an die Abmachungen hält.»

Trotzdem sollte man Bedrohungen ernst nehmen, heisst es bei der Kantonspolizei Zürich, die allerdings lieber auf Prävention setzt, damit Kinder nicht Opfer von Gewalt werden. Eltern sollten mit ihren Kindern darüber reden, wie sie sich im Notfall verhalten sollten. Ziel müsse es sein, Kinder zur Selbständigkeit zu erziehen und ihr Selbstbewusstsein zu fördern, denn, so die Kantonspolizei in ihren Tipps für Eltern und Erziehende, «ängstliche, unsichere Kinder sind stärker gefährdet als solche, die gut informiert sind und selbstbewusst auftreten».

(Schweizer Familie)