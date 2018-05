Volle Windeln draussen lagern?

Bei uns in der Nachbarschaft wohnt eine Familie mit kleinen Kindern. Aus irgendwel-chen Gründen legen die Eltern die vollen Windeln vor das Fensterauf den Sims. Wenn nun wie in jüngs-ter Zeit die Sonne den ganzen Tag scheint, ist der Duft sicher nichtoptimal. Bin ich nun überpingelig, oder kann ich mich mit Recht aufregen? Da es eine Parterrewohnungist, müssen alle Personen, die in diesem Hause wohnen, daran vorbeigehen. Geben Sie mir bitte einen Rat, was ich tun soll.

M. I. E.

Liebe Frau E.,

Sie haben, das müssen wir hier jetzt als Erstes transparent machen, ein Beweisfoto eingereicht. Nach dessen eingehendem Studium bin ich doch ein wenig erschüttert über die Zustände, die da in Ihrem Haus herrschen. Weil es nämlich sehr unappetitlich aussieht und einem der Inhalt der Windeln allein beim Betrachten des Fotos mit voller Härte in die Nase sticht.

Das gehört sich nicht. Man belästigt andere nicht mit seinem Dreck. Und nein, auch nicht mit dem Dreck herziger kleiner Kinder, weil der nämlich offenbar derart wenig herzig ist, dass selbst die Eltern ihn – trotz ihrer unendlichen Liebe – möglichst nicht in der Nähe haben wollen. Wenn nun also gar elterliche Zuneigung chancenlos ist gegen den Windelgeruch, wie soll es da erst Nicht-Verwandten ergehen?

Es gibt überhaupt keinen Grund, die Allgemeinheit mit diesem Anblick und Geruch zu plagen.

Es wird sich ja wohl eine andere, sprich elegantere Lösung finden für die Entsorgung. Ihre Nachbarn sind ja nicht die ersten Eltern, die sich mit den geruchlichen Emissionen des Nachwuchses rumschlagen müssen. Da wird es sicher eine Hotline im mannigfaltigen Familienangebot haben, an die sich Eltern wenden können; es muss auch Ratgeberliteratur geben und Gruppen, in denen man sich austauschen kann und so. Kurz: Es gibt überhaupt keinen Grund, und wir wiederholen das gleich noch einmal, es gibt überhaupt gar keinen Grund, die Allgemeinheit mit dem Anblick und Geruch von vollen Windeln zu plagen.

Derart moralisch aufgerüstet werden Sie jetzt in dieser Parterrewohnung vorstellig, liebe Frau E., und erklären, durchaus charmant lächelnd und sanftmütig, weil das deeskalierend wirkt, dass dieses Gebaren unfein sei. Nicht nur vom Olfaktorischen, sondern auch vom Optischen her. Diese freiluftdeponierten Windelpakete machten einfach in keinerlei Hinsicht eine Falle.

Sie müssen sich auch gar nicht vor diesem Besuch fürchten, Sie sind argumentativ voll im Vorteil: Die windelscheuen Eltern können Ihnen ja weder Intoleranz noch Kleinlichkeit noch Kinderhass oder sonst ein beliebtes Totschlagargument um die Ohren hauen, wenn nicht einmal sie selbst diese vollen Windeln zu ertragen bereit sind.

Bettina Weber

