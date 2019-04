Von der «Trashtag-Challenge» zu den «Trash Heroes»

Ein junger Mann mit dichtem Bart sitzt auf einem Stuhl, mitten auf einer Wiese, umgeben von Müll. Auf dem nächsten Bild sitzt er am selben Ort, in derselben Haltung. Nur liegt der Müll jetzt nicht mehr verstreut herum, sondern ordentlich in Tüten verpackt zu seinen Füssen. Solche Bildergeschichten kursieren zurzeit haufenweise im Internet. Auf den sozialen Medien wie Facebook und Instagram ist die sogenannte Trashtag-Challenge hoch im Kurs; Menschen nominieren ihre Freunde und Bekannte und fordern diese auf, einen Tag lang einen beliebigen Ort von herumliegendem Müll zu befreien. Ist die Aufgabe erfüllt, wird diese an die nächste Person weitergegeben.

Er hat aufgeräumt: Trashtag-Challenge in Brasilien. Foto: Instagram/Boa Vista De São Caetano

Szenenwechsel. Eine junge Frau kauert vor einer Treppe in der Nähe des Berner Europaplatzes und murmelt leise vor sich hin. «Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Zwei, vier, sechs, acht, zwanzig.» Immer zwei Zigarettenstummel auf einmal nimmt sie aus dem Plastikbecher und legt sie auf einen Haufen. Hundert Stück werden hier am Schluss liegen. Hundert von insgesamt 6081 weggeworfenen Zigaretten, die in den letzten Stunden zusammengesammelt wurden.

Die junge Frau gehört zu einer Gruppe Menschen, die an einem Samstag im März loszogen, um Bern vom Müll zu befreien – ohne dass sie vorher nominiert worden sind. Was im Internet die Runde macht, haben die sogenannten Trash Heroes, zu Deutsch «Müllhelden», schon längst für sich entdeckt. Einmal pro Monat nehmen sie sich einen Ort in der Stadt vor, rüsten sich mit Müllbeuteln und Handschuhen aus und sammeln ein, was nicht auf den Boden gehört. Im Nachhinein werden alle Beutel ausgeleert, rezyklierbare Materialien wie PET, Glas und Metall aussortiert – und, zur zusätzlichen Verdeutlichung des Problems, jeder einzelne Zigarettenstummel gezählt.

«Wenn man mal den halben Tag Müll zusammensammelt, führt das schnell zu einem Umdenken»: Michel Bühler, Hauptverantwortlicher der Trash Heroes. Foto: Enrique Muñoz García

Abgeholt wird der gesammelte Müll anschliessend von Angestellten des städtischen Tiefbauamtes. «Die Zusammenarbeit mit der Stadt Bern ist enorm wichtig», erklärt Michel Bühler, Hauptverantwortlicher der Berner Trash Heroes. Noch bevor der erste Anlass letztes Jahr im März stattfand, hat er sich mit den Behörden in Verbindung gesetzt, gefragt, ob das freiwillige Engagement überhaupt gewollt ist, und sichergestellt, dass sie dafür nicht etwa noch gebüsst werden.

Jene Helden, die sich an jenem Samstag einem Teil des Könizbergwaldes annehmen, stammen aus allen Alters- und Gesellschaftsschichten. Von engagierten Jugendlichen über geschäftstüchtige Erwachsene bis hin zu jungen Müttern mit ihren Kindern – alle dürfen beim kollektiven Müllaufsammeln dabei sein. «Wir versuchen die Anlässe so familienfreundlich wie möglich zu gestalten», erklärt Bühler.

Für die Trash Heroes ist das Aufsammeln von Müll mehr als nur ein Trend. Das merkt man im Gespräch mit den Teilnehmenden schnell: Alle versuchen stets umweltbewusst zu leben, manche engagieren sich auch anderweitig freiwillig. Und viele nahmen erst am Vortag an der Klimademo in Bern teil.

Mit den Absolventen der viralen Trashtag-Challenge haben die Berner Helden vor allem eins gemeinsam: Die sozialen Medien nehmen auch für sie eine wichtige Rolle ein. Über Facebook organisieren sich die Trash Heroes, veröffentlichen die Daten der nächsten Aufräumaktion und posten haufenweise Bilder ihrer Erfolge. Und auch am Samstag lautete die Anweisung der Organisatoren: «Macht Fotos und Videos und teilt diese auf Instagram und Facebook. So erreichen wir immer mehr Leute.»

Dennoch verfolgt Michel Bühler die virale Trashtag-Challenge mit Skepsis. «Eigentlich ist es ja eine gute Sache», sinniert er, während er ein Stück Plastik aus einem Busch fischt, «aber die Gefahr ist gross, dass die Menschen nach der Challenge wieder in ihr altes Muster zurück verfallen.» Eigentlich sei auch die Arbeit der Helden nur eine Symptombehandlung, gibt Bühler zu. «Wenn man aber mal den halben Tag Müll zusammensammelt, führt das schnell zu einem Umdenken.» Das bestätigten an jenem Samstag auch die zahlreichen Neulinge. So schnell werden sie sicherlich keinen Zigarettenstummel mehr auf den Boden werfen.

