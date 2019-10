Warum hat mich meine Mutter verlassen?

Es war eine roségoldene Taschenuhr, die Tanja Sajeewa vierzig Jahre Hoffnung gegeben hat. Sie hat die Grösse eines Mantelknopfes und die Form eines Marienkäfers. Öffnet man die Flügel, so kommt das Zifferblatt zum Vorschein. Ihre Adoptivmutter erzählte ihr, ihre leibliche Mutter habe diese Uhr für sie mitgegeben. Seither dachte Tanja Sajeewa: Wenn ich meine leibliche Mutter jemals wiederfinde und sie sich an diese Uhr erinnert, dann weiss ich, dass sie es wirklich ist.

Tanja Sajeewa, 40, ist ein Adoptivkind. Jahrelang begleitete sie das Gefühl, erzählt sie, dass Entscheidungen über ihren Kopf hinweg getroffen wurden. Mit den Jahren wurde die Sehnsucht immer grösser, ihre Biografie selber in die Hand zu nehmen. Auch deswegen wollte sie ihre Geschichte erzählen. Sie hoffte, dadurch besser zu verstehen, wer sie eigentlich ist. Identität entwickelt sich durch das Erzählen der Lebensgeschichte. Und die braucht einen Anfang.

«Ich hatte immer das Gefühl, ich habe zwei Leben.»Tanja Sajeewa

Tanja Sajeewa wurde im Jahr 1979 in die Schweiz adoptiert. Adoptionen boomten damals. Es herrschte die Annahme, dass die soziale die biologische Mutter ersetzen könne. Was sind schon die ersten Monate im Gegensatz zu all den Jahren, die liebende Adoptiveltern mit ihrem Kind verbringen würden? Inzwischen sieht man das kritischer. Aus der Säuglingsforschung ist bekannt, dass abgeschnittene Beziehungen belastende Folgen für die Betroffenen haben können. Manche Fachleute sprechen gar von einem Urkummer, den Adoptierte in sich tragen und der sich, je nach Resilienz, Umfeld und Verhalten der Adoptiveltern, in einer Grundangst manifestieren kann: Ich wurde schon einmal von dem wichtigsten Menschen meines Lebens verlassen. Wer garantiert mir, dass es nicht wieder geschieht?

«Ich hatte immer das Gefühl, ich habe zwei Leben», sagte Tanja Sajeewa an einem unserer Treffen. Und weil sie heute glaubt, dass es ihre Lebensaufgabe ist, diese zwei zu vereinen, nennen wir sie in dieser Geschichte bei ihren zwei Vornamen, Tanja und Sajeewa. Namen und Details der Adoptivfamilie sind teils verändert.

Das erste Foto, das sie von sich kennt, zeigt sie auf den Armen ihrer Adoptivmutter.

Beim ersten Treffen sitzen wir in der Küche ihrer Dreizimmerwohnung in einer Genossenschaftssiedlung in Zürich-Wollishofen. Im Wohnzimmer, zwischen einem Märchenschloss und einem Schaukelschwan, schaut ihre dreieinhalbjährige Tochter Sandani* «Die kleine Hexe». Tanja Sajeewa arbeitet als Tagesmutter. Sie ist klein, 1 Meter 52, hat langes schwarzes Haar und einen dunklen Teint, trägt silberne Armreife und Fingerringe und ein Piercing in der Nase.

Auf die Treffen hat sie sich gut vorbereitet; Fotoalben, Dokumente und Briefe liegen in greifbarer Nähe. Um den Faden nicht zu verlieren, hat sie Notizen neben sich liegen. Wenn sie erzählt, klingt ihre Stimme nüchtern und gefasst.

«Ich bin am 29. Dezember 1978 in Sri Lanka geboren. Und am 2. Oktober 1979 adoptiert worden», so beginnt sie ihre Geschichte.

Das erste Foto, das sie von sich kennt, zeigt sie auf den Armen ihrer Adoptivmutter. Eine grosse Frau mit halblangen, blonden Haaren, damals 26 Jahre alt. Zusammen mit dieser Frau und einem Mann, 30 Jahre alt, ebenfalls gross, stieg sie in den Flieger, Colombo–Zürich. Sajeewa hiess jetzt Tanja. Das fremde Paar waren jetzt ihre Mutter und ihr Vater. Sie waren gute Eltern. So steht es in den Dokumenten des zuständigen Jugendamtes:«Herr und Frau H. leben in einem kleinen Dorf in der Nähe von Zürich. Sie besitzen eine grosse Wohnung mit einer gemütlichen und stilvollen Einrichtung. (…) Frau H. ist eine attraktive junge Frau, effizient und selbstbewusst. Ausgeglichen, taktvoll, sensibel, herzlich und fröhlich. (…) Herr H. ist ebenfalls ein herzlicher Mensch, pflichtbewusst und sozial. (…) Die Ehe macht einen stabilen, harmonischen Eindruck. (…) Sie können Herrn und Frau H. ohne jeden Zweifel ein Adoptivkind anvertrauen. (…) Sie sind in der Lage, einem Kind all die Liebe und Sicherheit zu geben, die es braucht.»

Zusammen mit der zuständigen Vormundschaftsbehörde wurde die Adoption befürwortet.

Zweihundert Franken für ein Baby

Über siebenhundert Kinder wurden in den Achtzigerjahren aus Sri Lanka in die Schweiz vermittelt. Viele davon illegal. Geburtsdokumente wurden gefälscht, Kontrollen missachtet, Anwälte bestochen. Damit es schnell ging, griffen manche Adoptiveltern tief in die Tasche. Besonders eine Vermittlungsagentur in der heutigen Gemeinde Rapperswil-Jona profitierte, wie ein im Januar 2019 veröffentlichter Bericht des Kantons St. Gallen belegt. Es gab auch Paare, die den offiziellen Weg gingen und den langwierigen Prozess einer Auslandsadoption in Kauf nahmen. Wie die Eltern von Tanja Sajeewa. Jetzt, da sich diverse Kantone für die Aufarbeitung dieses Kapitels einsetzen und Betroffene bei der Suche nach den leiblichen Eltern unterstützen wollen, möchte Tanja Sajeewa verstehen, was es für ihr Leben bedeutet, adoptiert zu sein.

«Meine Mutter», sagt sie und meint damit die Frau, die sie adoptiert hat, «meine Mutter hat mir immer versichert: Rund zweihundert Franken hat die Adoption gekostet. Mehr nicht.» Für sie ein Beweis, dass sie legal adoptiert wurde.

An der Wohnungstür steht: «Willkommen Lars!»

So kommt es, dass Tanja Sajeewa mit neun Monaten von ihren neuen Eltern vom Zürcher Flughafen in ihr neues Zuhause gefahren wird, in die Eigentumswohnung mit Garten. Der Vater baut ein Hochbett für Tanja, er nennt ihr die Namen der Bäume im Wald. Sie haben Fische, Schildkröten und einen Kater namens Bobby. Tanja spielt mit Playmobil und gibt jedem Stofftier einen Namen. Ihre Eltern gestalten ein Fotoalbum: «Der Würfel ist gefallen: Tanja nimmt uns», steht unter dem Foto auf der ersten Seite. Tanja trägt einen roten Overall und sitzt auf dem Sofa zwischen ihren Eltern.

Die Eltern klären sie früh darüber auf, wie Kinder entstehen, zum Beispiel mit dem Bilderbuch «Peter, Ida und Minimum». Aber sie lesen ihr auch das Buch über Bubblan vor, der neue Eltern bekam, oder «Peter und Susi finden eine Familie». Du bist nicht aus meinem Bauch gekommen, sagt die Mutter zu Tanja, als sie vier Jahre alt ist. Kurz darauf erfährt sie, was damit gemeint ist.

Ihre Eltern fahren ohne sie weg, sie bleibt bei den Grosseltern. Nach einigen Wochen holen sie am Flughafen in Zürich die Eltern ab. Ihre Mutter trägt ein Baby im Arm, mit dunkler Haut wie sie. Zusammen gehen sie nach Hause. An der Wohnungstür steht: «Willkommen Lars!» Tanja Sajeewa hat jetzt einen Bruder aus Sri Lanka. Die Eltern kaufen eine zweite Wohnung, direkt über der ersten, und bauen einen Durchgang durch die Decke, so haben sie mehr Platz. Langsam fängt Tanja an zu verstehen, was das bedeutet: Adoption. Oder zumindest, dass bei ihnen etwas anders ist als bei anderen Familien.

Der Zweifel schleicht sich in ihr Leben ein. Sie kommt mit der Situation nicht klar, ein Geschwister zu haben, ist eifersüchtig. Und dann ist da diese Szene, die sich vielleicht gar nicht so abgespielt hat, sich aber genau so in ihr Gedächtnis gebrannt hat: Tanja Sajeewa geht zu ihrer Mutter, will sie etwas fragen, sie hat das Brüderchen auf dem Arm. Der Vater geht dazwischen. Lass deine Mutter in Ruhe, hört sie ihn sagen und bleibt schockiert stehen. Sie fühlt sich als das schwarze Schaf der Familie.

Sind deine Adoptiveltern nett zu dir?, fragen die Leute in der Schule, in der Pfadi, im Zirkuslager. Ja, sagt Tanja Sajeewa. Ich habe gute Eltern. Du hast so schöne weisse Zähne, sagen die Leute aus dem Dorf.

«Wie wäre mein Leben als Sajeewa verlaufen?»Tanja Sajeewa

Tanja Sajeewa schlägt das zweite Fotoalbum auf, das ihre erste grosse Reise dokumentiert. «Ferien in Sri Lanka 1987», steht auf der ersten Seite. Darüber ein Bild, das die schlafende Tanja auf einem orangefarbenen Flugsitz zeigt, damals acht Jahre alt. Auf den folgenden Seiten sieht man sie mit ihrem Bruder tiefe Löcher in den Sand graben, auf Elefanten reiten, im Meer baden. Auf dieser Reise besuchten ihre Eltern mit ihr das «Welcome House» in der Hauptstadt Colombo, ein Heim für alleinerziehende Mütter und Waisenkinder, aus dem sie und ihr Bruder adoptiert wurden und das von christlichen Nonnen geführt wird. Ihre leibliche Mutter war eine konvertierte Katholikin, die mit ihr in dem Heim Zuflucht gesucht und sie schliesslich zur Adoption freigegeben hat. So erzählen es die Eltern.

Warum wurde ich verlassen?

So sorgfältig ihre Eltern ihre Kindheit mit Fotos dokumentierten, so sorgfältig wurde Tanja Sajeewa an ihr Herkunftsland herangeführt. Sie begannen früh, mit ihr über die Adoption zu sprechen. «Aber nur bis zu einem gewissen Punkt», sagt Tanja Sajeewa. Fragen, die darüber hinausgehen, wurden nie angesprochen: Wie war meine Mutter? Warum wurde ich verlassen? Und: Denken meine Eltern manchmal, ich sei ja gar nicht ihr richtiges Kind?

Auf dem Heimflug von Sri Lanka fasst Tanja Sajeewa den Entschluss: Irgendwann werde ich meine leibliche Mutter suchen.

Damit gehört Tanja Sajeewa zu der Mehrheit der Adoptivkinder, die irgendwann den Wunsch verspüren, sich mit ihrer Herkunft auseinanderzusetzen. Und wie andere Adoptivkinder ihrer Generation hat auch sie sich nicht getraut, offen darüber zu sprechen. «Viele hält die Angst zurück, undankbar zu sein», sagt Irmela Wiemann, Psychotherapeutin und Familientherapeutin. Mehr als vierzig Jahre lang beriet sie in ihrer Praxis Adoptiveltern, Kinder und leibliche Mütter. Die Herkunftssuche, betont Wiemann, habe nichts mit den Adoptiveltern zu tun. «Es geht den Betroffenen um die Suche nach ihrer Identität, um die Frage: Wer bin ich?» Auch Tanja Sajeewa ging es ähnlich: «Ich habe mich immer gefragt: Wie wäre mein Leben als Sajeewa verlaufen?»

Sie fühlt sich, als wäre sie selber schuld an allem. Schuldig, weggegeben worden zu sein. Schuldig, hier zu sein.

Sie war ein normaler Teenager, ein wenig aufmüpfig, trotzig, unangepasst. Aber ihre Eltern warnen sie: Pass auf, was du machst, du fällst mehr auf als andere! Und es stimmt. Bei den Lehrern kommt sie nicht gut an, in der Schule ist sie oft die Aussenseiterin. Aber das stört sie nicht, sie hat ein paar Freunde, vor allem einen, ihren besten Freund, mit dem sie den Schulweg teilt. Ihre Schulnoten sind mittelmässig, besonders Mathe bereitet ihr Mühe. Zu Hause gibt es jetzt öfter Stress. Sie verzieht sich zum Essen vom Wohnzimmer in die Küche. Auf Fragen antwortet sie einsilbig, arrogant, zuweilen aggressiv. Sie erträgt ihre Familie nicht.

Auch gesundheitlich ist Tanja Sajeewa angeschlagen, sie hat Allergien und Asthma. Sie nimmt zu. Wegen des Kortisons, das sie gegen das Asthma nimmt. Wegen ihres Heisshungers auf Süsses, aber auch wegen einer Schilddrüsenunterfunktion, die erst Jahre später diagnostiziert wird. Sie fühlt sich zunehmend wie eine Last, als wäre sie selber schuld an allem. Schuldig, weggegeben worden zu sein. Schuldig, hier zu sein.

Sind deine Adoptiveltern nett zu dir?, fragen die Leute immer, wenn sie von ihrer Adoption erfahren. Ja, ich habe gute Eltern, antwortet Tanja Sajeewa und kontert genervt: Sind deine Eltern auch gut zu dir?

Eines Abends, erzählt sie, geht sie in den Wald, sucht die Stelle, wo die Zugstrecke zwischen Bäumen verläuft. Der Abschiedsbrief ist geschrieben, sie stellt sich auf die Gleise. Als sie wieder klar denken kann, rauscht ein Zug an ihr vorbei.

«Ich wusste einfach nicht, was ich soll in diesem Leben, und wollte mich verabschieden», sagt Tanja Sajeewa.

«Wenn ich ein Foto meiner Tochter sehen könnte, wäre ich die glücklichste Mutter der Welt.»Brief von Latha, Tanja Sajeewas leibliche Mutter

Es ist in dieser schwierigen Jugendphase, als sie das erste Lebenszeichen ihrer Mutter findet: einen Brief, datiert 1984, fünf Jahre nach der Adoption. Er liegt in der Schublade einer Kommode. Der Brief richtete sich an Bekannte von Tanja Sajeewas Eltern, die ebenfalls Kinder aus Sri Lanka adoptiert hatten. Die leibliche Mutter schreibt auf Englisch, mit blauer geschwungener Schrift auf weissem Papier:

«Liebe Madame. Sicher haben Sie mich vergessen. Ich bin Sajeewas Mutter, Latha. (…) Liebe Madame, würden Sie mir einen Gefallen tun? Ich habe keine Adresse der Eltern von Sajeewa. Ich würde gern ein Bild von ihr sehen. Ich lebe in Griechenland und arbeite als Haushaltshilfe. Ich habe niemanden, dem ich meine Sorgen erzählen kann. Wenn ich ein Foto meiner Tochter sehen könnte, wäre ich die glücklichste Mutter der Welt. (…) Bitte geben Sie meine Adresse Sajeewas Eltern. Bitte antworten Sie. Danke und Gottes Segen. Latha.»

Warum habt ihr mir den Brief nie gezeigt?, fragt Tanja Sajeewa.

Wir haben ihn ja nicht vor dir versteckt, sagen die Eltern.

Habt ihr geantwortet?

Nein.

Wartet meine Mutter irgendwo auf mich?, fragt sich Tanja Sajeewa.

Sie ist 27 Jahre alt, als sie glaubt, ihre leibliche Mutter gefunden zu haben. Sie hat eine Lehre gemacht, in Florenz und in Locarno in Hotels gejobbt. Jetzt will sie das Rätsel ihres Lebens lüften. Was sie bisher weiss: Ihre Mutter heisst Latha. Sie hat einen Sohn aus einer unehelichen Beziehung. Dann geht sie in die Golfstaaten, um Geld zu verdienen. Dort wird sie schwanger von einem Inder. Sie geht zurück nach Sri Lanka, zu den christlichen Nonnen in das «Welcome House», um ihre Tochter zu gebären. Dort trifft sie nach neun Monaten auf die neuen Eltern von Tanja Sajeewa und übergibt ihnen ihr Kind.

Was Tanja Sajeewa nicht weiss: Wer ist mein Vater? Wie habe ich die ersten neun Monate gelebt? Wer ist meine Mutter? Wie sieht sie aus? Und immer wieder: Warum hat sie mich weggegeben?

Sie fährt nach Sri Lanka. Im «Welcome House» sagen die Nonnen zwar, Latha habe nach ihr gefragt, behaupten aber, nichts weiter zu wissen. Das Gericht, das die Adoption damals durchführte, ist abgebrannt. Das Spital, in dem sie geboren wurde, abgerissen. Die Akten: vernichtet. Auch zu dem damals für ihre Adoption zuständigen Anwalt findet Tanja Sajeewa keine Kontaktangaben. Beim Einwohneramt stösst sie schliesslich auf eine Frau mit dem Namen Latha. Man nenne sie nur «die Griechin», weil sie viele Jahre in Griechenland gelebt habe. Das muss sie sein, denkt Tanja Sajeewa und macht sich auf den Weg zu der Adresse. Nachbarn sagen, die Frau sei auf dem Markt, also wartet sie vor dem Haus. Als Tanja Sajeewa sie kommen sieht, eine grössere, rundliche Frau, gut gekleidet, denkt sie: Das ist sie, meine Mutter. Hallo, Latha, ich bin Tanja Sajeewa. Bist du meine Mutter? Nein, antwortet die Frau, freundlich, distanziert, ich bin nicht deine Mutter.

Zurück in der Schweiz hat Tanja Sajeewa Mühe, die Enttäuschung zu verarbeiten. Will ihre Mutter vielleicht gar nicht mehr von mir gefunden werden? Oder war sie es am Ende doch? Zwölf Jahre verstreichen. Tanja Sajeewa macht pädagogische Weiterbildungen, arbeitet in einer betreuten Werkstatt. Sie verliebt sich in Naseem, einen Pakistani, heiratet, zieht in die Genossenschaftssiedlung in Zürich-Wollishofen und bringt Tochter Sandani zur Welt.

Tanja, wir haben die Wohnung verkauft

In dieser Zeit fragen sich auch andere Adoptierte aus Sri Lanka, unter welchen Umständen sie in die Schweiz kamen und wer ihre leiblichen Eltern sind. Betroffene gründen «Back to the Roots», eine Anlaufstelle für Adoptierte, die sich für die politische Aufarbeitung der Adoptionspolitik der frühen Achtzigerjahre einsetzt. Heute zählt die Gemeinschaft 400 Mitglieder, 150 davon sind Adoptierte aus Sri Lanka. Tanja Sajeewa gehört nicht dazu. Schliesslich, sagt sie, wurde sie ja legal adoptiert. Nur einmal erkundigt sie sich per Mail, ob es Adoptierte gebe, die ihre leibliche Mutter getroffen haben, und ob man ihr sagen könne, wie sich das anfühle. Sie selbst könne sich nämlich nicht vorstellen, dass sie sie einfach umarme und glücklich sei. Sie bekommt nie eine Antwort.

«Mit dem Verkauf unseres Zuhauses hat meine Mutter mich entwurzelt.»Tanja Sajeewa

Dann kommt der Tag, der alles wieder hochspült. Die Tochter Sandani ist neun Monate alt. So alt wie Tanja Sajeewa war, als sie weggegeben wurde. Die Adoptiveltern kommen zu Besuch, sie treffen sich zum Kaffee unten am See, das Wetter bietet klare Sicht auf die Glarner Alpen. Tanja, wir haben die Wohnung verkauft. Wir haben uns ein Haus in den Bergen gekauft. Tanja Sajeewa zieht es den Boden unter den Füssen weg.

Nein, sagt sie, sie wolle nichts romantisieren. Aber wenn sie jemals Wurzeln hatte, dann in der Wohnung, in der sie aufgewachsen ist, mit dem Garten. Und wenn sie sich irgendwo eine Zukunft mit ihrer Familie vorstellen konnte, dann war es in der Wohnung, in der sie aufgewachsen ist. In dem Dorf, in dem ihr bester Freund, mit dem sie damals den Schulweg teilte, noch heute wohnt. Was hat sie sonst?

«Ich habe meiner Mutter nie vorgeworfen, dass sie mich adoptiert hat», sagt Tanja Sajeewa heute. «Aber mit dem Verkauf unseres Zuhauses hat sie mich entwurzelt.» Und auf einmal wird der Schmerz, den sie bisher nur vage umschrieben hat, greifbar. Ihre Stimme ist brüchig, sie spricht schnell, wenn sie von den Streitigkeiten mit ihren Eltern erzählt, den Vorwürfen, an die sie sich lieber nicht erinnern möchte, und wie sie schliesslich den Kontakt abgebrochen hat. Und der Bruder? «Stand zwischen den Fronten», sagt Tanja Sajeewa, und so sei auch dieser Kontakt eingefroren. Letztes Weihnachten habe es einen Versöhnungsversuch gegeben, aber wieder bricht Tanja Sajeewa den Kontakt ab. Vielleicht ist er das, der Urkummer, der in manchen Adoptierten schlummert und hervortritt, sobald er eine Gelegenheit dazu findet. Schliesslich wurde sie schon einmal von der wichtigsten Person ihres Lebens verlassen. Wer garantiert ihr, dass es nicht wieder geschieht?

Auf einmal erfüllt sie der Gedanke: Meine leibliche Mutter ist tot. Sie lebt nicht mehr.

Freitag, der 25. Juli 2018. Die kleine Tochter ist bereits im Bett, ihr Mann hat Nachtschicht. Tanja Sajeewa sitzt auf der Couch und schaut auf Arte den französischen Spielfilm «Sag, dass du mich liebst». Darin geht es um eine Frau, die als Kind von der Mutter weggegeben wurde und sie eines Tages wiederfindet. Am Ende stirbt die Mutter. Nach dem Film geht Tanja Sajeewa ins Bett – auf einmal erfüllt sie der Gedanke: Meine leibliche Mutter ist tot. Sie lebt nicht mehr.

Am nächsten Morgen bekommt Tanja Sajeewa einen Anruf von einer Bekannten, die in der Schweizer Botschaft in Sri Lanka arbeitet. Dass es wirklich der nächste Morgen war, wird sie später per Mail beweisen – sie weiss ja, wie unglaublich das klingt. Datum der Sendung auf Arte: 25. Juli 2018. Datum des Anrufs ihrer Bekannten: 26. Juli 2018. Die Bekannte sagt, eine Latha Perera habe sich per Telefon gemeldet. Sie sei auf der Suche nach einer Tanja Sajeewa in der Schweiz. Wenige Stunden später hat sie ihre Mutter am Telefon. «Bist du Latha?», fragt Tanja Sajeewa auf Englisch. «Ja», sagt die Stimme am anderen Ende und fängt an zu weinen.

Am 17. August 2018 sitzt Tanja Sajeewa im Flieger, ihre Tochter und eine Freundin begleiten sie. Zürich–Athen. Ihre Mutter war die ganze Zeit in Griechenland. Von Athen geht es mit der Fähre nach Spetses, das wie Sri Lanka als «Insel der Gewürze» bezeichnet wird. Tanja Sajeewa sieht jetzt überall Zeichen. «Wir besuchen nun meine andere Mutter, die Frau, die mich geboren hat», sagt sie zu ihrer dreijährigen Tochter. Auf der Insel sieht es aus wie in einem Reisekatalog. Statt Autos fahren Kutschen. Wie in den Ferien, denkt Tanja Sajeewa und versucht zu verdrängen, worauf sie ein Leben gewartet hat.

Vater Joe

Sie kommt mit der Kutsche. Eine zierliche, 73-jährige Frau in einem beigen Kleid, die schwarzen Haare zu einem langen Zopf geflochten. Sie ist noch kleiner als ich, denkt Tanja Sajeewa. Sie gehen aufeinander zu, nehmen sich in die Arme, nur ganz kurz.

Sie gehen in ein Restaurant. Tanja Sajeewa bestellt Moussaka und Wein, sie hat Hunger, trotz des aufgeregten Magens. Ihre Mutter trinkt nur Wasser. Sie will nichts essen, sie will erzählen. Sie redet viel, stellt Tanja Sajeewa fest. Als wolle sie etwas nachholen. Aber es ist ihr recht. Endlich hört sie ihre Version der Geschichte.

Während sich ein Paar eine Familie aufbaut, verliert eine Mutter ihre Tochter.

Wie sie nach Bahrain geht, um besseres Geld zu verdienen. Von dem indischen Fahrer, der bei der gleichen Familie angestellt war und Joe heisst. Tanja Sajeewa muss lachen: Mein Vater heisst Joe! Er ist ebenfalls Katholik und kommt aus Goa. Latha wird von ihm schwanger. Weil sie Angst hat, unverheiratet in Bahrain ein Kind zu gebären, kehrt sie nach Sri Lanka zurück, in das «Welcome House», wo sie schon einmal war. Dort bringt sie Tanja Sajeewa zur Welt und lebt bei ihrem Bruder an der Küste. Bis eines Tages die Nonnen anrufen. Es gebe ein Schweizer Ehepaar, das sich ein Mädchen aus Sri Lanka wünsche. Latha, du hast keine Zukunft als alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, und dann noch mit einem Mädchen. Sajeewa hätte es gut in der Schweiz.

Latha sieht sich das Ehepaar an. «Willst du uns deine Tochter anvertrauen?», fragen Herr und Frau H. Zuerst sagt Latha Nein, so erzählt sie es. Kurz darauf überlegt sie es sich anders. «Wir haben uns vom ersten Moment an in das Mädchen verliebt», schreibt Frau H. am gleichen Abend in ihr Tagebuch, das sie später Tanja Sajeewa anvertrauen wird.

Und während sich ein Paar eine Familie aufbaut, verliert eine Mutter ihre Tochter. Du musst alles vernichten, was mit deiner Tochter zu tun hat, raten ihr die Nonnen. Sonst findest du nie mehr einen Mann. So erinnert sich Latha. Und sie tut genau das.

Verletzungen gab es auf allen Seiten.

Tanja Sajeewa erzählt ihr von der Taschenuhr in Form eines Marienkäfers. Die roségoldene, mit dem Zifferblatt unter den Flügeln. Latha schüttelt den Kopf. Nein, an so eine Uhr kann sie sich nicht erinnern. Tanja Sajeewa versucht, die Enttäuschung zu verbergen. Dann fragt sie, was sie wissen will, seit vierzig Jahren: Warum hast du mich weggegeben? Und ihre Mutter weint, sagt, sie sah keine andere Möglichkeit. Sagt, es tue ihr leid. Sagt, es sei dumm gewesen. Sie habe die ganze Zeit an sie gedacht. Und Tanja Sajeewa tut es gut, ihre Mutter darüber weinen zu sehen.

Am nächsten Tag gehen sie zum Gottesdienst, zusammen zünden sie eine Kerze an. Latha erzählt von ihrem Plan, nach Sri Lanka zurückzukehren. All die Jahre hat sie ihrem Sohn Geld nach Sri Lanka geschickt, der sich davon nun ein Haus bauen konnte, «du musst uns besuchen, Sajeewa». Am Ende macht die Freundin vor der Kirche Fotos: Latha, Tanja Sajeewa und die kleine Sandani sitzen zu dritt auf einer blauen Bank vor weisser Wand. Sie lächeln kaum sichtbar. Es sind Erinnerungen an eine Familie, die es so nie gegeben hat.

Ab und zu mal telefonieren

Zu Hause angekommen, schickt Tanja Sajeewa ihren Eltern ein Foto von Latha. Sie antworten: Ja, das ist die Frau, von der wir dich haben. Die Nachricht unterschreiben sie mit «deine Adoptiveltern». Verletzungen gab es auf allen Seiten. Nach dem Wiedersehen telefoniert Tanja Sajeewa ab und zu mit Latha. Dann aber reist diese nach Sri Lanka. Sie hat eine Entzündung am Bein, die dringend operiert werden muss, und in Griechenland hätte sie sich die Behandlung nicht leisten können. Tanja Sajeewa verkraftet das nur schlecht. Es war ausgemacht, dass sie davor in die Schweiz kommt, Tanja Sajeewa hätte ihr das Flugticket bezahlt.

Latha versucht vergeblich, die Tochter anzurufen. «I love you», spricht sie ihr auf den Anrufbeantworter. «Ich kann einfach nicht rangehen», sagt Tanja Sajeewa. Ab und zu schreibt sie eine Nachricht: «Es geht uns gut.» Sie plant, ihre Mutter im Herbst in Sri Lanka zu besuchen. Immerhin hat sie noch einen Halbbruder. «Es wäre ja lächerlich, den Kontakt schon wieder abzubrechen.»

Heute weiss man, dass ein offener Umgang es Adoptierten erleichtert, das eigene Schicksal zu akzeptieren.

Heute ist der Adoptionsboom in der Schweiz vorbei. Im Jahr 2018 wurden noch 429 Kinder adoptiert. Das Haager Adoptionsübereinkommen, das von der Schweiz 2003 unterzeichnet wurde, verlangt, dass Kinder nur ins Ausland adoptiert werden dürfen, wenn im Heimatland keine Eltern gefunden werden können. Am 1. Januar 2018 wurde schliesslich das Adoptionsgesetz revidiert. Seither steht es den Betroffenen nicht nur zu, Informationen über die leiblichen Eltern einzuholen, sondern auch über andere Angehörige. Umgekehrt dürfen die leiblichen Eltern Auskünfte über ihr Kind einholen, sofern dieses zugestimmt hat. Diese Gesetzesänderung soll offene Adoptionen erleichtern. Heute raten Fachleute, die leibliche Familie so gut wie möglich in die Adoptivfamilie zu integrieren, und sei es nur mit Fotos. Aus der Forschung weiss man, dass ein offener Umgang es Adoptierten erleichtert, das eigene Schicksal zu akzeptieren.

Hat Tanja Sajeewa gefunden, was sie gesucht hatte? «Ich wünschte, ich könnte sagen, es hat sich ein Kreis geschlossen», sagt sie. «Aber seit dem Treffen bin ich aufgewühlter als zuvor.» Trotzdem spürt sie so etwas wie Erleichterung. «Ich habe noch viele Fragen, aber ich weiss jetzt, wie alles angefangen hat.»