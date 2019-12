Was der Weihnachtsschmuck bedeutet

Engel, Trompeten, Nachtigallen, mundgeblasene Kugeln in Schneeweiss oder Nachtblau: Am Basler Spalenberg glitzern die Christbäume das ganze Jahr über. Seit über fünfzig Jahren bietet Johann Wanner in seinem «Weihnachtsbaumschmuckausstattungsgeschäft» sowohl Raritäten als auch Kurioses an.

Längst gilt das Geschäft des achtzigjährigen Experten in der Altstadt als Touristenattraktion: Wer nach Basel kommt, geht auch zum Wanner. Nicht nur wenn es schneit, sondern selbst bei 30 Grad im Schatten öffnet sich die Eingangstüre mit einem weihnächtlichen Gebimmel, als stehe das Fest bald vor der Türe.

In der Adventszeit aber, wenn es draussen kalt und dunkel ist, leuchten die Christbäume im Schaufenster mit einer besonderen Strahlkraft. Ein livrierter Portier nimmt dem Kunden seinen Mantel und die Taschen ab, während die grüne Gurke, die an einem kleinen Baum in einem Hinterzimmer hängt, bereits die Aufmerksamkeit auf sich zieht. «Was macht die Gurke am Weihnachtsbaum?», möchte der Besucher wissen. «Schon meine Eltern haben immer eine Kugel in Gurkenform an den Baum gehängt, damit wir Kinder sie suchen konnten», sagt Johann Wanner, ganz in Schwarz gekleidet und mit sonorer Stimme. «Wer von uns die Gurke als Erster fand, erhielt ein zusätzliches Geschenk.» Diesen Familienbrauch hält Wanner auch in seinem Geschäft hoch.

Jedes Jahr gibt es für das Schmücken der Bäume neue Trends. Was Jahr für Jahr bleibt, sind die Figuren am Weihnachtsbaum. Die Engel, Glocken und Herzen, deren Symbolik auf alte Bräuche zurückgeht. «An den grünen Fichten hingen früher zum Beispiel goldbemalte Äpfel», sagt Johann Wanner. «Sie dienten dazu, Kindern die Gestalt der biblischen Äpfel aus dem Paradies zu vergegenwärtigen. Äpfel als Baumschmuck sind immer rot oder golden.» Auch was es mit den Fischen, dem Mond, den Vögeln am Christbaum auf sich hat, weiss der Experte.

***

Weihnächtliche Symbole



1. Fische



Für die Urchristen war der Fisch ein geheimes Erkennungszeichen. Das Verspeisen von Karpfen an Weihnachten erinnert noch immer an diese Symbolik. Auch steht der Fisch für das Wasser und das Leben. In einer biblischen Geschichte heisst es, dass Christus einst mit wenigen Fischen ganze Volksscharen speiste.

***

2. Engel



Sie sind die Verbindung zwischen der Erde und dem Himmel, der menschlichen und der göttlichen Sphäre. Oft werden sie geschlechtslos dargestellt. An Weihnachten bevölkern goldene und silberne Flügelwesen die Bäume, manche ähneln Feen, andere wirken ernst und mächtig. Sehr häufig thront ein Engel an der Spitze des Christbaums, denn Engel verkünden nach der Bibel die Geburt des Heilands.

***

3. Walnüsse



Wie die roten Äpfel gehören Walnüsse traditionell an jeden Weihnachtsbaum. Walnüsse sind schwer zu knacken und rätselhaft. Erst wenn sie geöffnet sind, wird sichtbar, was sich in ihnen versteckt. Die Walnuss symbolisiert die beiden Seiten des Lebens: das Helle und das Dunkle, das Leben und den Tod.

***

4. Herz



Sie kommen in den unterschiedlichsten Variationen an den Baum. Für die Menschen, die um den Christbaum sitzen, sollen die Herzen ein Zeichen für Herzlichkeit, Liebe, Freude und Lebenskraft sein.

***

5. Tannenzapfen



Ein Fruchtbarkeitssymbol, dem etwas Geheimnisvolles anhaftet. Denn niemand kann unter die Schuppen blicken. Wenn die Zeit gekommen ist, öffnen sie sich und geben ihre Samen als Geschenk frei. Manchmal sehen Tannenzapfen wie Eiszapfen aus und symbolisieren so den Winter.

***

6. Marienkäfer



Ein Glückssymbol. Dem Marienkäfer wird eine himmlische Herkunft nachgesagt, was auch sein zweiter Name «Herrgottskäfer» verrät. Nach altem Glauben bringen Marienkäfer frohe Botschaften vom Himmel. Ein anderes Glückssymbol sind Würfel (fürs Glücksspiel) oder Geldbeutel. Hängt ein Portemonnaie am Baum, wird damit die Hoffnung auf finanziellen Segen ausgedrückt.

***

7. Vögel



Es gibt verschiedene Vögel für den Weihnachtsbaum, alle haben eine andere Bedeutung. Störche sind Frühlingsboten, Glücks- und Kinderbringer. Die Nachtigall singt in der Nacht und hat etwas Geheimnisvolles. Vögel in Käfigen symbolisieren Häuslichkeit. Tauben sind Friedensvögel, wohingegen Eulen als Zaubertiere gelten und für die Weisheit stehen.

***

8. Mond



Er kommt und geht, ist ein Sinnbild für den Wechsel. Schon seit Urzeiten gilt der Mond als weihnächtlicher Wettermacher. Denn es sind die Nächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag, die nach den Bauernregeln bestimmen, wie das Wetter und damit die Ernte im nächsten Jahr ausfallen wird. Herrscher über diese Nächte ist der Mond.

***

9. Glocken



Sie kündigen etwas an und vertreiben Geister. Sie läuten zur Heiligen Nacht: Kommt zum Fest, kommt zur Bescherung!, und begrüssen das neue Jahr. Da sie früher vor Gefahren warnten, sind Glocken am Weihnachtsbaum ebenso als Unglücksverhüter gedacht. Auch andere Instrumente finden sich am Weihnachtsbaum: Trompeten, Flöten oder Harfen. Viele Engel werden mit einem Instrument dargestellt. Der Musik kommt an Weihnachten eine besondere Bedeutung zu: Sie steht für die frohe Botschaft, die vom Himmel kommt.

Das weihnächtlich dekorierte Geschäft von Johann Wanner liegt am Spalenberg 14, 4051 Basel.

www.johannwanner.ch

(Schweizer Familie)