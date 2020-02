Was mit Frauen auf Tinder passiert

Tinder ist Spiegel der Misere: Viele sind einsam und wollen Sex. Vor 2012 trafen Menschen sich zufällig, kamen ins Gespräch, verloren sich wieder aus den Augen oder liefen sich nochmals über den Weg. Der Mann nutzte die Gelegenheit, legte sich ins Zeug, um die Frau für sich zu gewinnen: Diese Art des Kennenlernens gibt es kaum noch.

Stattdessen scrollen viele seit acht Jahren auf Tinder herum, müssen niemanden auf der Strasse oder im Klub ansprechen, wenn es überhaupt noch so etwas wie die «Disco» gibt. Männer müssen Frauen nicht mehr den Hof machen, um mit ihnen schlafen zu können. Und für Frauen gilt in der Dating-App-Welt, was Männer schon seit langem leben können: Wenn sie denn wollen, können sie jetzt wie ein Don Juan aufreissen – einfach bloss Sex haben.

Auf der vor acht Jahren gegründeten Mobile-Dating-App Tinder hat man die Wahl zwischen allen zu Sex bereiten Partnern, die im Umkreis weniger Kilometer zu finden sind. Mittels eines Profilbilds können Nutzer sich binnen Sekunden für oder gegen potenzielle Sexpartner entscheiden. Tinder begann als der Versuch, einfach mal wild und gay (im Sinne von Underground-Ausschweifungen) zu sein, gegen jede Tradition. Es ging nicht um das Finden der grossen Liebe.

Sex mit Tinder ist zwar umsonst, der emotionale Preis aber ist hoch.

Inzwischen wollen viele aber oft genau das: über Tinder (oder ähnliche Dating-Apps wie Parship oder Match) Partner für eine Beziehung finden. Sogar Ehepartner, allerdings in neuem Rahmen: Tinder erscheint als Schauplatz weiblicher Selbstermächtigung und damit als Gleichmacher der Geschlechter; nach dem fortschrittlichen Prinzip: zuerst selbstbestimmter Sex, dann Gleichberechtigung für alle auf allen Ebenen. Doch das ist Augenwischerei. In Wahrheit ist Tinder ein emanzipatorischer Rückschritt und nicht der Ausgangspunkt für egalitäre Beziehungsmodelle, die, so prophezeit #MeToo, unsere Zukunft sind.

Zunächst gilt für beide Geschlechter, Mann wie Frau: Sex mit Tinder ist zwar umsonst, der emotionale Preis aber ist hoch. Menschen sind verfügbar, wir liegen unserem Narzissmus zu Füssen, wir können viele wählen, treffen, küssen. Genauso oft aber werden wir fallen gelassen oder lassen fallen. Wir halten das schnell sich drehende Kettenkarussell kurz an, um einen Menschen aus dem Kreis herauszuangeln, und lassen ihn bald darauf schon wieder los.

Ähnlich sieht es die Soziologin Eva Illouz in ihrem Buch «Warum Liebe endet» (2018): Die Qualität der romantischen oder nur sexuellen Erfahrungen habe sich radikal verändert. Wir werden binärer wahrgenommen, als «Like»- oder «Dislike»-Button, und weniger in Nuancen wie im richtigen Leben und beim allmählichen, vielleicht zunächst vagen Kennenlernen. Auf sozialen Netzwerken gehen wir spontaner denn je Bindungen ein, und wir lösen sie ebenso rasch und nonchalant auf, wie wir sie uns herangeswipt haben. Alles hat einander durchdrungen: Kapitalismus (jeder und alles ist zu haben), Sexualität (alles ist möglich), Geschlechterverhältnisse (wir werden immer gleichberechtigter), Technologie (alle sind für alle zu haben) – dies alles zusammen bringt eine neue Form von Sozialität hervor: Wir stutzen Beziehungen auf das Format einer flüchtigen Begegnung herunter.

Die Utopie einer egalitären Welt

Allerdings: Mehr noch als Männer werden Frauen durch Tinder benachteiligt. Die Plattform schafft die Utopie einer egalitären Welt, in der heterosexuelle Beziehungen ohne Machtgefälle auskommen, ohne dass dies in der Gesellschaft bereits gegeben wäre. Es kommt zu einer zwar virtuell nicht empfundenen, aber sich in der Realität auswirkenden Diskrepanz – zum Wertverfall des weiblichen Körpers.

In «La Grande Arnaque» (2005) schreibt die Anthropologin Paola Tabet, dass dort, wo die weibliche Sexualität nicht frei zur Verfügung steht (also eben nicht auf Tinder, sondern im sogenannten wahren Leben), Männer für diese «zahlen» müssen. Alle sexuellen Beziehungen zwischen Mann und Frau gründen, sagt Tabet, auf einer Art ökonomischem Austausch, wenn auch nicht unbedingt dem von Geld. Ob Bordellbesuche oder das Teetrinken mit einer Frau, ob er Spässe macht und sie darüber lacht, ob er ihr das Mobiltelefon aufhebt, das sie fallen gelassen hat, oder er Geld auf ihr Konto überweist, «Sabine, ich liebe dich»-Graffiti an Hauseingänge sprüht oder so lange Drinks von der Bar heranschleppt, bis sie ihn mit den Oliven aus ihrem Martiniglas füttert: Stets investieren Männer, damit sie danach von weiblicher Zuneigung und Sexualität profitieren.

Frauen stellen im Gegenzug ihren eigenen «Dienst» bereit: etwa Sex oder einen scheuen Kuss zum Abschied oder die Versorgung des gemeinsamen Haushalts in der Partnerschaft oder Ehe. Indem sie dem männlichen Werben nachgeben, können Frauen ihre materiellen Verhältnisse, ihren sozialen Status vorübergehend oder sogar langfristig verbessern.

Sex bleibt ein Tauschgeschäft

Es geht hier dennoch nicht um das Klischeebild «Der Mann schenkt Diamanten, die Frau macht dafür die Beine breit»: Begehren ist ambivalent, und was und aus welchen Gründen gefällt, ist vielfältig und mehrdeutig, wodurch die #MeToo-Debatte befeuert wird. Die heterosexuelle Beziehung bleibt aber ein Tauschgeschäft. Der Mann hat meist den aktiv werbenden Part inne, die Frau den eher passiv empfangenden. Warum ist das noch immer so antiquiert? Weil auch westliche Gesellschaften weiterhin patriarchale Züge tragen.

Für Stendhal – der jahrelang unglücklich in eine verheiratete Generalsgattin verliebt war – gab es eine Liebe vor und eine nach der Französischen Revolution. Niemals, so schrieb er, solle die Liebe des Bürgerzeitalters – durch Ehe, Kleinfamilie und Arbeitszwänge unterjocht und verdrängt – mit der freieren höfischen, der harrenden Liebe verwechselt werden.

Heute ist das geduldige Werben in eine einzige Abschlepperei geglitten: Das Anhäufen möglichst vieler Erfahrungen scheint interessanter zu sein als das ewige Warten, denn spätestens über Tinder sind alle irgendwie und irgendwann zu haben. Viele Männer verabscheuen herkömmliches Dating, sind dazu kaum noch in der Lage. Warum auch Zeit und Geld investieren, ohne genau zu wissen, was am Ende herauskommt? Mittlerweile bezahlen Männer höchstens noch den ersten Drink bei der ersten Verabredung. Auf Tinder ist es mit jeder Art des Posierens vorbei, es geht direkt um Sex, oft schon beim verbalen Vorgeplänkel. Der Mann muss keinerlei Aufwand mehr betreiben, um erhört zu werden, er bekommt Frauenkörper en masse über den Screen der App serviert. Frauen haben damit ein wesentliches Mittel, das ihr gesellschaftliches Fortkommen sichern könnte – die Sexualität –, aufgegeben.

Menschen verlieren auf Tinder ihre Persönlichkeit

Der Einwand wird sein: Na und? Tinder lebt virtuell-sexuell vor, was bald die gesamte Gesellschaft durchdringen wird. Wir befinden uns nun in einer Übergangsphase, einer Zeit des Umbruchs, alte Rollenmuster und Abhängigkeiten werden durch neue abgelöst, Tinder ist eine Form der Avantgarde, und bald werden Mann und Frau in jedem Lebensbereich gleich behandelt. Doch Tinder löst die traditionellen sozialen Bindungen zwischen Mann und Frau nur virtuell auf, ohne die frei werdende Lücke mit Alternativen zu füllen. Stattdessen wahrt es den Schein des Austauschs – aber eigentlich stehen wir letztlich roh und auf den Trieb reduziert da, der französische Philosoph Gilles Deleuze sprach in dem Zusammenhang von der machine désirante, der Begehrensmaschine.

Tinder lässt die Frau auf den ersten Blick wie ein Zaubergeschöpf aussehen: Begehrlich und begehrt erscheint sie auf der Bildfläche, entschwindet wieder, schwebt durch die Betten. Paradoxerweise ist der Glaube, aus diesen Zustandsformen liessen sich gesunde gleichberechtigte Beziehungen zimmern, ein reaktionärer. Schliesslich vermischt er gesellschaftliche Verhältnisse mit einem virtuellem Modell, und beide hängen am selben System.

Das Verhängnis jeder Avantgarde (und Utopie) ist, dass sie die Tradition zerstört. Zurück bleibt erst einmal nichts als ein nacktes Wesen ohne Kontext. Keine Verpflichtung, keine Bindung, keine Vergangenheit zählt mehr; auf Tinder ist es egal, wer mit wem schläft, und Eifersucht verstösst gegen die Tinder-Regeln. Menschen verlieren auf Tinder ihre Persönlichkeit, die Frau ist nicht mehr das zauberhafte Wesen, die Wahre, die Einzige, die der Mann erobern will, sondern eine reine Sexmatrix.

Auswirkungen auf die Prostitution

Auch am anderen Ende des Spektrums, in der Prostitution, wirkt sich Tinder nachteilig auf das Verhältnis der Frauen zur Gesellschaft aus. Hier fehlen empirische Erhebungen, doch man kann vermuten, dass durch Tinder & Co. die Prostitution insgesamt «härter» geworden ist. Seit Tinder müssen Männer nicht mehr ins Bordell gehen, wenn sie partout Sex wollen: «Warum Geld ausgeben, wenn die Weiber auf Tinder hinter jedem dritten Swipe warten?», sagt ein Mann, der früher Bordelle besucht hat und heute Tinder nutzt. Wenn es durch Tinder zu den eher üblichen sexuellen Praktiken kommt, dann bleiben der Prostitution wahrscheinlich all die Kunden mit den ausgefallenen, gar unschönen Sonderwünschen.

Im Text «Die Apokalypse» hatte Karl Kraus die Presse als «die grosse Hure» bezeichnet – vielleicht verhält es sich mit der Prostitution seit Tinder ja so wie mit dem Zeitungslesen: Die kurzen, schlichten Artikel gibt es online gratis, für die komplexeren muss man zahlen oder doch wie früher zum Kiosk gehen.

Die Frau verfügte lange nicht über ihren eigenen Körper, sie durfte ihrem Ehemann den Geschlechtsakt nicht verweigern. Es war Jean-Jacques Rousseau, der in «La Nouvelle Heloise» (1760) zum ersten Mal vom Recht des (weiblichen) Individuums auf eigene Empfindungen sprach, notfalls auch gegen kirchliche oder väterliche Autoritäten, sowie von dem Recht, den Partner frei zu wählen.

Dies bedeutete aber gerade nicht Gelegenheitssex und Ausscheren ohne Widerspruch. Die Freiheit des Mannes, aber auch die der Frau gründet in dem Gedanken des Selbsteigentums, der dem «Sozialvertrag» zugrunde liegt: Ich kann eine Beziehung aus eigenem Gutdünken eingehen und beenden, ich kann meinen Körper besitzen und kontrollieren, meine Freiheit verwirklicht sich innerhalb der Beziehung.

Wenn Tinder also angeblich die Gleichheit zwischen Mann und Frau vorwegnimmt, dann bedeutet das für die Frau eine grosse Illusion. Ihr Körper ist für alle – also bereits entwertet; doch dies ist ihr nicht bewusst. Sie glaubt, die Arena einer schönen neuen Welt zu betreten; aber die ist noch die alte. Die Filmindustrie, so sah es Walter Benjamin, schuf als Nebenprodukt des Kapitalismus den Star, der Fiktion und Konsumgegenstand zugleich ist. Die Aura des Stars ist ebenso falsch und aufgesetzt wie die der Tinder-Persona. Beide kaschieren eine eigentliche Leere: Nehme ich an, der Star sei eine authentische Persönlichkeit, oder glaube, Tinder könne bei der Partnersuche helfen – jedes Mal steht dahinter der gleiche Trugschluss. Die Loslösung der Frau aus dem traditionellen Beziehungsgefüge durch Tinder mag befreiend und riskant erscheinen, am Ende birgt alles rohe Tinder-Sexgehabe aber nach wie vor die alte Gefahr von Unterdrückung.