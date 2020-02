Was sollen wir noch in der Stadt?

Auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer. Immer mehr Touristenbusse rumpeln in die Zentren der Städte, Politiker und Fremdenverkehrsämter behaupten, das Leben in der Stadt sei so attraktiv wie nie zuvor – und tatsächlich scheinen auch die explodierenden Immobilienpreise dafür zu sprechen: Alle wollen in die Stadt. Die Stadt ist das Grösste. Auf dem Land leben nur die, die es nicht in die Stadt geschafft haben, die Insassen des «basket of deplorables», jener Haufen der Bedauernswerten, als den Hillary Clinton die ländlich geprägten Trump-Anhänger einmalig arrogant beschimpfte und damit gleich die Antwort auf die Frage lieferte, warum nicht sie, sondern Trump die Wahl gewonnen hatte.

In Berlin, das nur als Beispiel, funktioniert zwar so gut wie nichts, die Mieten explodieren, am Ortsrand modert ein seit Jahren fast fertiger Grossflughafen seiner ganz sicher baldigen Eröffnung entgegen – aber hey: Die Website «Germany Travel» feiert Berlin als «Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten»: «Wo immer Sie hingehen, können Sie das pulsierende Leben erleben.» Das Lied vom brummenden Stadtzentrum erinnert an den Song «Downtown» von Petula Clark aus dem Jahr 1964, in dem der unzufriedene Vorortinsasse einfach dorthin gehen musste, wo «die Lichter viel heller sind» und wo man zwischen Neonlicht und «der Musik des Stadtverkehrs» alle Sorgen und Nöte vergessen konnte.

Aber ist das heute noch so? Sind unsere europäischen Städte funkelnd, komplex, offen für alle, Orte von Möglichkeiten, Freiheit und Selbstbestimmung? Wenn man ehrlich ist: nein. Alle politischen und ökonomischen Anstrengungen heute laufen darauf hinaus, der Stadt alles Laute und Gefährliche im Namen von Ökologie, Komfort und Sicherheit auszutreiben. Man kann argumentieren, dass das angesichts des Klimawandels gar nicht anders geht, dass das so gefeierte Funkeln und Flackern der Neonreklamen und die «Grossstadtmusik» nur eine freundlichere Bezeichnung für massive CO2-Produktion und Umweltverschmutzung waren. Man muss aber zugeben, dass der Mythos der Metropole vor allem auf der Idee von Verschwendung und Individualismus gründete – und nicht auf maximaler Stromeinsparung und effizienter Zentralsteuerung.

Ist die moderne Stadt nur noch etwas für Touristen?

Die überschwängliche Ästhetik der Metropole, die «Bright Lights, Big City»-Romantik (Jay McInerney), die noch die Literatur des späten 20. Jahrhunderts prägte, wurde tatsächlich durch eine beispiellose Energieverschwendung ermöglicht. Die Innenstadt, in der ich heute lebe, hat damit allerdings nichts mehr zu tun. Was man stattdessen dort findet, sind: halb leere Einkaufsstrassen, unbezahlbare Wohnungen mit ambitionierten anglofonen Namen («The Upper East»), Sandsteinfassaden, die aussehen wie das, was die Wohnungen hinter ihnen sind: begehbare Anlagedepots für Investoren, die irgendwo anders leben. Könnte es also sein, dass meine Generation die letzte ist, die die Grossstadt als ein Versprechen ansieht? Könnte es sein, dass die moderne Stadt heute vor allem etwas für wohlhabende Rentner ist und für Touristen?

Alles an der Ästhetik der Stadt erzählt von einem Ende. Die Klarheit der Stadtarchitekturen der Moderne ist verschwunden. Stattdessen windet sich allerorten etwas in die Höhe, was man nur als Instagram-Architektur bezeichnen kann – Bauten, oft Luxus-Eigentumswohnungen oder Hauptquartiere grosser Unternehmen, die so eigenartig aussehen, dass man sofort zum Smartphone greift. Monumentale Touri-Bespassungsbauten wie Anish Kapoors alberner Londoner Aussichtsturm oder Thomas Heatherwicks «Vessel» in Manhattan, ein wabenförmiges Treppenhaus, dessen Stufen nirgendwo hinführen – was ein ganz gutes Bild für den Zustand der aktuellen Stadt ist. The Vessel blockiert einen öffentlichen Platz, auf dem man sich versammeln und politische Veranstaltungen abhalten könnte, mit einem Aussichtsturm: Schauen, nicht handeln, Kontemplation, nicht Aktion – das definiert den idealen neuen Stadtbewohner.

Instagram-Architektur: Anish Kapoors Aussichtsturm in London. Foto: iStock

The Vessel ist nur ein Beispiel: Viele spektakuläre Neubauten wurden errichtet, um Aussichten zu geniessen und Selfies zu machen (was nach dem Tod von Shopping künftig der Hauptgrund werden könnte, überhaupt noch Städte zu besuchen). Die scheinbare Steigerung der Lebensqualität ist im Kern oft eine Überwachungsarchitektur: Leere öffentliche Plätze, auf denen Skater herumdonnerten, politische Demonstrationen oder Protestmärsche stattfanden, werden mit Bänken, Stühlen, Fahrradwegen und eingezäunten Spielplätzen so verrammelt, dass unzufriedene Massen und zufriedene Skater dort keinen Platz mehr haben. Gleichzeitig erweisen sich Dinge, die wie Strassenlaternen aussehen, als Überwachungskameras.

Kaum diskutiert wird, was wir angesichts der grossen technologischen und sozialen Umbrüche überhaupt noch im Stadtzentrum tun werden: In einer Welt, in der Netflix das Kino ablöst und Onlineshopping den Einkaufsbummel, in der die Robotisierung die Fabrikarbeiterinnen ebenso arbeitslos macht wie Steuerfachgehilfen und andere Büroturminsassen – in so einer Welt stellt sich die Frage, aus welchem Grund man überhaupt noch ins Stadtzentrum gehen sollte. Was heisst «soziales Leben» in der Stadt heute noch? Diese Frage wird wenig diskutiert. Stadtplaner beschäftigen sich lieber mit der Trennung von Verkehr und Wohnen (Rosengarten Zürich), ökologischen Bauten und Datenmanagement.

Die datengerechte Stadt als Ideal

Um Letzteres geht es hauptsächlich in den Stadtvisionen der Privatkonzerne: Das Ideal des 20. Jahrhunderts war die autogerechte Stadt, das Ideal des 21. Jahrhunderts ist die datengerechte Stadt: Wie bis in die Achtzigerjahre alles um die Bedürfnisse des Autos herumgebaut wurde, wird jetzt alles um Datenströme gebaut, von denen vor allem private Konzerne (Google, Facebook, Amazon) oder autoritäre Regimes (China) profitieren. All das findet im Kostüm des Idylls statt. Mitten in der aktuellen Stadt greift ein heiteres Neobiedermeiertum um sich. In der europäischen und nordamerikanischen Stadt von heute sieht es aus wie auf dem Dorf. Cafés, die von bärtigen Männern in Flanellhemden geführt werden, sind mit rohem Holz verkleidet, als wäre man hier nicht von Grossstadt und Google umgeben, sondern von einem Wald voller Grizzlybären.

Die wirtschaftliche und die soziale Entwicklung der Stadtzentren weisen sämtliche negativen Merkmale auf, die gewöhnlich Dörfern zugeschrieben werden: allgemeine Verlangsamung, eine homogene demografische Struktur, kaum Migranten und Diversität, latente Fremdenfeindlichkeit (Flüchtlinge werden immer in die Vororte verräumt). Alles in den Städten wird kleiner und ländlicher. Dagegen entstehen die grossen Bauten der Digitalmoderne auf dem Land: Dort liegen gigantische Vertriebs- und Logistikzentren sowie Serverfarmen wie umgestürzte Hochhäuser in der Landschaft. Könnte es sein, dass das Moderne, Neue, Unbekannte die Stadt verlassen hat?

Die rituelle Behauptung, nichts könne die pulsierende Atmosphäre der modernen Metropole ersetzen, klingt zunehmend fragwürdig. Sie mag noch stimmen für ein privilegiertes Bildungsbürgertum, das die Nähe von Museen und Theatern schätzt, überteuerte Bäckereien und edle Kulturzentren, in denen man sich selbst feiern kann. Sie gilt jedoch definitiv nicht für einen Berufspendler der unteren Mittelklasse, der Schwierigkeiten hat, seine Miete in einem Vorort zu zahlen, gar nicht zu reden von denen, die unter unmenschlichen Bedingungen in den Slums von Nairobi oder Mumbai leben. Für die allermeisten ist Grossstadtleben kein Versprechen, sondern eine bittere Notwendigkeit. Weil in der klassischen Industriemoderne die Produktionsmittel an einem Ort konzentriert wurden, konnte die Metropole erst entstehen. Doch ihre ökonomische Grundlage hat sich längst gewandelt. Darin liegt auch eine Chance.

Zukunft des Dorfes: Der Fall Riace-Camini

Für die kulturellen Eliten hatte es immer etwas Deprimierendes, aufs Land zu ziehen. Man ging dort am Wochenende spazieren – aber dort hinzuziehen wirkte wie das Eingeständnis, von der Geschwindigkeit, der Komplexität und der Modernität der Metropolen überfordert zu sein.

Das Land ist ein Refugium für Möchtegern-Aristokraten in Range Rovern, die von den Spiegelglasfassaden der Stadt ins vormoderne Idyll bröckelnder Chalets flüchteten. Zahllose Landzeitschriften an den Kiosken zeigen idyllische Bauernhäuser, Käsereien, weidende Kühe, Gemüsegärten und gesund aussehende Menschen. Die vom Strukturwandel gebeutelte Landbevölkerung ist aus diesen Bildern hingebungsvoll herausgeschnitten. Gerade weil urbane Eliten dem Land eine idyllische Rückständigkeit zuwiesen, galt der Gang aufs Land als Akt der Entpolitisierung oder als Rückzug ins Private und Nostalgische. Das war schon immer falsch. Jeder, der die futuristischen Gemälde von Benedetta Cappa oder John Bergers Bücher wie «A Seventh Man» kennt oder einmal das Dorf Tarnac, eine experimentelle Kommune im Herzen Frankreichs, besucht hat, weiss, dass das Land auch ein Ort der Beschleunigung und Politisierung sein kann – ein Ort für echte Avantgarden. Denn Städte werden immer teurer und zu Zwangsidyllen. Ist das die Chance für das bereits aufgegebene Dorf auf dem Land: ein Raum der Freiheit, des Experimentierens und der Selbstverantwortung zu werden?

So sehen es jedenfalls viele alte und neue Bewohner der Dörfer Riace und Camini im süditalienischen Kalabrien. Beide Orte sind seit der Antike bewohnt. Über zwei Jahrtausende lang lebten die Bewohner hier am Fusse des Apennins von Landwirtschaft, Olivenanbau und Weinbau. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg gingen viele junge Menschen auf der Suche nach Arbeit in den reicheren Norden des Landes, in die Schweiz oder nach Deutschland. Von mehr als tausend Einwohnern waren bald drei Viertel verschwunden. Geschäfte und Schulen schlossen, die Häuser verfielen. Die ’Ndrangheta, die kalabrische Mafia, übernahm die Ruinen, lagerte dort Waffen und Drogen und versorgte die verbleibenden Jugendlichen mit Arbeitsplätzen. Die Dörfer Kalabriens lagen im Sterben – doch dann passierte etwas Unerwartetes. 1998 strandete ein Boot mit kurdischen Flüchtlingen am Ufer von Riace Marina. Domenico Lucano, später Bürgermeister von Riace, beantragte Geld, um die verfallenen Gebäude zu renovieren, und rief die Besitzer an – ob es ihnen recht sei, wenn die Geflüchteten sie renovierten und dort eine Weile wohnten; später würden die in der Ferne arbeitenden Einheimischen dann in ihrer Heimat kein zerfallenes, sondern ein renoviertes Haus vorfinden.

Viele stimmten zu, das Leben kehrte zurück. Der Erfolg von Riace inspirierte viele andere Dörfer. In Camini gründeten Rosario Zurzulo und seine Frau Giusy Carnà eine Genossenschaft namens Jungi Mundu, die mithilfe des italienischen Innenministeriums finanziert wurde. Sie schufen auch Beschäftigungsmöglichkeiten, einige der früheren Dorfbewohner kehrten aus dem Norden zurück.

Über hundertfünfzig Flüchtlinge aus Syrien, dem Sudan, Eritrea, der Elfenbeinküste, dem Irak, Bangladesh und Afghanistan halfen beim Wiederaufbau der Häuser, viel Geld floss in die lokale Wirtschaft, Geschäfte wurden wiedereröffnet, in die Schule gingen jetzt nicht mehr nur acht, sondern fünfzig Kinder, die Bar wurde zu einem beliebten Treffpunkt für Einheimische und Neuankömmlinge.

Zusammenleben mit Migranten aus zwanzig Ländern: Strassenschild in Riace. Foto: Getty Images

Das Riace-Experiment hat gezeigt, dass alle düsteren Annahmen darüber, wie viele Migranten eine bestehende Gesellschaft verträgt, falsch waren. Auf dem Höhepunkt wohnten rund achthundert Migranten, Flüchtlinge und Asylsuchende aus zwanzig Ländern in Riace, dessen Bevölkerung mit allen Gehöften und Aussenposten gerade einmal bei sechshundert Menschen lag. Die Kriminalitätsrate war dennoch niedriger als in den meisten Teilen Italiens. Beide Dörfer wurden zu Modellen, wie man mit dem Leerstand auf dem Land umgehen kann. Sie waren gleichzeitig etwas völlig Neues – ein afrikanisch-arabisches Dorf in den Hügeln Süditaliens – und eine Wiedergeburt des klassisch italienischen villagio, wie es noch immer durch die Erinnerungen der Italiener und die Träume der Touristen geistert.

Natürlich standen die Modelldörfer für alles, was Italiens rechtspopulistischer Innenminister Salvini nicht wollte: Er strich Gelder, liess den Bürgermeister von Riace verhaften, viele Geflüchtete mussten den Ort verlassen. Für einen Moment sah es so aus, als sei das Experiment am Ende. Dann aber vergaloppierte sich Salvini bei einem politischen Manöver und landete in der Opposition – heute geht das Experiment Riace-Camini weiter. Trotz aller Probleme zeichnet sich hier eine mögliche Zukunft der ländlichen Regionen ab: Orte wie diese könnten auch entnervte, unzufriedene Städter anziehen. Sie bekämen ein Haus mit Garten für einen Bruchteil dessen, was eine Stadtwohnung kostet. Sie könnten von hier aus arbeiten und nur gelegentlich «in die Stadt» fahren. Vielleicht würde die Unterscheidung zwischen Stadt- und Landbewohnern hinfällig – vielleicht würde man in einigen Phasen seines Lebens viel in Städten ausgehen und wohnen, in anderen seine Kinder in der Nähe der Berge und des Meeres grossziehen oder mit Freunden fern der ökonomischen und politischen Einschränkungen der Stadt neue Lebensformen ausprobieren.

Bürojobs werden aus den Städten verschwinden

Auch das Stadtleben könnte sich drastisch ändern – und nicht so, wie es die Entwickler sogenannter Smart Citys erhoffen. Im Kern steht die Frage, wie und was wir in Zukunft arbeiten werden. Verschiedene Formen von Arbeit haben das Bild unserer Städte historisch geprägt. Die Konzentration von Arbeitern in Fabriken führte zum Wachstum der modernen Metropole, der Dienstleistungssektor liess nach 1945 in Verbindung mit einer individualistischen Konsumgesellschaft Bürotürme in der Innenstadt und Pendlervororte entstehen.

Heute ist nahezu jedes Industrieland der Welt mit einem drastischen Wandel konfrontiert: Technologische Revolution, Automatisierung und Robotisierung verändern die Arbeitspraktiken massiv. Die wirtschaftstheoretischen Spekulationen reichen von systemischem Optimismus bis zur totalen Job-Apokalypse (Digitalisierung und Robotisierung werden eine ungekannte Welle von Massenarbeitslosigkeit auslösen). All diese Szenarien bilden sich jedoch fast nie in städtebaulichen Spekulationen ab. Die meisten Vorschläge für die Zukunft der Stadt behandeln Arbeit als anthropologische Konstante.

Der Bericht der Stanford University «Künstliche Intelligenz und Leben im Jahr 2030» sagte 2016 voraus, dass «Stadtbewohner weiter von der Arbeit entfernt leben und Zeit anders verbringen, was zu einer völlig neuen städtischen Organisation» führen werde und zum Aufkommen autonomer Autos, in denen man schon mal E-Mails beantwortet oder weiterdösen kann. Die Möglichkeit, dass auch Arbeitsplätze in Dienstleistungssektoren in erheblichem Masse aus den Städten verschwinden und somit gar kein Bedarf mehr für den Transport «von zu Hause zur Arbeit» bestehen könnte, wird nicht einmal als Hypothese erwähnt.

In vielen Thinktanks findet man eine paradoxe Technikeuphorie – alles wird sich ändern! –, gepaart mit der Annahme einer stabilen Verteilung von Arbeit. Mit einem erstaunlichen Konservatismus ignorieren viele jedes Szenario, in dem Lohnarbeit und Bürojobs grösstenteils aus städtischen Ballungsräumen verschwinden. Dabei ist das doch die entscheidende Frage: Wenn Städte, ihre Topografie und die kollektiven Rituale ihrer Bewohnerinnen und Bewohner um die Idee der Arbeit herum aufgebaut und von dieser geprägt sind – was passiert dann mit der Stadt, wenn die klassische Form der Arbeit verschwindet?

Branchen wie Banken, Versicherungen und Autokonzerne werden als Erste betroffen sein. Selbstfahrende Autos – falls sie jemals kommen – könnten Millionen von Arbeitsplätzen in der Taxi- und Transportbranche überflüssig machen. Big-Data-gesteuerte Algorithmen werden effizienter arbeiten als Steuerberater. Inverted mobility – umgekehrte Mobilität, die Idee, dass von Waren (Amazon) bis hin zu Erlebnissen alles zu einem nach Hause kommt – wird nicht in dem Masse neue Arbeitsplätze schaffen. Sie stützt sich eher auf robotisierte Lieferwagen und Drohnen. Und es ist keineswegs offensichtlich, dass alle Menschen, die durch sie ihre Jobs verlieren, andere Arbeitsplätze in neu entstehenden Sektoren finden werden.

Die Art der Arbeit wird sich drastisch ändern

Aber was würde passieren, wenn die Mehrheit – oder zumindest eine grosse Anzahl von Bürgern – aufhören würde, in klassischen Berufen auf eine herkömmliche Weise zu arbeiten? Wie würde die Architektur, der Städtebau, auf diesen Verlust eines konzeptuellen Rahmens reagieren, der unsere Vorstellungen von Stadt ebenso geprägt wie eingeschränkt hat? Während mögliche Konsequenzen auf dem Gebiet der Wirtschaftstheorie ausführlich diskutiert wurden, verhalten sich drei Gruppen auffällig wortkarg und ideenarm: Sozialdemokraten (die immer noch energisch an der Idee der Vollbeschäftigung als höchstem Ziel einer Arbeiterpartei festhalten), Urbanisten, Architektinnen und Architekten.

Angesichts der Tatsache, dass Arbeit zwar nicht verschwinden, sich die Art der Arbeit aber zumindest drastisch ändern wird, muss eine grundlegende Frage diskutiert werden: Welche Arten von Räumen würde eine Gesellschaft benötigen, wenn sie ihr Hauptanliegen von Vollbeschäftigung und Wirtschaftswachstum auf neue Beschäftigungsformen verlagern würde: auf Bildung, Kommunikation und reproduktive Arbeit? Wie würden sich die Stadt, ihre Räume, ihr Rhythmus und ihre kollektiven Rituale (Mittagspausen, Getränke ausserhalb der Geschäftszeiten, Feiertage) verändern?

Vermutlich radikal: wie wir unsere Tage organisieren, wie wir zwischenmenschliche Beziehungen priorisieren (wir verbringen heute den grössten Teil der Zeit eher mit Kollegen als mit Freunden und Familienmitgliedern) und wie wir wohnen (jetzt idealerweise nahe der Arbeit). Die viel gepriesene Smart City hat auf solche Veränderungen noch keine Antwort gefunden. Dabei könnten neue Räume erdacht werden, die verschiedene Arten fördern, Zeit miteinander zu verbringen, Kinder grosszuziehen, sich um die Alten zu kümmern und mit Freunden jenseits der Grenzen der Kernfamilie zu leben. Ein Leben, das nicht auf einen Nine-to-five-Rhythmus beschränkt ist, könnte in grossen, offenen, bewohnbaren Landschaften stattfinden, in denen Bildung, Liebe, Kommunikation, Wissensproduktion und Forschung neu organisiert werden. Aber wo gibt es solche Räume?

Die Schule in der Garage

Die Antwort ist einfach: Sie müssen nicht einmal gebaut werden, sie sind bereits da. Strassen und Parkplätze, die hauptsächlich für die Organisation des individuellen Verkehrs von zu Hause zum Büro und zurück bestimmt sind, könnten neu gestaltet und für öffentliche Parks mit Pools, Tischtennisplatten und Theatern genutzt werden, zusätzlich zu neuen Standorten für kleine lokale Produktionen, Bildung, Forschung und Pflege.

In einer Studie für eine Gruppe von Aktivisten in San Francisco, die Kindern aus weniger wohlhabenden Familien Nachhilfeunterricht geben, schlug das Architekturkollektiv FAM (dessen Mitarbeiter der Autor ist) vor, die nach dem Zweiten Weltkrieg in die viktorianischen Häuser dieses Viertels eingebauten Garagen zweimal pro Woche als Schulräume zu nutzen: Die Autos würden herausgefahren und in der Einfahrt geparkt, Holzbänke und Tische in den leeren Raum gebracht, wo nötig, Dixie-Toiletten aufgestellt – womit die private Garage vorübergehend Teil des öffentlichen Raums würde: Hundert Garagen könnten eine grosse temporäre Schule bilden, die sich als «Bildungsband» durch all die Privathäuser schlängelt und eine neue Form des öffentlichen Raums schafft; eine Architektur ohne Gebäude.

Viele Bautypologien der Spätmoderne werden bald wie antike Ruinen aussehen. Der Erfolg des Online-Einzelhandels und der «umgekehrten Mobilität» hat zu einer steigenden Anzahl von verlassenen Einkaufszentren und grossen Läden geführt, auch Bürotürme entleeren sich allmählich. Es wird eine der grossen Herausforderungen für Architekten sein, darüber nachzudenken, wie diese Megastrukturen nach dem Ende der Arbeit, wie wir sie kennen, wiederverwendet werden können.

Seit den Siebzigerjahren wurde das Einkaufszentrum als kapitalistisches Surrogat des Urbanismus kritisiert, als Gebäudetypologie, die das nachahmt, was sie soeben zerstört hat: die «echten» Stadtzentren mit ihren Gassen, ihrer zentralen «Piazza» und kleinen «Strassen» mit Geschäften. Aber mit dem Aufkommen des Onlinehandels wird das Einkaufszentrum selber zu einer vom Aussterben bedrohten Spezies. Heute gibt es bereits Hunderte «toter Einkaufszentren» – riesige, verlassene Gebäude, die strategisch gut in der Nähe von oder zwischen Städten platziert sind. Was soll man damit machen?

Wohnen in einer «Deadmall»

Ein Abriss ist kostspielig; angesichts der Tatsache, dass das Bauen eine sehr CO2-intensive Praxis ist, gibt es bessere Lösungen. Eine Deadmall könnte leicht in einen kollektiven Wohnkomplex mit einem gemeinsamen Dschungel in der ehemaligen Haupthalle verwandelt werden, wobei kleine Geschäfte zu Einheiten für Familien umgebaut und grössere Läden für Wohngemeinschaften, Kommunen, Arbeitsgemeinschaften und andere Formen des kollektiven Gemeinschaftslebens reserviert werden können: Die Deadmall könnte zu einem «Phalansterium» des 21. Jahrhunderts werden, so wie es dem utopischen Sozialisten Charles Fourier zu Beginn des 19. Jahrhunderts vorschwebte, ein Apartmentkomplex auf vier Ebenen für 1600 Einwohner, eine Art Versailles für jedermann.

Das Phalansterium, wie es Fourier erdacht hatte, bestand aus zwei Seitenflügeln und einem zentralen Teil, der der Kommunikation und Bildung gewidmet war, mit gemeinschaftlichen Speisesälen, und Bibliotheken sowie einem riesigen Wintergarten, welcher der Gemeinde einen ewigen Sommer garantierte. Kochen und Waschen galten als bezahlte Lohnarbeit, was es Frauen ermöglichte, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Möglichst viele der sich wiederholenden, mühsamen oder unangenehmen Arbeiten sollten schon bei Fourier an Roboter und Automatisierung delegiert werden. Arbeitstage sollten verkürzt, ein Recht, nicht zu arbeiten, sowie ein «notwendiges Minimum an Lebensmitteln, Kleidung und Unterkunft» jedem garantiert werden.

Das Phalansterium war ein Gegenmodell zum modernen Einfamilienhaus und seinen moralischen Grundlagen, die nach Fourier in einer ungesunden Monogamie, Unterdrückung und Isolation von Frauen zu finden waren. Laut Herbert Marcuse war die zentrale Idee von Fouriers riesiger sozialistischer Utopie dagegen die «Umwandlung von Arbeit in Vergnügen».

Heute liegt zum ersten Mal die Technologie, die zur Verwirklichung dieser Utopie erforderlich ist, in Reichweite. Was vor zweihundert Jahren als Spekulation mit Fouriers Annahmen über postnukleare Familienkonstellationen begann, könnte Realität werden. Das Phalansterium könnte als Denkmodell für eine Architektur dienen, die Gemeinschaft, neue Geschlechterverhältnisse, postfamiliäre Konstellationen und neue Formen der Liebe, Erziehung und Produktion fördert.

Was könnte «Arbeit» künftig bedeuten, wenn damit etwas anderes gemeint sein soll als die Verschmelzung von Lohnarbeit mit «Spass» und «Herumhängen», die die Kreativindustrie predigt, die aber letztlich nur eine Ausdehnung von Leistungs- und Erreichbarkeitszwängen ins Private bedeutet? Gibt es Alternativen zum heutigen Lebensmodell, das in den überkontrollierten, arbeitsbesessenen Städten praktiziert wird? Und könnten Architekten, die bei der Gestaltung intelligenter Städte heute von Technologieunternehmen ausgebootet zu werden scheinen, ein Narrativ entwickeln, das weiter reicht als der deprimierende, nur geringfügig intelligentere, mit einigen Nachhaltigkeitsornamenten aufgehübschte Smart-City-Urbanismus, den man uns als Zukunft der Stadt verkaufen will?