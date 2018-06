Was tun, wenn das Kind müffelt?

«Du stinkst!» Spätestens in der Pubertät werden Jugendliche von ihren Kolleginnen und Kollegen schonungslos auf ihre mangelnde Körperhygiene aufmerksam gemacht. Für manche Teenies ist das Styling wichtiger als regelmässiges Duschen. Sei dies, weil sie keine Lust dazu haben, keine Zeit oder die Verweigerung von Wasser und Seife auch als ein Zeichen der Rebellion gegen die Vorgaben und Erwartungen der Eltern betrachten. Dabei ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass sie vermehrt auf ihre Hygiene achten, um unangenehmen Körpergeruch zu vermeiden.

Die Hormonumstellung verändert die Ausdünstung in der Pubertät. Es entwickeln sich Duft- und Schweissdrüsen unter den Armen und im Bereich der Geschlechtsorgane. Der Schweiss ist zunächst geruchlos, fängt aber an zu riechen, sobald er von Bakterien zersetzt wird – und zwar je länger, desto mehr. Die Bakterien siedeln sich gerne da an, wo es feucht und warm ist, wo besonders viele Schweissdrüsen vorkommen. Unter den Achseln und im Intimbereich beispielsweise, aber auch an den Füssen, die gerade bei Jugendlichen praktisch rund um die Uhr in geschlossenen Sneakers stecken.

Geschwitzt wird aber nicht nur bei Hitze, sondern auch bei Aufregung, Angst oder Stress. «Um den Geruch zu beseitigen, gibt es nur eins: Wasser und Seife. Und zwar nicht nur für den Körper. Auch die Kleidung, die direkt auf der Haut aufliegt, ist regelmässig zu waschen und zu wechseln», sagt Stefanie Geisler, selbständige Fachexpertin für Infektionsprävention in Zürich.

Bloss nicht übertreiben

Bei Jugendlichen ist der strenge Geruch ein untrügliches Indiz dafür, dass Handlungsbedarf in Sachen Körperhygiene besteht. Wie sieht es aber bei Kindern aus? Sie haben noch keine Sexualduftstoffe, die durch Bakterien zersetzt und so zu Geruchsemissionen führen können. Höchstens die Turnschuhe müffeln ab und zu, weil das feuchtwarme Klima der Schuhe die bakterielle Besiedelung und Zersetzung fördert.

Bei Kindern ist es nicht der Geruch, sondern der schwarze Rand unter den Fingernägeln oder Nutellareste um den Mund, die Reinigungsmassnahmen erfordern. Zuweilen sind es einfach die Hygienevorstellungen der Eltern, die die Häufigkeit und Intensität der Körperpflege bestimmen. Und manche übertreiben es dabei auch. «In einem Familienhaushalt ist es nicht nötig, dass mit Desinfektionsmitteln gegen Keime vorgegangen wird», sagt die Expertin. Es sei denn, die Erkrankung eines Kindes erfordert einen besonderen Schutz. «Dann gelten spezielle Hygienemassnahmen, die vom Arzt vorgeschrieben werden.»

Es gehört zu den Erziehungsaufgaben der Eltern, ihre Kinder an eine regelmässige Körperhygiene zu gewöhnen.

Ansonsten empfiehlt sie aber einen entspannten Umgang mit der Körperpflege. Wegen etwas Dreck im Gesicht und an den Händen braucht kein Kind das volle Waschprogramm – eine gründliche Reinigung der betroffenen Bereiche mit warmem Wasser und einer hautfreundlichen Seife reicht schon aus.

Wichtig ist aber, dass Kindern schon früh die elementarsten Hygieneregeln beigebracht werden: «Händewaschen, wenn man nach Hause kommt, nach dem Toilettengang und vor dem Essen, das können schon kleine Kinder recht bald ohne die Hilfe der Eltern», sagt die Expertin. «Und mindestens zweimal täglich Mund- und Zahnpflege gehören ebenso zu einer gesunden Körperhygiene, wie morgens und abends das Gesicht zu waschen.» Duschen, Baden oder Haarewaschen sind je nach Bedarf und Gewohnheit angesagt, mindestens jedoch ein- bis zweimal wöchentlich.

Erleben Kinder diese Hygienemassnahmen als Selbstverständlichkeit, sind sie weniger eine lästige Pflicht als einfach ein Ritual, das in den Tagesablauf integriert ist. Nicht zuletzt gehört es auch zu den Erziehungsaufgaben der Eltern, ihre Kinder an eine regelmässige Körperhygiene zu gewöhnen.

Badenixen und Wasserscheue

Manche Kinder möchten am liebsten stundenlang in der Badewanne planschen. Andere benützen Zahnbürste, Seife und Waschlappen nur mit grösstem Widerwillen. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Gut möglich, dass erste Kontakte mit dem Wasser in schlechter Erinnerung geblieben sind, weil das Badewasser zu kalt oder zu warm war oder Wasser in den Mund oder die Nase gelangt ist. Hier brauchen Eltern viel Geduld, um ihrem wasserscheuen Kind Vertrauen ins flüssige Element zu vermitteln.

Es hilft aber auch, wenn Eltern in Sachen Hygiene den gesunden Menschenverstand walten lassen. Muss das Kind jetzt partout in die Badewanne, oder reicht die Reinigung von Gesicht, Händen und Zähnen? Stefanie Geisler: «Wichtig ist, dass Eltern eine Art Balance finden zwischen ihrem ästhetischen Empfinden und dem, was seitens der Hygiene tatsächlich nötig und von Bedeutung ist.»

(Schweizer Familie)