Wie Sie Ihrem Kind Geduld beibringen

«Ich will jetzt spielen! Sofort!» Der kleine Marc stampft mit dem Fuss. Hochrot ist sein Kopf. Die Mama soll jetzt sofort mit ihm spielen! Dass sie gerade ein drin­gendes E-Mail beantworten muss, ist dem Fünfjährigen herzlich egal. Marcs Mutter fragt sich, wie sie den Kleinen zu mehr Geduld animieren und ihm das Warten beibringen kann. Ein Kind, das warten kann? Das nicht drängelt und quengelt? Das wünschen sich die meisten Eltern. «Aber Geduld ist Kindern nicht angeboren», sagt Anja Mei­netsberger, Beraterin bei der Contact Jugend- und Familienberatung in Luzern. «Kinder müs­sen sie erst lernen und brauchen bei diesem Lernprozess Unterstüt­zung von den Eltern.»

«Das ungeduldige Verhalten von Kindern ist keine Charakter­eigenschaft», sagt Anja Meinetsberger. Das sollten Eltern sich im­mer wieder sagen. Es ist ein Verhalten, das den Erwachsenen signalisiert: Das Kind braucht Hilfe, weil ihm eine Situation als schwierig erscheint – oder aber Aufmerk­samkeit, weil es sich nach Nähe sehnt.

Regen sich die Grossen auf, weil sie im Supermarkt, Bus oder am Kiosk einige Minuten lang warten müssen?

Die Unterstützung beginnt damit, dass die Erwachsenen den Kleinen Geduld vorleben. Denn mit ihrem guten Vorbild beeinflussen Eltern das Verhalten der Kin­der in grossem Masse. Der Nachwuchs schaut sich schon sehr früh das Benehmen von Mama und Papa ab. Regen sich die Grossen auf, weil sie im Supermarkt, Bus oder am Kiosk einige Minuten lang warten müssen? Dann werden die Kleinen bald ähnlich ungeduldig auf Verzögerungen reagieren.

Eltern sollten sich zum Beispiel fragen: Wie viel Zeit gebe ich meinem Kind, um etwas selbst zu tun? Lasse ich es mehrere Minuten mit einem Schuh ringen, bevor ich einschreite? Helfe ich dann, oder dränge ich es nur, sofort fertig zu werden? Lasse ich das Kind in Ruhe spielen, oder unterbreche ich es stän­dig mit irgendwelchen Nichtigkeiten? Indem Eltern den Kindern im Alltag mehr Zeit lassen, sind sie auch hier Vor­bild und leben Geduld und Gelassenheit vor.

Klare Botschaft



Was aber tun, wenn ein kleiner stampfender Marc vor Ihnen steht? Besonders dann, wenn Papa vor kochenden Töpfen steht oder Mama mit dem Chef telefoniert. Beide sollten dem Kind nicht von oben herab sagen, es solle warten – sondern auf Au­genhöhe. Buchstäblich. Am besten gehen die Eltern kurz in die Hocke und schauen dem Kind in die Augen: «Ich höre, du bist ungeduldig. Du hast lange alleine gespielt und möchtest jetzt etwas mit mir unter­nehmen. Guck mal, ich bin hier am Herd und muss zunächst das hier fertig machen – danach bin ich bei dir und kümmere mich um dich.» Diese Botschaft lässt sich gut untermalen, indem man dem Kind auf der Uhr zeigt, wann man fertig und für das Kleine bereit sein wird. Den Kleinen fällt das Warten etwas leichter, wenn sie wissen: Ist der Zeiger bei neun, kommt Mama zum Spielen.

Versprechen müssen gehalten werden. Das gilt auch, wenn Eltern nicht unter Zeitdruck und Stress stehen.

Dabei ist eines besonders wichtig: dass die Eltern ihr Versprechen halten. Ist der Zeiger bei neun, sollten sie wirklich zum Kind gehen, statt noch andere Aufgaben zu erledigen. «Sonst fühlt sich das Kind nicht wahrgenommen, empfindet seine Bedürfnisse als ignoriert – und beginnt womöglich einen Machtkampf um Ma­mas Aufmerksamkeit», sagt die Pädago­gin Annamaria Fisler aus Staufen AG.

Versprechen müssen gehalten werden. Das gilt auch, wenn Eltern nicht unter Zeitdruck und Stress stehen. Sagt der Va­ter: «Ich schaue mir deine Zeichnung gleich an», darf er beispielsweise den Zei­tungsartikel noch fertig lesen, aber nicht die ganze Zeitung. Anja Meinetsberger empfiehlt, das Wort «gleich» im Alltag mit einer kurzen Zeitspanne zu verknüpfen, etwa zwei bis fünf Minuten. «So lernt das Kind, dass ‹gleich› eine überbrückbare Zeit bedeutet», sagt die Fachfrau. Und das Kleine wird geduldiger reagieren. Erlebt es aber, dass die Eltern «gleich» sagen, je­doch zuerst noch ihre Lektüre bis zu Ende lesen, einen Kaffee trinken und dabei ent­spannt aus dem Fenster schauen, wird der Nachwuchs «gleich» als «nie» interpretie­ren. So kann es leicht zu Streit und Tränen kommen.

Vielleicht weint oder quengelt das Kind, weil ihm langweilig ist? Das ist eine gute Möglichkeit, um Geduld zu üben. El­tern können helfen, indem sie vorschlagen: «Ich sehe, dir ist langweilig. Das geht mir manchmal auch so – komm, wir langwei­len uns ein paar Minuten gemeinsam, ich bin sicher, dann kommt dir eine tolle Idee.»

Einen Gefallen tun die Eltern ihrem Nachwuchs, wenn sie sich konsequent verhalten – und nicht nach­geben.

Nörgelt das Kind auch in der Öffent­lichkeit und will nicht warten? Eine kurze, klare Botschaft ist für den Nachwuchs auch hier wichtig. Das ist allerdings leich­ter gesagt als getan. Denn wenn Eltern den besserwisserischen und mürrischen Blicken ihrer Mitmenschen ausgesetzt sind, geraten sie in Versuchung, dem Kind klein beizugeben. Aber das sollte nicht sein. Sonst lernt das Kleine nur eins: Es muss nur lang genug toben – dann be­kommt es, was es will.

Mit dieser Strategie winken ihm in sei­nem späteren Leben mehr Probleme als Vorteile. Einen grösseren Gefallen tun die Eltern ihrem Nachwuchs, wenn sie sich konsequent verhalten – und nicht nach­geben. Das Kind wird zwar noch eine Weile seine Unzufriedenheit ausdrücken. Aber dann wird es sich beruhigen. Denn es sieht, dass Geschrei zu nichts führt. So lernt es langfristig Geduld.

Eine Frage des Alters



Geduldig sein und warten können bedeu­tet, das eigene Bedürfnis aufzuschieben. Diese Fähigkeit hängt stark vom Entwick­lungsstand des Kindes ab. «Das Alter des Kindes spielt eine grosse Rolle», sagt An­namaria Fisler. «Ab rund vier bis fünf Jah­ren können Eltern durchaus ein wenig Geduld erwarten.» Von einem Dreijähri­gen hingegen können Mama und Papa nicht das geduldige Verhalten eines dop­pelt so alten Kindes verlangen.

Dass die Eltern das bisweilen vergessen – etwa wenn sie unter Stress stehen –, ist normal. Aber Hand aufs Herz: Wenn selbst der liebsten Mama und dem für­sorglichsten Papa ab und zu der Gedulds­faden reisst, wie schnell passiert das dann erst recht den Kleinen, die noch nicht da­rin geübt sind, geduldig zu warten?

