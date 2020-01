Wie die Schweiz ab 2025 ärmer wurde

Blicken wir zurück ins Jahr 2019. Damals ging es uns gut, noch nie zuvor ging es uns besser. Nach 1950 hatten wir in 70 Jahren mehr gebaut als vorher alle Generationen seit den Römern zusammen. Wir lebten in der aufgeblähten Schweiz. Doch wie weiter in den nächsten 70 Jahren?

Alle waren überzeugt, es gehe weiter wie bisher, aufwärts. Damals galt noch unverrückbar das still vereinbarte Staatsziel der Schweizerischen Eidgenossenschaft: Wir sind reich, reich wollen wir bleiben, noch reicher wollen wir werden.

Wir steuerten auf die doppelt aufgeblähte Schweiz zu. Wir hatten ja alles richtig gemacht, wir waren die Musterknaben des Erdballs. Wir hatten es weit gebracht, wir waren die Neureichen Europas.

Wir konnten und wollten uns damals keine andere als die doppelt aufgeblähte Schweiz vorstellen. Mehrung des Wohlstands, was denn sonst? Wir pflegten einen Lebensstil, der sich darauf verliess, dass bis heute im Jahr 2090 unser Konsum ständig steige, wir mehr Wohnfläche beanspruchten, unsere Mobilität zunähme, die Zersiedelung sich verdopple, der CO 2 -Ausstoss ebenso.

Wir waren überzeugt: Heute im Jahr 2090 geht es uns noch besser. Das Programm des Reicherwerdens hatte 70 Jahre prächtig funktioniert, warum nicht 70 weitere Jahre? Damals glaubten wir an den Fortbestand des Goldenen Zeitalters.

Verdichten, aber richtig

Doch die Erde hat uns verraten. Sie veranstaltete den Klimanotstand. Vier Grad wärmer drohte. Wir merkten, etwas beleidigt, dass das Schicksal der Schweiz nicht in der Schweiz entschieden wird. Wir waren zwar unschuldig, trotzdem mussten wir unsere Hausaufgaben machen.

In zwei Fächern mussten wir nachsitzen: Verdichtung und Nachhaltigkeit. Wir sind intelligent, darum setzten wir auch auf die technische Innovation. Unser Weg hiess: Rettung durch Technik. Wir vertrauten der angewandten Vernunft. Wir blieben sachlich und bauten: die intelligente Schweiz.

Das mit der Verdichtung, das haben wir elegant gelöst. Wir stimmten 2030 über die zweite Zersiedelungsinitiative ab. 52 Prozent Ja. Von da an war das Siedlungsgebiet geschlossen, wer noch bauen wollte, musste das innerhalb des schon überbauten Gebiets tun. Wer einzonen wollte, musste gleichwertig auszonen, so wie beim Wald seit 1876: Wer rodet, muss aufforsten.

In der Folge haben wir die Baugesetzgebung angepasst, Grenzabstände aufgehoben zum Beispiel und Aufstocken, Anbauen, Zusammenbauen erlaubt. Wir merkten bald: Man muss dort verdichten, wos dünn ist, in der Hüslischwyz. Dort wartete eine perfekte Infrastruktur auf eine intensivere Nutzung.

Was heisst Verdichtung, heute nachdem wir sie durchgesetzt haben? Aus der Agglomeration Stadt machen. Wir sind keine Dörfler mehr, wir sind urban. Uli der Knecht arbeitet heute im Center for Technical Intelligence, CTI, und Vreneli ist TA, Teaching Assistant, sie wohnen im Hochhaus.

Autos stehen im Museum

Die Nachhaltigkeit war schon etwas schwieriger. Hatte die Verdichtung unseren Lebensstil wenig verändert, so griff die Nachhaltigkeit mit grosser Macht in unseren Alltag ein. Saubere Luft und klares Wasser waren nicht mehr gratis. Die Transportkosten stiegen fast bis zur Schmerzgrenze.

Das alles war der Kostenwahrheit geschuldet. Die wurde vom Volk 2044 in der Verfassung verankert. Im Klartext: Ein Liter Benzin kostete zum Tarif von 2019 10 Franken, und Bahnfahren wurde doppelt so teuer. Das führte zu einer Entleerung der Peripherie.

Heulen und Zähneklappern herrschte im und vor allem auf dem Land. Doch ist der Vorgang einfach zu begreifen: Die Kostenwahrheit ist das Streichen von verdeckten Subventionen. Dass es seit 2052 keine Ölheizungen mehr gibt, dass die Atomkraftwerke verschwunden sind, dass wir das Bauwerk Schweiz CO2-neutral umgerüstet haben, sei hier nur als Fussnote vermerkt.

Selbstverständlichkeiten. Das Ganze hiess Energiewende. Wir haben gelernt, die Kraft, die Wasser, Wind und Sonne uns gratis liefern, kostengünstig zu nutzen. Energieautark wurden wir spät, erst 2085.

Doch wir hatten schon 2035 erkannt, dass die Mobilität kein Verkehrs-, sondern ein Transportproblem ist, und verfügen nun über ein Netz für kollektiven Personen- und Gütertransport, um das uns die Welt beneidet. Die Autos stehen im Museum, und die CO2-Werte liegen 2090 bei denen von 2000.

Und wir atmen frei. Wir mussten unseren Lebensstil ändern. Es tönt ganz simpel, war aber schmerzhaft: Wir mussten unser Konsumniveau senken, genauer: uns fragen, was braucht es wirklich? Über Preise und Anreize, über Grenzwerte und Verbote haben wirs geschafft.

9 Millionen sind genug

Switzerland First: Wir haben die Nachhaltigkeit mit Heimatschutz kombiniert. Die Grenzen haben wir 2035 endgültig geschlossen, die Zuwanderung beendet. 9 Millionen Schweizer sind genug. Für die haben wir die Ernährungslage im Griff, denn wir haben unser klares Wasser als Exportprodukt entdeckt, gegen das wir austauschen, was uns fehlt.

Doch sind wir nicht verbohrt, nein, wir sind weltoffen. Mit jenen Staaten, die wie wir auch zur Ersten Welt gehören, stehen wir in regem Austausch, der Rest ist längst im Weltendämmer und im ewigen Bürgerkrieg versunken.

Wir Schweizer sind das Volk der praktischen Vernunft, und wir wussten: Es muss sein! Wir hatten ja das traurige Beispiel Englands vor Augen, sahen dem Abstieg eines Landes zu, das die Rettung durch den Finanzmarkt versuchte und nicht durch Innovation.

Unterdessen gehört England nicht mehr zur Ersten Welt. Wir hingegen haben eine zukunftstaugliche Schweiz erfunden und schrittweise verwirklicht. La Suisse intelligente ist Weltspitze, und reicher als die anderen sind wir auch.

Die Schweiz verarmt

Wir dürfen mit Befriedigung sagen: Wir sind noch einmal davongekommen. Und dies einmal mehr aus eigener Kraft. Die intelligente Schweiz hat uns vor der doppelt aufgeblähten Schweiz gerettet.

Doch dann geschah ab 2025 etwas Revolutionäres, ja im Wortsinn, etwas Umwälzendes: Die Schweiz wurde ärmer. Der Handel stockte, Protektionismus machte sich breit, die Exporte brachen ein, zusammenfassend: Weltwirtschaftskrise. Resultat: die verarmte Schweiz.

An uns lag das nicht, wir hatten die Krise nicht gemacht, wir waren unschuldig. Trotzdem gerieten wir in den Strudel, aus dem wir uns bis heute nicht mehr befreien konnten. Wir lernten: Das Schicksal der Schweiz wird nicht in der Schweiz entschieden.

Der Abstieg begann schleichend. Am Anfang wurden wir bloss nicht mehr reicher, was uns bereits ärmer machte. Selbstverständlich ging es uns immer noch besser als denen in der Sahelzone, wir verarmten auf hohem Niveau.

Verdichtung erhielt ein neues Gesicht. Sie ergab sich, niemand hat sie geplant. Wir konnten uns die frühere Landverschwendung einfach nicht mehr leisten. Die Leute rückten von der Not gezwungen zusammen. Es wurde kaum mehr gebaut. Umbauen und Anbauen waren angesagt.

Das Bauwerk Schweiz wurde intensiver genutzt, Verdichtung hiess, weniger Quadratmeter pro Kopf, nicht mehr Kubikmeter pro Grundstück. Die Architektur des 21. Jahrhunderts hat einen Namen: Bricolage. Alle machten alles selber. Die Bauteilbörsen florierten, die Bauordnungen fransten aus, die Kontrolle nahm ab, die Selbstbauerei kümmerte sich nicht um die Vorschriften.

Wir lernen sparen

Nachhaltigkeit? Wir lernten eine alte, vergessene Tugend wieder: das Sparen. Wir machten den Rück-Schritt vom Wegwerfen zurück zum Reparieren. Wer ärmer wird, wir auch nachhaltiger, lernten wir. Theoretisch hatten wir das vorher schon gewusst, denn je reicher, desto grösser der Fussabdruck, die Praxis hingegen machte uns doch einige Mühe. Es ist zwar nachhaltig, nicht mehr in die Ferien zu fliegen, eine Einschränkung ist es doch.

Überhaupt, das Konsumniveau sank, also auch die Lebensqualität, denn wir hatten sie immer am Konsum gemessen. Wir mussten uns nicht fragen, was braucht es wirklich? Nein, wir fragten uns, was können wir uns noch leisten? Ich kann es einfach zusammenfassen: weniger. Neubauten waren selten, was auch darauf zurückzuführen war, dass die Bevölkerung schrumpfte. Es gab bald einmal leere Schulhäuser. Sind sechs Millionen Schweizer zu wenig?

Wir hatten Glück, die verarmte Schweiz blieb stabil, auf tieferem Niveau zwar, aber ausreichend sicher. Die politischen Kämpfe wurden härter, ausgeartet aber sind sie nie. Was geschieht, wenn ein Land ärmer und auch noch unstabil wird, das haben wir in den letzten Jahrzehnten in England gesehen. Separatismus, Unregierbarkeit, Währungszerfall, Faustrecht, Bandenkrieg, das sind die Folgen.

England ist ruiniert, die Schweiz nur ärmer. Trotzdem, Ärmerwerden hat auch seine Vorteile: Die doppelt aufgeblähte Schweiz ist uns erspart geblieben. Das macht uns Hoffnung auf ein besseres 22. Jahrhundert.