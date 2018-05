Wie man als Strassenmusiker in der Schweiz überlebt

Die Dauer eines Konzerts ist von der Wirtschaftspolizei vorgeschrieben. Nach zwanzig Minuten müssen sich Strassenmusiker in Winterthur um mindestens zweihundert Meter verschieben, und sie dürfen auch nicht zweimal am selben Ort spielen. Vom Untertor zum Obertor sind es 550 Meter, das ergibt drei Konzerte pro Nachmittag in der Haupteinkaufsmeile, falls die Behörden nicht nachmessen.

Für seinen ersten Auftritt an diesem Montagnachmittag hat sich Vlad Ferariu einen Ort mittendrin mit guter Akustik ausgesucht: Unter dem Bogen im Rothaus neben dem Möbel-Pfister-Schaufenster sitzt er mit seiner Gitarre auf einem Hochsitz, einer Art Barhocker, und singt Klassiker wie «Sweet Home Alabama», «Purple Rain» und «Knocking on Heaven’s Door» – sechs Rocksongs bringt er in zwanzig Minuten unter, es ist sein Kernrepertoire, und er wird auf die Minute genau damit fertig.

Sonst überlässt er das Singen einem Freund

Es sind freie Folk-Rock-Versionen, der 34-jährige Musiker wirkt wie unter Strom, wenn er sie mit sonorer Stimme vorträgt; im Partyduo, mit dem er regelmässig auftritt, spielt er die Rhythmusgitarre und überlässt das Singen seinem Freund. Er selbst begann damit erst vor zwei Jahren, als er erstmals auf die Strasse ging. Da habe er sich gefühlt, wie wenn er sich in Unterhose präsentieren würde, wird er später beim Kaffee sagen.

In «No Woman No Cry» ist der Reggaerhythmus nur noch schwach erkennbar, Ferariu hat auch daraus einen Folksong gemacht. Kaum hat er zu singen begonnen, legen Passanten Münzen auf die Gitarrenhülle am Boden, bei «Purple Rain», dem Hit von Prince, singen einige mit, Mütter mit kleinen Kindern bleiben kurz stehen. «Purple Rain» habe er schon als Jugendlicher zu Hause im Bett gesungen, sagt Ferariu. In Bukarest spielte er dreimal pro Woche in Coverbands für Partys, manchmal sogar zwei Acts am selben Abend, zwischen denen man schnell mit dem Auto einen Ortswechsel vollzog.

«Ich bin Rumäne, niemand vertraut mir.»Vlad Ferariu, Strassenmusiker

Das Trio, das die andere Bewilligung für diesen Nachmittag in der Winterthurer Altstadt erhalten hat, geht vorüber, drei Slowaken mit Akkordeon, Kontrabass und Gitarre, die Männer winken ihm zu, er nickt. Sie seien sehr gut, sagt Ferariu, vor allem der Bassist spiele virtuos.

Zwei Bewilligungen pro Tag werden in Winterthur vergeben, an vier Tagen in der Woche. Um 13.30 Uhr öffnet der Schalter der Wirtschaftspolizei an der Badgasse, dort erfahren die Bewerber, ob sie an diesem Tag zum Zug kommen; sind es mehr als zwei, wird ausgelost. Zwei Männer, schweigsam der eine, bärtig und gross der andere, mit einer Steelpan auf dem Rücken und Schweizerdeutsch sprechend, haben kein Glück und müssen weiterziehen. Die Gewinner bezahlen die Gebühr von 25 Franken mit abgezählten Münzen. Die gesamte Prozedur mit Auslosen und dem Ausfüllen der Formulare dauert etwa zehn Minuten. Danach holt Ferariu, der sich gleich als Vlad vorstellt, im Auto seine Gitarre und seinen Stuhl und geht noch zur Toilette, unter dem Baum gegenüber hat eine Freundin auf ihn gewartet, die ihn zum ersten Konzertort begleitet. Er stammt aus Bukarest und lebt in Konstanz; in Winterthur hat er schon öfter gespielt.

Mit seinem Bluesrock-Party-Duo Station 31 spielt Ferariu zweimal im Monat im «California» in Konstanz, einem amerikanischen Restaurant, und regelmässig in einem Club in Märstetten im Thurgau. «Wir müssen leben, deshalb machen wir das», sagt Ferariu lachend, während er sich eine Zigarette dreht. Viele solcher Clubs gebe es in Konstanz nicht, die meisten würden DJs anstellen.

Weniger als Hartz IV

Musiker, deren Einkünfte sich aus festen Engagements und Auftritten auf der Strasse zusammensetzen, gibt es viele, sie spielen zum Beispiel oft in Winterthur im kleinen «Portier» auf dem Lagerplatz. Die wirtschaftlichen Aussichten sind in der EU zurzeit weder für Akademiker noch für einfache Arbeiter besonders rosig, aber in Rumänien sind sie noch schlechter. 400 Euro im Monat verdiene eine befreundete Architektin dort, sagt Ferariu im Gespräch, weniger als ein Hartz-IV-Empfänger in Deutschland: «Das ist das Ergebnis der freien Marktwirtschaft. Unsere Politiker haben das Land verkauft.»

Er selbst studierte Betriebswirtschaft in englischer Sprache und Musik. Mit 24 Jahren ging er nach Deutschland – nicht als Wirtschaftsflüchtling, wie er sagt, in Rumänien habe er mit der Musik genug Geld verdient, aber seine damaligen Bandkollegen hätten mehr verdienen wollen. In Bukarest hätte er es als Musiker einfacher gehabt, weil dort die Leute oft Partys feierten und viel Livemusik gespielt werde. Früher habe er einmal Gitarren verkauft, seine einzige Festanstellung bisher, abgesehen von der Musik. Zehn Jahre lang habe er in Deutschland ohne festen Job gelebt: «Ich bin Rumäne, niemand vertraut mir», fasst Ferariu seine Erfahrungen zusammen. 10 Euro Stundenlohn bekam er als Aushilfsarbeiter auf einer Baustelle. Da habe er einen Wald gerodet für einen Parkplatz: «Das tut weh.» So sei er sehr zufrieden damit, Musik machen zu können.

Als Strassenmusiker verdient Ferariu in der Schweiz im Durchschnitt 150 bis 200 Franken pro Tag.

Kein gutes Haar lässt Ferariu an der Musikindustrie. Als Musiker verdiene man nichts. «Ich spiele hier auf der Strasse, weil die Musikindustrie nicht für die Musiker arbeitet.» Von dem, was über Anbieter wie Amazon verkauft werde, bekomme ein Künstler fünf Cent pro Song. Weil man die Rechte abtrete, müsse man sogar dafür bezahlen, wenn man in einer Beiz die eigenen Songs spiele. Einmal habe er für eine Fernsehserie des WDR Musik eingespielt und hundert Euro am Tag verdient. Auf der Strasse verdiene er mehr. «Warum arbeitet man?», fragt Ferariu. «Zunächst einmal, um Geld zu verdienen. Aber mit etwas Glück findet man eine Tätigkeit, die man geniesst.»

Verstärken verboten

Als Strassenmusiker verdient er in der Schweiz im Durchschnitt 150 bis 200 Franken pro Tag, zur Weihnachtszeit können es auch einmal bis zu 700 sein. Zweimal pro Woche spielt er in der Schweiz. Am nächsten Tag geht es nach St. Gallen. Jede Stadt habe ihre eigenen Regeln, weiss Ferariu. In Solothurn etwa müsse man bei den Ersten sein, die vorsprechen, um eine Bewilligung zu erhalten, und zwar um acht Uhr morgens. In Zürich sind Strassenmusiker nur am See erlaubt, aber dort findet er die akustischen Verhältnisse zu schlecht, er braucht dazu eine Strasse. Seine Lieblingsstadt ist Schaffhausen, wegen der Nähe, und die Leute seien freundlich.

Auf die Frage, wie er das Winterthurer Publikum einschätze, antwortet er diplomatisch: «Auf der Strasse gibt es alles, der eine liebt dich, der andere hasst dich.» Dass es hier verboten ist, mit Verstärker zu spielen, versteht er ganz gut, denn es gebe Leute, die die Regler aufdrehen würden. Dennoch bedauert er es, denn mit Verstärker könnte er leiser spielen als ohne.

Musik mache er aus einem inneren Drang heraus. Wenn ihm die deutschen Worte ausgehen, wechselt er zum Englischen: «I do it because it happens» – Musik sei etwas, das einfach geschehe, deshalb spiele er, für das Lächeln der Leute, das manchmal wichtiger sei als das Geld. Fünf Stunden sind es in Winterthur, von 14 bis 19 Uhr. Das schaffe er dank seiner Liebe zur Musik. Besonders am Herzen liegen ihm die amerikanischen Gitarrenvirtuosen Stevie Ray Vaughan und Steve Vai. Sehr gerne mag er auch indische Musik und Balkanmusik sowie überhaupt jede Musik, die alt sei, er habe das alles in sich drin: «Ich habe alles geschluckt wie ein Pelikan.»

(Landbote)