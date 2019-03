Wir blöden Alten

In etwas mehr als 10 Jahren wird das Medianalter der Schweizer Wähler 60 Jahre sein. Die Hälfte der Abstimmenden wird unter 60 sein, die andere Hälfte älter. In Amerika, so scheint es, ist ein 76-jähriger Demokrat die grösste Hoffnung gegen den 72-jährigen Amtsinhaber (und bei dem ist nicht das Alter das grösste Problem). In Grossbritannien, so sind die Brexit-Gegner überzeugt, würde eine zweite Referendumsabstimmung allein darum anders ausgehen, weil viele der Alten, die 2016 für das Chaos gestimmt haben, mittlerweile verstorben sind.

Wir reden gerne über Gräben in der Politik. Über jenen zwischen Stadt und Land, zwischen Mann und Frau, Reich und Arm, Studierten und Arbeitern, Ausländern und Einheimischen. Einen der grössten Gräben unserer Gesellschaft lassen wir aber oft und seltsamerweise auf der Seite: jenen zwischen Alt und Jung.

Die grossen gesellschaftlichen Veränderungen im 20. Jahrhundert wurden in Westeuropa von Jungen angestossen.



Dabei ist dieser Graben so tief wie fast keiner – man schaue sich nur die politische Repräsentanz an. Seit Jahrzehnten beträgt das Durchschnittsalter im Nationalrat 51 Jahre, im Ständerat 56 Jahre. 18- bis 30-Jährige sind in der Politik so gut wie nicht repräsentiert, und wenn es doch mal eine unter 30 ins Parlament schafft, dann wird «die Junge» medial vorgeführt wie ein seltenes Tier im Zolli. Aber ernst genommen? Eher weniger.

Wir Alten haben ein kurliges Verhältnis zur nachrückenden Generation. Zwar wird ausdauernd über all die Jungen geschimpft, die nur noch an Kommerz und Instagram und ganz sicher nicht an Politik interessiert sind. Gleichzeitig ist grösster Widerwillen zu beobachten, wenn sich diese Jungen dann tatsächlich zu regen beginnen, politisch denken, Forderungen stellen, laut werden.

Das ist eine historische Konstante. Die grossen gesellschaftlichen Veränderungen im 20. Jahrhundert wurden in Westeuropa von jungen Menschen angestossen. Der Ausbruch aus der miefigen 50er-Jahre-Schweiz wäre ohne die Bewegung von 1968 nicht möglich gewesen. Die 80er-Unruhen haben die Schweiz längerfristig zu einem lebenswerteren Ort gemacht. Frauenbewegung, Friedensbewegung, Umweltbewegung – alles nicht denkbar ohne Jugendliche, die gegen bestehende Verhältnisse aufbegehren. Die Reaktion der herrschenden Schicht, die Reaktion der Alten, war dabei immer gleich: Ablehnung, Unverständnis, immer wieder auch Repression.

Jö, wie herzig. Die Jungen streiken. Wird wohl eine Phase sein.



Für das Unverständnis der Alten braucht es allerdings keine Krawalle wie in den 80er-Jahren – dafür reichen auch ein paar ausgelassene Schulstunden. Wohl noch nie haben Jugendliche so höflich und differenziert aufbegehrt wie heute, wenn es ihnen darum geht, auf eines der wohl grössten Probleme unserer Welt aufmerksam zu machen. Und doch wird die Bewegung nicht für voll genommen und sogar lächerlich gemacht. Rechtsbürgerliche höhnen über Jugendliche, die fürs Klima streiken und Burger im McDonald’s essen, und lachen über die Friedensnobelpreis-Nomination für die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Idealismus war schon immer die liebste Zielscheibe der Zyniker.

Selbst Erwachsene, die sich als aufgeschlossen gegenüber der Klimajugend verstehen, können eine gewisse Herablassung nicht verbergen. Im Reden über die Klimajugend, in der medialen Öffentlichkeit geht es noch viel zu selten um die Inhalte der Jungen und stattdessen viel zu häufig um das Phänomen an sich: Jö, wie herzig. Die Jungen streiken. Wird wohl eine Phase sein.

Nur eine Phase? Alle Indizien sprechen dagegen: Die Bewegung wird nicht kleiner, sie wird vielmehr kräftiger, internationaler. Diese Jungen gehen nicht mehr weg. Und ihre Anliegen sind mindestens so berechtigt wie jene der Studentinnen und Studenten von 1968, die für eine andere Gesellschaft rebellierten.

Damals, als die Alten von heute noch jung waren. (Das Magazin)