Zuhören, wie andere Schluss machen

«Zu Beginn fragte mich jemand, ob das ein Rache-Podcast sei. Das ist es nicht», sagt Charlotte Theile über ihr neuestes Projekt: «Breakup – der Podcast übers Schlussmachen». Darin erzählen Menschen, wie sie sich getrennt und sich dabei gefühlt haben.

Theile selbst hätte sich dieses Format gewünscht, als ihre Beziehung zerbrach. Als sie im Netz nach Hilfe suchte, landete sie schnell bei platten Ratschlägen: «Andere Mütter haben auch schöne Söhne» oder «Du musst jetzt nach vorne schauen». Keine Hilfe, wenn es einem wirklich schlecht gehe. Was ihr geholfen hat? Geschichten von anderen zu hören; zu spüren, dass sie nicht allein ist.

Auch die Podcast-Macherin Charlotte Theile selbst erzählt die Geschichte ihrer Trennung. Sie war alles andere als einfach. Foto: Urs Jaudas/ Tamedia

Theiles Gäste erzählen schonungslos über die Abgründe, die sich auftun, wenn eine Partnerschaft zerbricht: den Ex unzählige Male anrufen, die neue Freundin stalken, das Umfeld manipulieren. Dinge, die man lieber nicht einfach so ausplaudert. «Es ist definitiv kein Wellnessthema», sagt die 32-Jährige. Gleichzeitig sieht sie aber etwas Bestärkendes darin, sich diese Geschichten gegenseitig zu erzählen, eine Form der Selbstermächtigung, wenn man seine Sicht der Dinge darlegen kann.

Ziel sei es, dass die aufgezeichneten Gespräche Leuten helfen, die gerade selbst eine Trennung erlebt haben oder sich überlegen, ihre Beziehung zu beenden. Zudem richtet sich der Podcast ebenso an Leute, die sich für ihre Mitmenschen und deren Beziehungen interessieren, ohne selbst gerade im Herzschmerz zu sein.

Falsche Vorstellungen vom Schlussmachen

«In den letzten Jahren haben wir begonnen, offener über das Scheitern zu sprechen», beim Thema Beziehungen jedoch sei man selten so offen, findet Theile. Sie glaubt, dass viele wohl falsche Vorstellungen vom Schlussmachen hätten. Oft lese man von Leuten, die erzählten, die Trennung sei das Beste gewesen, was ihnen hätte passieren können. Die Realität sehe oft anders aus: Getrennte, die jahrelang nicht von sich loskommen und das Gefühl haben, ihr Leben verbaut zu haben etwa. «Manche Trennungen bleiben einfach traurig.»

Doch im Podcast wird auch gelacht. Zum Beispiel, als Theile und einer ihrer Gäste zusammen Nachrichten eines Ex-Partners vorlesen. Gemein? Es gebe bestimmt Leute, die das nicht nett finden, so Theile. Die Ex-Partner seien aber nicht identifizierbar, die Nachrichten keine Liebesbriefe aus einer intensiven Beziehung, sondern Tinder-Nachrichten.

Hören Sie hier rein in den Podcast

Wie kam es zur Trennung? Was sagt man, wenn man Schluss macht? Wie fühlt man sich danach? Davon berichten die Gäste im Podcast «Breakup». Foto: iStock

Dass beide Teile eines früheren Paars Lust hätten, in einer Sendung von sich zu erzählen, sei selten – aber nicht unmöglich. Eine Sendung mit einem getrennten Pärchen, das mitmachte, sei wohl eine der harmonischsten gewesen. «Es geht nicht darum, eine Geschichte als absolute Wahrheit zu verkaufen, sondern darum, über die eigenen Empfindungen zu sprechen», sagt die 32-Jährige und verteidigt das Konzept, meistens nur eine Seite des Schlussmachens erzählen zu lassen.

Die Leute, die das in «Breakup» so offen tun, fand Theile in ihrem Umfeld, im Netz oder auch mal in einer Bar. Einige Hörerinnen und Hörer meldeten sich selbst bei ihr.

Schönfärberei?

Charotte Theile hat festgestellt, dass ihre Gäste eher einen positiven, liebevollen Blick auf ihre vergangenen Beziehungen zurückwerfen und die Schuld für deren Zerbrechen bei sich suchen. «Niemand will sagen, dass er zehn Jahre mit einem Vollpfosten zusammen war.» Wäre aber nicht genau das unter Umständen ehrlicher?

Die meisten Menschen seien Beziehungen schon aus den richtigen Gründen eingegangen, so Theile, aus Liebe. Daran wollten sie festhalten. Eine Geschichte zeigt das besonders eindrücklich: Jene von Sara, die von ihrem Ex-Mann jahrelang belogen und manipuliert wurde, sogar mal einen Platz im Frauenhaus hatte – und am Schluss sagt: «Danke, dass du dich so gut um unsere Kinder kümmerst. Ich habe dich wirklich sehr geliebt.»

Sich zu trennen ist keine Schwarz-Weiss-Angelegenheit, das zeigt der Podcast klar. Für die weiteren Folgen möchte Charlotte Theile den Fokus weiter öffnen – Schlussmachen sei vielfältiger als die Trennung eines Liebespaars. Wie etwa trennt man sich von den eigenen Eltern? Nach jemandem, der ihr diese Geschichte erzählt, sucht sie zurzeit.

