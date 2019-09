Auch manche Schweizer finden es in Ordnung, Frauen zu schlagen

Die Schlagzeile hätte auch so lauten können: «Vier von fünf muslimischen Jugendlichen lehnen Gewalt in der Ehe ab.» Das wäre genauso korrekt gewesen und überdies erst noch überraschender, lautet doch eines der gängigen Vorurteile über Muslime: Die sind frauenfeindlich.

Doch offenbar hatten jene Medien, die in letzter Zeit über eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften berichtet haben, nicht die Überraschung im Sinn, sondern die Bestätigung ihrer Vorurteile. Anders ist es nicht zu erklären, dass in all den Berichten junge Männer aus Sri Lanka explizit als eine befragte Migrantengruppe genannt werden – aber niemand erwähnt, dass rund siebzig Prozent der sri-lankischen Bevölkerung in der Schweiz Hindus sind und weitere zehn Prozent Katholiken.

Es passt halt viel besser in die schönen Vorurteile, wenn die Tamilen zu den bösen Muslimen gezählt werden. Dabei, das sei hier nachgereicht, ist die Zustimmungsrate zu Gewalt in der Partnerschaft bei Tamilen mit 23,3 Prozent auffallend hoch.

Seriösen Journalisten hätte auch auffallen können, dass sie nicht aus einer veröffentlichten Studie zitieren, sondern aus einer Umfrage, die noch nicht vollständig ausgewertet und schon gar nicht wissenschaftlich publiziert ist. Dass die Studie auch nach Ursachen für diese Einstellungen sucht, bleibt unerwähnt.

Der Ruf nach Sanktionen geht fehl

Die meisten Medien belassen es bei diesen Unstimmigkeiten. Nicht die «SonntagsZeitung». Sie macht nicht nur Hindus zu Muslimen, sie vermischt auch Worte und Taten, wenn sie schreibt, es brauche «ganz offensichtlich klare Grenzen und Sanktionen, die der Staat etablieren und durchsetzen muss».

Im Klartext: Die «SonntagsZeitung» fordert eine Gedankenpolizei. Also ein Instrument, das üblicherweise ins Repressionsinstrumentarium von totalitären Staaten gehört. Spätestens hier wird es nicht nur bedenklich, sondern gefährlich – und auf jeden Fall unwürdig für ein Land, das die Meinungsfreiheit so hoch hält wie die Schweiz. Kommt hinzu, dass die Befragten junge Männer von 17, 18 Jahren sind. Das ist bekanntermassen noch kein Alter, in dem Meinungen und Haltungen gefestigt sind.

Wer bloss mit dem Finger auf Muslime zeigt und nach harten Sanktionen ruft, der verweigert seine Hausaufgaben.

Ganz zu schweigen davon, dass längst nicht jeder schlägt, der davon redet – und manch einer plötzlich prügelt, der vorher Stein und Bein geschworen hätte, seine Frau nie auch nur zu schubsen. Häusliche Gewalt, das sei der Vollständigkeit halber gesagt, ist in der Schweiz seit 15 Jahren strafbar, bei Ausländern ist eine Ausweisung möglich und wird auch angeordnet. Der Ruf nach Sanktionen geht fehl.

Nun heisst das natürlich nicht, dass die Resultate der Umfrage nicht ernst zu nehmen sind. Zumal sie mit anderen Statistiken korrelieren, gemäss denen Migrantinnen öfter Opfer von Gewalt in der Partnerschaft werden. Es ist das Verdienst der Studie, die Grundlagen dafür zu liefern, bei jungen Männern gezielt zu intervenieren. Führende Vertreter der Muslime und der Tamilen haben bereits signalisiert, dass sie den Ball aufnehmen wollen.

Der Nährboden, auf dem Gewalt entsteht

Die Umfrage zeigt aber eben auch, dass frauenverachtende Einstellungen nicht nur ein Migrationsproblem sind. Selbst unter einheimischen jungen Männern finden fast fünf Prozent Schläge in Ordnung. Das ist für eine Gesellschaft bedenklich, die gern verächtlich auf andere sieht, die als frauenfeindlich gelten.

Und: Niemand weiss, wie viele der einheimischen Befragten Gewalt zwar gut finden, aber mit «Nein» geantwortet haben, weil das sozial so erwartet wird. Ganz zu schweigen vom allgegenwärtigen Sexismus, von unflätigen Sprüchen und verharmlosten Übergriffen, von der nach wie vor existierenden Lohnungleichheit: alles Unsitten, die tief in unserer Gesellschaft verankert sind.

Das ist der ideale Nährboden, auf dem Gewalt gegen Frauen entsteht. Wer über die Haltung der jungen Männer entsetzt ist, der muss deshalb seine eigene Einstellung überprüfen. Wer ihnen Rückständigkeit vorwirft, der muss das Gegenteil vorleben. Wer stattdessen beim Bier abends oder im Fussballclub sexistische Witze reisst, ist unglaubwürdig. Wer bloss mit dem Finger auf Muslime zeigt und nach harten Sanktionen ruft, der verweigert seine Hausaufgaben. Um die Gewalt gegen Frauen generell und in der Partnerschaft zu überwinden, muss der Nährboden ausgetrocknet werden, auf dem sie entsteht. Und das beginnt bei uns allen.