Corona ist gut fürs Klima

Es gibt in diesen Tagen kein anderes Thema als das Coronavirus. Wie auch? Menschen sterben, Sperrzonen werden errichtet, das öffentliche Leben lahmt, es kommt zu Hamsterkäufen, Wirtschaftsketten sind unterbrochen, Aktienkurse taumeln, Bürger tragen Gesichtsmasken und grüssen sich mit dem Ellenbogen, Schulen werden geschlossen, und sogar König Fussball muss sich Covid-19 geschlagen geben, zumindest in jenen Ländern, wo die Behörden ein Veranstaltungsverbot erlassen haben.

Diese drastischen Massnahmen sind richtig und wichtig, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Was daran zu denken gibt, ist etwas anderes: Der vergleichende Blick auf die andere grosse Katastrophe, den Klimawandel. Knapp 4000 Menschen sind dem Coronavirus inzwischen erlegen, doch laut der Weltgesundheitsorganisation sterben allein durch die Luftverschmutzung jedes Jahr sieben Millionen Menschen.

Bedrohung von ungewissem Ausmass

Mit der Zeit werden wir das Coronavirus, wie jede Pandemie, überwinden. Bei der Klimakrise ist die Zeit bereits abgelaufen. Die Chancen, das Pariser Abkommen zu erfüllen – die Erderwärmung unter zwei Grad Celsius zu halten –, stehen bei fünf Prozent. Selbst wenn dies gelingt, sind verheerende Folgen nicht mehr zu verhindern. Millionen von Klimaflüchtlingen, Wassermangel, Krankheiten, Artensterben und eine weltweite Senkung des Bruttoinlandprodukts – um nur ein paar zu nennen. Diese Zusammenhänge sind erkannt und wissenschaftlich belegt. Trotzdem stellen die Regierungen keine internationalen Notfallpläne zusammen und überlassen sogar das Mahnen einer schwedischen Teenagerin.

Das Virus ist eine Bedrohung von ungewissem Ausmass, doch höchstwahrscheinlich sind seine langfristigen Auswirkungen vernachlässigbar. Corona wird sich in den weltweiten Sterblichkeitsraten kaum bis gar nicht niederschlagen, weil es vor allem für alte Menschen eine Gefahr ist, insbesondere für solche mit Vorerkrankungen – deren restliche Lebenserwartung ohnehin gering ist. Es sei denn, das Virus mutiert und wird auch für viele jüngere Menschen gefährlich. Danach sieht es nicht aus.

Psychologisch gibt es eine einfache Erklärung für den frappanten Unterschied zwischen den Reaktionen auf das Coronavirus und denen auf die Klimakrise. Obwohl die Zeichen des Klimawandels – extreme Wetterphänomene und die Verknappung des Lebensraums – immer schlimmer werden, fühlen sie sich nicht so an. Sie werden als abstrakt und weit weg empfunden, zeitlich wie räumlich.

Zuerst Smog, dann Corona: Teilnehmer des Peking-Marathons.

Dazu kommt, dass der Klimawandel ein heikles politisches Traktandum ist. Zwar konnten gerade in der Schweiz die Grünen bei den Parlamentswahlen damit punkten. Doch Politik – zumal in einer Demokratie, wo regelmässige Wahlen stattfinden – ist ein kurzfristiges Spiel. Konkrete Massnahmen wie autofreie Städte oder Klimasteuern sind unpopulär, weil sie den Menschen jetzt Opfer abverlangen, die in Zukunft einen unkalkulierbaren Nutzen erbringen sollen.

Die Klimakrise stellt eine weitaus schwerwiegendere und existenziellere Bedrohung dar als das Coronavirus. Umso ironischer ist es, dass in China die Reaktion auf das Virus zu einem derart deutlichen Rückgang der Luftverschmutzung geführt hat, dass sie sogar auf Satellitenaufnahmen erkennbar ist. So steckt im auf den ersten Blick geschmacklosen Vergleich zwischen Corona und Klima eine hoffnungsvolle Lehre: Dass es angesichts einer unsichtbaren Bedrohung möglich ist, ein kollektives Gefühl der Dringlichkeit zu entwickeln. Dass sich Gesellschaften auf politischer wie persönlicher Ebene solidarisch verhalten können. Und dass der Verzicht auf Reisen und andere Annehmlichkeiten nicht das Ende der Welt ist.