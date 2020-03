Das Virus zersetzt das Vertrauen

Erst wenn das Aussergewöhnliche da ist, erst wenn die Krise uns trifft, wird sichtbar, wie umfassend unser Leben auf Vertrauen gebaut ist. Zum Beispiel auf das Vertrauen darin, dass die Zahlen, die auf einem Stück Papier unsere Sparanlagen beziffern, auch morgen noch einem realen Wert entsprechen. Oder auf das Vertrauen in Lieferketten, die sich bis ans Ende der Welt erstrecken und uns mit wichtigen medizinischen Gütern versorgen. Und nicht zuletzt auf das Vertrauen, uns tagtäglich auf Unbekannte einzulassen, ohne uns dabei in Gefahr zu bringen.

Heute erscheint die menschliche Vertrauensseligkeit womöglich als naiv. Das scheinbar unstillbare Bedürfnis, sich in Abhängigkeiten zu verstricken, kann auf einmal kurzsichtig und gefährlich wirken.

Und doch müssen wir uns des einen bewusst sein: Die Fähigkeit, Vertrauen aufzubauen über das eigene Rudel, die eigene Sippe hinaus, ist die wohl wichtigste menschliche Errungenschaft überhaupt. Es ist das Fundament jeglicher Zivilisation. Denn es gibt diese nur, wenn wir ganz vieles wie selbstverständlich tun, das eigentlich gar nicht selbstverständlich ist.

Es sind banale Dinge wie in ein Auto steigen und darauf vertrauen, dass alle die Unbekannten, die einem mit hoher Geschwindigkeit entgegenkommen, stets und jederzeit auf ihrer Fahrbahn bleiben. Dieses Vertrauen zu haben, mag naiv sein, aber es ist unabdingbar, wenn die Welt nicht zum Stillstand kommen soll.

Die tieferliegende Gefahr, die vom Coronavirus ausgeht, ist seine zersetzende Wirkung auf das menschliche Vertrauen. Bis jetzt reagieren die meisten besonnen. Doch Tag für Tag zeigt sich eine leichte Verschiebung der Realität.

Als der Bundesrat vor weniger als zwei Wochen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmenden verbot, galt diese Massnahme als hart und rigoros. Heute erscheint sie für viele als selbstverständliches Minimum. Jetzt werden Ansammlungen von immer kleineren Menschengruppen als problematisch oder gar verantwortungslos wahr­genommen.

Gesellschaftliche Normen verändern sich vor unseren Augen. Das Misstrauen droht zu steigen: Wer sich verschluckt und hustet, wirkt plötzlich verdächtig, wer Italienisch spricht ebenso. Allein die anhaltende Allgegenwart der Ausnahmesituation lässt die damit verbundene Gefahr immer grösser scheinen – unabhängig davon, ob sie tatsächlich grösser wird. Je tiefer die Aktienkurse fallen, desto grimmiger erscheint das Virus – desto tiefer fallen die Kurse.

Wenn nun das Unvermeidliche passiert und die Zahl der Toten weitersteigt, was tut der Bundesrat, um weiterhin als handlungsfähig zu gelten? Der Ruf nach neuen, noch strengeren Massnahmen wird kommen, und wir riskieren, in einen Eskalationskreislauf zu geraten,der – einmal in Fahrt gekommen – kaum noch gestoppt werden kann.

Jede gesundheitspolitische Massnahme hat neben direkten epidemiologischen Folgen auch indirekte gesellschaftliche. Auf beiden Ebenen entfaltet sich die Wirkung erst nach und nach. In einer ersten Phase wollte die unvorbereitete Bevölkerung diese neue, grippeartige Epidemie nicht richtig ernst nehmen. Mittlerweile besteht jedoch eher die Gefahr, dass wir unversehens in eine neue Phase gleiten. Eine Phase des fortschreitenden Zerfalls des allgemeinen und gegenseitigen Vertrauens.

Wissen und Präventionsmöglichkeiten sind heute viel grösser als zur Zeit der Spanischen Grippe 1918. Doch die damalige Gesellschaft war vom Ersten Weltkrieg, von Hunger und Streiks gehärtet. In unserer heutigen, hoch entwickelten, globalisierten Welt ist Vertrauen so bedeutsam und so fragil wie nie zuvor. Politische Führung wahrnehmen, bedeutet deshalb ganz wesentlich auch dies: am Vertrauen in Zeiten von Corona zu arbeiten. Prävention heisst nun weit mehr als die Verbreitung eines Virus einzudämmen – es heisst letztlich nichts weniger,als die Welt in Gang zu halten.