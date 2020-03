Der Hass auf Frauen verhindert Vielfalt

«Wenn man Sie anschaut sieht man direkt: Da kann ja nichts gescheites herauskommen aus dem Maul.» – «Von so einer Fratze lasse ich mir doch nicht sagen, wie ich mich im Flugzeug zu verhalten habe.» – «Schreiben Sie lieber über Dinge, von denen Frauen wie Sie Ahnung haben.» – «Gehen Sie wieder zurück ins Nachbarland, wo sie hergekommen sind, ihre Dummheit brauchen wir hier nicht.»

Willkommen in meiner Mailbox. Das ist eine Kostprobe der Zuschriften, die mich in den vergangenen paar Wochen auf verschiedenen Kanälen erreichten. Der Grund: Auf den Meinungsseiten der SonntagsZeitung erschienen Kommentare von mir. Über ein Thema, das seit bald zehn Jahren mein Fachgebiet ist. Auch wenn es schwer zu glauben ist: Die Auswahl ist vergleichsweise harmlos. Schreiben Journalistinnen über Gleichberechtigung, Elternzeit, Sexismus, sind die Beleidigungsschleusen erst recht weit geöffnet.

Die Anzahl solcher Hasszuschriften hat in den letzten Jahren stetig zugenommen. Anstand ist den überwiegend, aber nicht nur männlichen Verfassern kein Begriff. Das verschärft ein ohnehin schon schwer zu lösendes Problem: Auf den Kommentarseiten dieser und anderer Zeitungen sind Frauen chronisch unterrepräsentiert. Und das schadet der Qualität und Vielfalt jedes Titels.

«Doch Männern wünscht man keine Vergewaltigung.»

Der Hauptgrund ist zwar, dass es in der Branche an weiblichen Führungspersonen mangelt – mit Folgen für die Meinungsseiten. Wer in der Hierarchie weit oben ist, tut auch eher seine oder selten ihre Meinung in den Kommentarspalten kund. Doch der Einfluss von Hasszuschriften auf die Bereitschaft, sich offen zu einem Standpunkt zu bekennen, ist nicht zu unterschätzen.

Um Missverständnisse zu vermeiden: Sachliche Kritik ist immer willkommen, auch wenn sie schonungslos die von der Autorin geäusserte Meinung auseinandernimmt. Selbst wenn es manchmal wütend, gar unhöflich wird, ist das noch verkraftbar. Solche Zuschriften erhalten auch männliche Kollegen. Und das ist gut so.

Doch Männern wünscht man keine Vergewaltigung. Oder Unfruchtbarkeit, weil: «Sowas wie Dich braucht es nicht nochmal auf der Welt.» Auch hat bisher noch kein männlicher Kollege berichtet, dass ihm Themenkompetenz abgesprochen wurde, weil er aussieht wie «eine sexuell frustrierte Schildkröte» oder weil er «offensichtlich untervögelt» ist.

«Wo sich Frauen exponieren, sind Hass und Häme nicht weit.»

Journalistinnen erhalten regelmässig solche Botschaften. Kein Wunder, zögern sie oft, wenn es ums Verfassen von Meinungsbeiträgen – meist mit Foto – geht. Zögern wäre allerdings eher bei den Absendern der Botschaften angebracht, damit sie sich noch einmal überlegen: Würde ich das schreiben, egal, ob Mann, Frau, Migrantin oder Schweizerin die Adressatin ist?

Die Anfeindungen und der Hass dürften auch der Grund sein, warum es oft nicht leicht ist, Expertinnen für Talkshows oder Podien zu finden. Wahrscheinlich ist es sogar ein Grund, warum Frauen manchmal davor zurückschrecken, eine Führungsposition einzunehmen – auch wenn sie perfekt geeignet sind: Wo sie sich exponieren, sind Hass und Häme nicht weit. Irgendwelche Fehler findet man an ihnen immer. Schnell werden sie dann auf ihr Geschlecht und dann auch noch auf ihr Äusseres reduziert.

Redaktionen, Veranstalterinnen, Headhunterinnen müssen das berücksichtigen und dürfen nicht einfach klagen, dass «die Frauen nicht wollen», wenn sich die Suche nach Expertinnen und Führungsfrauen schwierig gestaltet. Sie müssen von Anfang an signalisieren, dass es Rückendeckung gibt, wenn die Trollarmee aufmarschiert. Dass sie mit der Belastung durch Beleidigungen und Drohungen nicht alleine gelassen werden. Und dass der Hass im Extremfall geahndet wird.

