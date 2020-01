«Die Mutter hat wohl aus Verzweiflung gehandelt»

In Därstetten im Berner Oberland hat am Wochenende eine Mutter ihr Neugeborenes ausgesetzt. Wieso kommt es immer wieder zu solch tragischen Fällen?

Oftmals sind es verzweifelte junge Frauen, die mit der Geburt ihres Kindes überfordert sind. Sie sehen für sich und das Neugeborene keine Zukunft und handeln aus einem Unvermögen heraus. Es kann aber auch an dem Umfeld und der Familie der Mutter liegen, welche die Schwangerschaft nicht akzeptiert.

Die Mutter hat zugegeben, dass sie das Mädchen bewusst an einem «frequentierten Ort» abgelegt hat.

Es ist etwas ganz anderes, wenn ein Neugeborenes zum Sterben irgendwo abgelegt wird oder die Mutter – wie in diesem Fall – hofft, dass ihr Baby gefunden wird. So oder so handelt die Frau aber aus einer Überforderung heraus.

Wieso reagiert niemand aus dem Umfeld der Frauen?

Es kommt durchaus vor, dass eine Schwangerschaft nicht erkennbar ist oder die Frau ihren Umstand bewusst verheimlicht. In der Schweiz gilt es als unanständig, eine Frau direkt zu fragen, ob sie guter Hoffnung ist. Und wenn sie es abstreitet, wird es peinlich. Auch wenn die Frau zu ihrer Schwangerschaft steht, denkt man, dass es ihre Privatsache ist. Man bohrt nicht weiter. Es handelt sich häufig um alleinstehende Frauen ohne einen familiären Rückhalt.

Wird in der Schweiz zu wenig Hilfe angeboten?

Das Angebot an psychologischer Betreuung und Babyklappen ist meiner Meinung nach ausreichend. In unserer Gesellschaft sind Schwangerschaften von Teenagern und alleinstehenden jungen Frauen im Gegensatz zu anderen Ländern mit rigider Moral längst kein Tabu mehr. Das Problem ist, dass sich die Frauen zu sehr dafür schämen, nach Hilfe zu fragen oder Unterstützung anzunehmen.

Wie geht es im Fall von Därstetten für die Mutter weiter?

Natürlich wird ihr eine psychologische Betreuung angeboten. Es kommt aber darauf an, ob die Frau überhaupt ansprechbar ist. Sie dürfte sich selbst mit grossen Gewissensbissen plagen. Wenn man etwas macht, das nicht der Norm entspricht, wird auch von aussen sofort gewertet. Glücklicherweise gibt es noch andere Menschen in unserer Gesellschaft, die einen solchen Fall differenziert betrachten. Letztlich kennt nur die Mutter die genauen Umstände.

Das Baby befindet sich noch im Spital. Ist es denkbar, dass es trotz allem bei seiner Mutter aufwachsen wird?

Solche Überlegungen sind durchaus möglich. Wahrscheinlich hat die Frau aus Verzweiflung und nicht aus Bösartigkeit gehandelt, das ist ein grosser Unterschied. Es kann sein, dass sie eine sehr gute Mutter wird, ja sich sogar überengagiert. Die zuständigen Behörden werden die Sachlage in diesem Fall nun genau prüfen. Natürlich muss die Mutter einer Zusammenführung überhaupt offen gegenüberstehen. Andernfalls dürfte das Mädchen zur Adoption freigegeben werden.