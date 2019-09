«Die Nachfrage nach Callboys wird zunehmen»

Bei Frauen spricht man verächtlich von «Nutten», «Dirnen» oder «Huren», bei Männern dagegen anerkennend von «Callboys» oder «Gigolos». Ganz klar: Männliche Prostitution hat einen viel besseren Ruf als weibliche. Allerdings handelt es sich beim Callboy-Gewerbe um ein Randphänomen. Der Bedarf nach käuflichem Sex ist offenbar auch im 21. Jahrhundert noch immer vor ­allem Männersache: Während sich Tausende Frauen in Salons oder auf der Strasse anbieten, sind es bei den Männern nur einige Dutzend, die ihr Geld in der Prostitution verdienen. Juan Primero ist einer von ihnen. Er lebt in Zürich, ist Mitbetreiber der Plattform «Swiss Callboys» und legt Wert darauf, ein ­seriöses Angebot zu machen.

Juan Primero, Sie arbeiten als Callboy, bieten Massage und Escort an. Um was für Frauen handelt es sich bei Ihren Kundinnen?

Es sind ganz verschiedene Frauen. In den letzten Jahren hat sich das Profil der Kundinnen sehr verbreitert, was wohl mit der Emanzipation zusammenhängt. Früher waren es fast durchwegs wohlhabende und etwas ältere Frauen. Doch heute reicht das Spektrum von der jungen Studentin bis zur Pensionärin. Die Kundinnen stammen aus allen sozialen Schichten.

Warum kommen diese Frauen zu Ihnen?

Oft haben sie unerfüllte Wünsche, Träume und Sehnsüchte. Viele leben in einer langen Beziehung, und ihr Sexualleben ist eingeschlafen. Sie sind schon etwas älter oder haben zugenommen. Es fehlen ihnen Komplimente und Anerkennung. Sie möchten sich wieder einmal als Frau fühlen und begehrt werden.

Vernachlässigte Frauen.

Nicht zwingend. Viele dieser Frauen wollen sich auf etwas Neues einlassen und sich unverfänglich ausleben, ohne eine Beziehung zu gefährden oder einen zu grossen Aufwand zu treiben. Eine Bekanntschaft in einer Bar oder über eine Dating-App zu machen, sagt ihnen aber nicht zu.

Eine Frau, die unverbindlich Liebhaber sucht, kann doch so viele davon haben, wie sie will – gratis, ohne viel Aufwand.

Sicher findet fast jede Frau innert 24 Stunden einen Mann, den sie abschleppen kann. Aber es spricht vieles dagegen. Oft sind solche Begegnungen nicht befriedigend. Die Männer orientieren sich meist nur an ihren eigenen Bedürfnissen, oder sie beginnen nach der ersten Nacht zu klammern. Solche Dates sind vielen Frauen schlicht zu billig. Sie sehnen sich nach etwas Seriösem, Professionellem und nach einem Mann, der sie versteht.

Sie sind Mitbetreiber der Plattform «Swiss Callboys», auf der sich nebst Ihnen eine Handvoll anderer Männer anbietet. Die Dienstleistungen werden mit einfühlsamen Worten angepriesen – etwa: «Wäre es einmal besonders schön, sich wieder ganzheitlich wahrgenommen und als Frau fühlen zu dürfen?» Suchen Ihre Kundinnen vor allem Sinnlichkeit?

Nicht nur Sinnlichkeit. Sie suchen Verständnis und wollen sich wohlfühlen. Das geht über Erotik hinaus. Diese ­Frauen wollen angenommen werden, mit allen Mängeln, die sie haben.

Auf Plattformen von weiblichen ­Prostituierten werden die Sex-Dienst­leistungen meist in derben und ­obszönen Worten angeboten. Sind Männer und Frauen so verschieden in ihren Bedürfnissen?

Offenbar schon. Das einzige Gemeinsame zwischen weiblicher und männlicher Prostitution ist, dass es sich um sexuelle Dienstleistungen gegen Geld handelt. Sonst geht es weit auseinander. Ein Mann sitzt am Vormittag im Büro, empfindet Lust auf Sex und sucht sich dann spontan etwas, wo er über Mittag sein Bedürfnis befriedigen kann. Bei einer Frau läuft das anders. Sie bereitet sich tage- oder gar wochenlang auf ein Date vor. Sie geht vorher zum Coiffeur, rasiert ihre Beine, möchte gefallen. Sie will sich auf das Date freuen.

Also hat das Treffen für Frauen einen grösseren Wert?

Durchaus. Ihre Ansprüche sind aber auch höher. Das macht den Job als Callboy anspruchsvoll. Es genügt nicht, dass dieser gut aussieht und im Bett seinen Mann bringt. Er muss sich mit der Frau unterhalten und in unterschiedlichen sozialen Milieus auftreten können.

Wie geht eine Frau vor, die mit Ihnen ein Date vereinbaren will?

Die erste Kontaktaufnahme erfolgt fast immer per Mail, SMS oder Whatsapp. Die Frau erklärt meist, warum sie Interesse hat. Ich offeriere ein unverbindliches und kostenloses Kennenlerntreffen. Manchmal genügen auch einige E-Mails oder ein Telefongespräch. Es geht darum, die Wünsche und Vorstellungen der Frau abzuklären und sich dann über Dauer und Kosten des Dates zu einigen. Das Treffen kann in einem Hotel stattfinden oder in der Wohnung, die ich gemietet habe. Für fast alle Frauen ist wichtig, dass sie jederzeit noch Nein sagen können. Vertrauen und Sicherheit sind für die meisten entscheidend.

Gibt es auch das Umgekehrte, dass Sie Nein sagen zu einem weiteren Kontakt?

Das kommt nur sehr selten vor. Ich verpflichte mich ja, der Frau Achtung und Respekt entgegenzubringen und ihre Wünsche zu erfüllen. Wenn ich sehe, dass das nicht geht, sage ich ihr das lieber vorher. Je weiter aber ein Kontakt schon fortgeschritten ist, desto stärker müssen die Gründe sein, ein Date noch abzusagen – beispielsweise, weil eine Frau betrunken oder ungepflegt ist, oder wenn sie einen herablassend behandelt.

Kann sich Sinnlichkeit einstellen, wenn doch immer klar ist, dass es um eine bezahlte Dienstleistung geht?

Einer Frau zu vermitteln, dass es nicht um die Bezahlung geht – das ist die Kunst eines guten Callboys. Im besten Fall vergisst die Frau während des Dates völlig, dass dieses bezahlt ist. Wenn ein Callboy Spass und Freude an seiner Tätigkeit hat, ist das eher der Fall. Wer dauernd etwas vorspielen muss, stösst rasch an seine Grenzen.

Kann man sich als Mann auf jede Frau einstellen, egal wie attraktiv sie ist und welchen Charakter sie hat?

Aus meiner Sicht ja. Wenn ein Mann auf dem Aufriss ist, dann fallen ihm zwar diejenigen Frauen auf, die er sexuell anziehend findet. Wenn mich aber eine Frau als Callboy kontaktiert, dann muss ich mich umfassend mit ihr auseinandersetzen und auf ihre Wünsche eingehen. Dann achte ich etwa auf Sympathie oder Kleidung. Wenn ich jemanden nicht sofort reizvoll finde, muss ich halt nach etwas Attraktivem suchen. Vielleicht ist es ja ihr Lächeln, ihr Geruch oder ihre Intelligenz. Jeder Mensch hat sinnliche, attraktive Seiten.

Gehen Sie mit jeder Frau gleich ­einfühlsam um?

Ich versuche zumindest, alle Kundinnen gleich zu behandeln. Aber es gibt sicher gewisse Unterschiede. Ansonsten wäre ich ein menschlicher Roboter. Das kann davon abhängen, wie es menschlich passt, wie mich eine Frau vom Äusseren anspricht oder wie es im Bett klappt.

Können aus der Tätigkeit als Callboy heraus echte Liebschaften entstehen?

Das ist sicher möglich. Für mich selber ist das zwar weniger denkbar, da es mich von meinen Zielen abbringen würde. Aber ich kenne Pärchen, die sich auf ­diese Weise kennen gelernt haben.

Inwiefern würde Sie das von Ihren Zielen abbringen?

Ich lebe von diesem Business. Ich müsste mir eine andere Tätigkeit suchen, wenn ich eine Partnerin hätte.

Callboy sein und eine Partnerin haben – das geht für Sie nicht zusammen?

Nein. Ich könnte es keiner Frau zu­muten. Ich bin sehr verbunden mit diesem Job.

Fühlen Sie sich nicht einsam, wenn Sie nur «professionelle» Beziehungen haben?

Nein. Ich habe mich für diese Tätigkeit entschieden und lebe auf diese Weise auch meine eigene Sexualität aus.

Kann man es sich leisten, offen zur Tätigkeit als Callboy zu stehen?

Durchaus. Ich jedenfalls stehe gerad­linig dazu. Ich stelle fest, dass einem Mann, der sich prostituiert, viel mehr Respekt und Achtung entgegengebracht wird als einer Frau. Die ­weibliche Prostitution hat eben ein schlechtes Image und wird oft in Verbindung mit Menschenhandel und Zwang gebracht.

Welche Reaktionen aus Ihrem Umfeld bekommen Sie?

Fast durchwegs positive. Viele Männer und Frauen sagen mir, sie fänden es gut, dass es Callboys gibt.

Frauen können in der Prostitution viel Geld verdienen, hört man zumindest. Wie sieht es für Männer aus?

Ich kenne keinen Mann, der sich zu hundert Prozent prostituiert. Das mache ja auch ich nicht. Für einige ist es sicher eine lukrative Tätigkeit, aber wirklich reich wird dabei niemand.

Sie sind nun etwas über 40 Jahre alt. Spielt das Alter eine Rolle, wenn man als Callboy arbeitet? Ganz junge Callboys kommen bei den Frauen oft nicht so gut an. Umgekehrt kann man diesen Job auch mit 50 oder 55 noch machen. Aus meiner Sicht ist ein Alter zwischen 28 und 45 optimal.

Ist es möglich, dass Sie je wieder einen «bürgerlichen» Job ausüben? Das wird kaum der Fall sein. Ich werde wohl auch in zehn oder zwanzig Jahren zumindest mit Escort und Massage ­verbunden bleiben.

Wird die Tätigkeit als Callboy in einigen Jahren etwas ganz ­Normales sein? Die Nachfrage nach Callboys wird sicher weiter zunehmen. Es gibt immer mehr Frauen, die sich vorstellen können, einen Callboy zu buchen. Die Frauen merken, dass es gewisse Dinge im Leben gibt, die man sich einfach nehmen muss.