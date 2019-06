Diese 13 Dinge können Frauen in jedem Fall nur falsch machen

1. Keine Kinder haben versus Mutter sein

Die biologische Uhr tickt nur für Frauen. Und wer sie ignoriert, wirkt schnell suspekt: Was ist mit ihr los? Will sie wirklich keine Kinder? Kann sie etwa nicht? Oder hat sie keinen Mann gefunden? Doch natürlich werden diese Fragen nie laut ausgesprochen, sondern sie schwingen unterschwellig mit. Aber auch das Gegenteil löst Kopfschütteln aus: Sie hat mehr Kinder als die gesellschaftlich akzeptierten zwei, allerhöchstens drei? Woher kommt diese Gebärwut? Ist sie auf einer Mission?

2. Daheim bleiben versus arbeiten

«Kommst du nachher wieder arbeiten?», fragt der Kollege die Schwangere. «Du wirst sehen, wenn das Baby erst einmal da ist, willst du gar nicht mehr ins Büro, das ging meiner Frau auch so.» Manchen Frauen geht es jedoch nicht so – sie kommen gerne wieder arbeiten. Und zum Glück ist es heute weitherum akzeptiert, dass Mütter einen Job haben. Doch die Akzeptanz hört irgendwo zwischen 20 und 70 Prozent auf. Eine Mutter, die Vollzeit arbeitet? Rabenmutter! Mutter sein und gar nicht arbeiten gehen? Wir sind ja nicht mehr in den 1950er-Jahren!

3. Umgänglich versus hart auftreten

Meine Güte, ist die heute wieder zickig drauf! Fällt einem ständig ins Wort, beharrt auf ihrem Standpunkt und nörgelt an allem herum. Hat sie etwa ihre Tage? Zu wenig Sex? Ach, eigentlich macht sie das ja ständig. Ein Karriereweib halt. Ihre Kollegin hingegen, die immer nur dasitzt, lächelt und zustimmt – die ist ja eigentlich ganz nett. Aber arbeitet die überhaupt? Denkt sie mit, oder ist sie irgendwo anders? Soll sie doch heimgehen und Socken stricken!

4. Mehr Lohn fordern versus beliebt sein

Die Frau verdient weniger als ihr Kollege in der gleichen Position? Selber schuld: Sie muss halt besser verhandeln. Sie geht zum Chef und verlangt mehr Geld? Was für eine Emanze! Sie soll doch nicht so kleinlich sein wegen des bisschen Differenz. Es gibt halt solche Unschärfen, das muss die Frau sportlich nehmen. Sonst wird sie beim nächsten Feierabendbier nicht mehr dabei sein. Und sowieso: Direktes Einfordern ist unsympathisch – wenn es eine Frau macht. Bei einem Mann nennt man das ­gleiche Vorgehen anerkennend Durchsetzungsvermögen.

5. Sich dumm stellen versus seine Intelligenz zeigen

Jede Frau kennt diese Situation: Soll sie jetzt zeigen, dass sie schon lange begriffen hat, was der Mann ihr wortreich darlegt? «Mansplaining» heisst das Phänomen, das es schon viel länger gibt als den hippen Namen dafür. Und nein, es handelt sich nicht um ein Randphänomen. Schon in der Schule lernen Mädchen: Wenn sie in Mathe zeigen, was sie draufhaben, schmälert das empfindlich ihre Attraktivität. Als würden sich Weiblichkeit und Intelligenz gegenseitig ausschliessen. Aber wenn Frauen sich einfach dumm stellen, dann werden sie nicht gehört.

6. Jammern versus Schicksalsergebenheit

Die Frau beklagt sich, dass daheim alles an ihr hängen bleibt? Dass sie im Job so viel leisten muss – mehr als ihr Kollege –, damit sie anerkannt wird? Sie soll sich doch mal locker machen. Sie kann schliesslich froh sein, dass sie heute überhaupt arbeiten darf! Jammern ist total un­sexy – und macht nur hässliche Falten. Sie jammert nicht? Das ist schon mal besser, aber sie schleicht so abgelöscht herum. Ihre ganze Körperhaltung ist ein einziger Vorwurf. Furchtbar. Sie sollte doch einfach sagen, wenn es ihr zu viel wird.

7. Lachen versus Authentizität

Entweder Frauen lachen zu laut, zu schrill oder noch schlimmer: zu wenig. Fast jede Frau hat schon mal den Satz gehört: «Komm, lach doch mal.» Aber wehe, eine Frau lächelt zu viel. Dann kommt es sehr schnell zu Missverständnissen, weil Männer dies gerne als Einladung zu mehr interpretieren.

8. Sich zurechtmachen versus Natürlichkeit

Hast du ihr Décolleté gesehen? Da fällt ja jeder rein, ob er will oder nicht! Und ihr Rock, der ist so kurz, sie hätte ihn auch gleich weglassen können. Dann diese Lippen, die Fingernägel, die Wimpern – bestimmt hat sie sonst nicht viel zu bieten, sonst müsste sie sich nicht so auf­brezeln. Aber die dort drüben, mit dem Schlabberpulli und den strähnigen Haaren – schrecklich, wenn sich eine Frau so gehen lässt! Nicht mal die Augenbrauen hat sie nachgezupft. Die muss halt einen auf unabhängig von männlicher Anerkennung machen.

9. Trinken versus nüchtern bleiben

Zusammen anstossen ist ja ganz schön. Wer sich dem verwehrt, ist verstockt und grenzt sich ab. Oder, Achtung: Ist sie vielleicht schwanger? Also soll sie immer schön mittrinken, die Frau. Aber wehe, sie trinkt zu viel! Beginnt zu lallen, laut zu lachen, erzählt Quatsch oder wird gar anhänglich. Es gibt nichts Peinlicheres als eine betrunkene Frau.

10. Aufs Frausein setzen versus emanzipiert sein

Es gibt Situationen, in denen Frauen ganz froh sind, eine Frau zu sein. Sie hat zum Beispiel unerlaubterweise ihr Auto auf dem reservierten Parkplatz abgestellt und wird in flagranti erwischt? Kein Problem: Einfach unschuldig dreinschauen und Hilflosigkeit signalisieren. Das funktioniert fast immer. Doch die Frau macht es sich so in der Opferrolle bequem. Wenn sie allerdings wie ein Mann reagieren und sagen würde: «Aber hallo, hier hat es einfach zu wenig Parkplätze», dann ist sie eine Kratzbürste.

11. Über #MeToo-Erlebnisse reden versus schweigen

Egal, wie offensichtlich der Fall ist, die Frau muss sich stets rechtfertigen: «Ja, es ist wirklich passiert.» – «Nein, ich habe es nicht ‹irgendwie provoziert›.» – «Nein, meine Vorwürfe sind nicht nur eine Retourkutsche.» Allerdings handelt es sich dabei nicht bloss um ein frauentypisches Problem. Auch Männer, die ein #MeToo-Erlebnis hatten, erzählen von ähnlichen Reaktionen. Und auch bei ihnen gilt: Falls sie zuerst schweigen und den Täter oder die Täterin erst Jahre später anzeigen, wird das schnell als Indiz für eine Lügengeschichte gesehen. Oder man wirft ihnen vor, dadurch weitere Opfer nicht beschützt zu haben. Das Dilemma scheint unlösbar: Niemand will, dass sexuelle Übergriffe ungeahndet bleiben. Aber gleichzeitig misstraut man denen, die sie melden.

12. Nachteile anprangern versus selber konsequent sein

Frauen wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das ist mühsam, aber zumindest nachvollziehbar. Müsste dann fairerweise nicht auch das Frauenrentenalter auf 65 Jahre angehoben werden? Und müssten in einer gleichberechtigten Gesellschaft nicht auch Frauen der Dienstpflicht unterstehen? Konsequenterweise würde die Antwort beide Mal Ja lauten. Doch wenn eine Frau tatsächlich dafür plädiert, gilt sie als Mannsweib und als Verräterin an der Sache der Frau.

13. Streik versus Fairness

In den vergangenen Wochen wurde deutlich: Nicht einmal richtig streiken können die Frauen. Denn entweder sie bleiben hart und ziehen es durch – was als unfair gegenüber den Männern bezeichnet wird –, oder sie planen, organisieren, informieren die Vorgesetzten und nehmen am 14. Juni eventuell sogar frei. Das ist dann aber im Grunde kein Streik mehr – und wird auch nicht richtig ernst ge­nommen. (Redaktion Tamedia)