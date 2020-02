Diese merkwürdige Arroganz vieler Eltern

Kinder, sagen Eltern, seien das Schönste überhaupt. Erst sie gäben dem Leben einen Sinn. Deshalb lassen Frauen mitunter strapaziöse Hormonbehandlungen über sich ergehen, investieren Paare Unsummen in fertilitätssteigernde Massnahmen. Weil die Sehnsucht nach Nachwuchs gross ist.

Eltern sagen nicht: Wir zeugen Kinder, weil wir das als unsere Pflicht erachten. Weil wir Nachwuchs fürs Vaterland produzieren wollen, Steuerzahler, AHV-Garanten. Das sagt niemand, weil die Familiengründung in westlichen Ländern eine so private wie emotionale Entscheidung ist.

Es gibt indes einen Moment, in dem dieselben Stimmen, die soeben noch von der unbezahlbaren Wirkung glänzender Kinderaugen geschwärmt haben, mit einem Mal ganz anders argumentieren. Immer dann, wenn es um Geld geht. Und um die, die keinen Nachwuchs haben. Denn für viele Eltern ist klar, dass die Kinderlosen für die Familien aufzukommen haben. Dass Familien mehr Abzüge gewährt werden sollen. Dass ihnen eine Vorzugsbehandlung zusteht. Auch der Staat sieht das so und bittet daher die Kinderlosen ungeniert viel stärker zur Kasse als die Familien, von denen die Hälfte von der Bundessteuer befreit ist – so sehr, dass Alleinstehende je nach Kanton bis zu dreimal mehr Steuern entrichten müssen.

Die unmissverständliche Botschaft dahinter: Eltern bringen ein grosses Opfer für die Gemeinschaft, Kinderlose nicht. Deshalb sollen Letztere im Sinne einer ausgleichenden Gerechtigkeit und als eine Art Wiedergutmachung mehr bezahlen. Mit einem Mal ist von Kindern nicht mehr als Erfüllung die Rede. Sondern als knallharte Wirtschaftsfaktoren.

Was ist mit den Kindern, die zu Sozialfällen werden?

Wer so argumentiert, bewegt sich auf dünnem Eis. Denn wenn Eltern ihre Kinder als finanzielle Investition in die Gesellschaft sehen – was ist dann mit behinderten Kindern? Mit lernschwachen Kindern? Mit all denen, die mit dem Leben nicht zurechtkommen, scheitern, zu kostenintensiven Sozialfällen werden? Zu Ende gedacht, bedeutet diese Haltung, dass sie sich alle nicht «lohnen». Und Mädchen schon gar nicht – weil Frauen im Unterschied zu Männern kaum je ein Leben lang in die Sozialwerke einzahlen.

Niemand kann wollen, dass Kinder aus dieser Warte betrachtet und bewertet werden, es widerspricht allem, woran wir glauben. Und doch tun es ausgerechnet viele Eltern selbst, indem sie ihre persönliche Entscheidung, eine Familie zu gründen, mitunter als Gabe an die Allgemeinheit darstellen und daraus Ansprüche gegenüber den Kinderlosen ableiten.

Nur: Mehr Kinder bedeuten nicht automatisch mehr ­Einkünfte. Das Staatssekretariat für Wirtschaft Seco hat das bereits 2009 in einer Studie aufgezeigt und festgehalten: «Ein neugeborener durchschnitt­licher Bürger erhält im Barwert 102'000 Franken mehr an Transferzahlungen, als er über sein ganzes Leben Steuern zahlen wird.»

Auch der Freiburger Wirtschafts­professor Reiner Eichenberger sagt: «Kinder kosten den Staat zunächst einmal. Über den Daumen gepeilt bis zum Ende der Ausbildung rund 20'000 Franken pro Jahr, das macht insgesamt 300'000 bis 400'000 Franken.» Danach betrage das durchschnittliche Arbeitseinkommen eines Vollbeschäftigten brutto 81'000 Franken. Davon bezahlten Alleinstehende ohne Kinder nach den üblichen Abzügen im Kanton Zürich etwa 6300 Franken Steuern an Bund, Kanton und Gemeinde: «Da kommen nur schon die Ausgaben, die der Staat für ihre Ausbildung tätigte, nicht mehr rein bis zur Pensionierung.» Und an die Durchschnittsverdiener mit Kindern, die Teilzeitarbeitenden und Nicht-Arbeitstätigen sei gar nicht erst zu denken – die leisteten noch weniger Abgaben. Weil sie ja eben von zahlreichen Steuererleichterungen und Abzügen profitieren.

«Rein finanziell gesehen, dürfte sich nur die Elite fortpflanzen.»

Reiner Eichenberger ist selbst zweifacher Vater, eine «grandiose Sache», wie er sagt. Wenn aber Eltern finanziell argumentieren wollen, müssen sie sich bewusst sein, dass sich – finanziell gesehen – nur jene Kinder «lohnen», die einmal überdurchschnittlich verdienen und überdurchschnittlich viele Steuern zahlen werden. Und das wird nur auf eine Minderheit zutreffen. Was wiederum heisst: Die meisten Kinder «lohnen» sich – eng finanziell gesehen – für eine Gesellschaft nicht.

Allerdings: Das liesse sich ändern. Man könnte an dieser Gleichung rumschrauben, das Ergebnis manipulieren, in eine positive Richtung drehen. Die Lösung wären nicht mehr Kinder, sondern mehr besonders produktive Kinder. Der Haken daran: Es müsste dafür gesorgt werden, dass sich nur die «richtigen» Menschen möglichst fleissig fortpflanzen. Nämlich jene, die selbst bereits besonders produktiv sind, viel Geld verdienen und viele Steuern zahlen. Diese kleine Gruppe finanziert den Durchschnittsbürger schon heute – und weil man um die Korrelation der Einkommen von Eltern und Kindern weiss, sollte sich diese Elite besonders zahlreich fortpflanzen. Rein finanziell gesehen. Wer ­würde in einer solchen Welt leben wollen?

Reiner Eichenberger sagt, Malaysia habe es in den Achtzigerjahren versucht, indem man die Studierenden dazu habe bringen wollen, möglichst viele Kinder zu zeugen, weil man sich von ihnen einen besonders leistungsfähigen Nachwuchs versprach: «Aber solche Programme funktionieren fast nie und führen meist in eine Katastrophe. Es muss ganz klar gelten: Finger weg von den Kindern, der Staat darf sie niemals als Milchkühe betrachten.» Denn wer das tue, müsse sich bewusst sein, dass dann nicht nur das Melken dazugehöre. Sondern auch das Züchten.

Bei uns gilt deshalb und zum Glück das Prinzip der Solidarität. Es gilt für alle. Für Eltern genauso wie für Kinderlose.



Dieser Text stammt aus der aktuellen Ausgabe. Jetzt alle Artikel im E-Paper der SonntagsZeitung lesen: App für iOS – App für Android – Web-App