Ein Leben ohne Hoden

Er liegt auf dem Bett, alles ist weiss, und eine Frau sagt, bald wirst du schlafen, keine Angst, wie ein Engelchen wirst du schlafen, atme tief, sagt die Frau, und Martin, vielleicht zwei Jahre alt oder drei, atmet tief und sieht auf dem Sims plötzlich Kühe, eine geht hinter der anderen, rote, vielleicht schwarze oder braune, kleine Kühe mit kleinen Glocken, Kantonsspital Aarau, 1963 oder 1964.

Kein Hoden rechts, sagt der Arzt.

Und nun?, fragt die Mutter.

In zwei Monaten bringen Sie Ihr Kind wieder, dann schauen wir, ob sich links nicht doch einer versteckt.

Martin, vielleicht drei oder vier, 1964 oder 1965, sitzt im Schlafzimmer der Eltern, ein hoher Raum mit schwerem Boden, der nachts knarrt, die Mutter macht die Betten, dreht sich zum Ältesten und sagt: Martin, du wirst nie Kinder haben, nie Papi sein – und Martin steht vor einem dunklen Schrank, sieht die Puppen, die darauf sitzen, kleine Puppen, weisse oder schwarze, eine neben der andern.

Nie Papi sein –

Am liebsten spielt er mit Autos. In der Stube baut er eine Strecke aus hölzernen Teilen, ein Geschenk des Vaters, und fährt Rennen, ab und zu nimmt die Mutter ihn an der Hand und steigt in den Zug nach Zürich, er setzt sich auf ihren Schoss und schaut hinaus, sucht Kühe, Hunde, Katzen. In Zürich nehmen sie das Tram und fahren zum Kinderspital. Ihr Bub, sagt Professor Prader, ist ein interessanter Fall, Anorchie beidseitig. Nackt steht Martin in einem weiten Saal, Menschen darin, und der Professor, eine dicke Brille im Gesicht, redet und redet und sagt: Danke, Martin, dass du bei uns warst.

Studenten klopfen auf Tische, Mami nickt.

Nachts spricht Martin mit Tieren, Tiere mit ihm.

Er steht im Zimmer der Eltern, die Mutter macht die Betten, und Martin, vielleicht sechs, versteckt sich unter der Decke, die im Fenster hängt, und befiehlt dem kleinen Bruder: Renn zu Mami und sag, ich sei aus dem Fenster gestürzt. Die Mutter schreit auf, der Vater, Baumeister, setzt sich, als er abends von der Arbeit kommt, auf einen Stuhl, zieht Martin zu sich, legt ihn über die Knie, Martin, du weisst, was nun geschieht, und du weisst, weshalb.

Im Kindergarten spielt Martin mit Puppen, er kocht für sie, wickelt sie. Martin, spiel, was Buben spielen.



Manchmal nimmt sie ihn an der Hand und steigt in den Zug, sie essen in einem Restaurant, nur Mami und ich, nackt steht er vor dem berühmten Professor, dann wartet er in einem langen weissen Gang und hört sie reden, Mami und der Doktor, der eine schwere, dicke Brille hat, nun reden sie über mich.

Nie Kinder haben –

Mit zwei Geschwistern, einem Bruder und einer Schwester, liegt Martin in seinem Zimmer, es ist Nacht, im Raum der Eltern brennt helles Licht, jemand spricht, jemand stöhnt, dann öffnet der Vater die Tür und sagt: Nun seid ihr zu viert.

Alles ist weiss, 1966 oder 1967, atme tief, sagt eine Frau. Als Martin erwacht, schmerzt sein Penis, die Haut dort, sagt Mami, war zu klein, der Doktor hat sie aufgeschnitten und neu zusammengenäht, alles wird gut.

Manchmal setzt sie sich an sein Bett, nimmt seine Hand und singt ein Lied, Gohn i zum Grosi übers Land, so chunnt mer immer z Sinn, das Guggerzytli a de Wand, wos het im Stübli drin.

Im Kindergarten, von einer Nonne geführt, spielt Martin mit Puppen, er kocht für sie, füttert sie, wickelt sie. Martin, spiel, was Buben spielen.

Auf halbem Weg wohnt einer, grösser und stärker, der ihn oft schlägt, Martin versteckt sich im Wald, kommt zu spät nach Hause, Mami sagt: Du weisst, was das bedeutet.

Nach dem Essen zieht der Vater den Ältesten zu sich, du weisst, was nun geschieht, und du weisst, weshalb.

Nachts spricht er mit Tieren und spielt mit dem Penis, fühlt die Narbe, die nicht mehr schmerzt, vom Sack bis zur Spitze. Manchmal, wenn er lange spielt, wird der Penis steif.

Was ist falsch mit mir?

Die Eltern eröffnen ein Geschäft, 1968, sie sind jetzt selten zu Hause, Martin, sieben Jahre alt, setzt sich auf den Dachboden und hofft, dass ihn jemand vermisst. Dort stehen alte Möbel und schwarze Truhen und seltsame Spiegel, dort leben Zauberer und Zwerge, es riecht wie nirgends sonst. Der Vater nimmt ihn mit auf den Bau, zeigt ihm, was er tut, hier der Zement, dort der Sand, da drüben der Schotter. Vor Heiligabend, nur Papi und ich, steigen sie auf Leitern und spannen Drähte durch die Kirche des Dorfes, tausend kleine Lichter.

Wenn du gross genug bist, sagt Mama, bekommst du künstliche Hoden in deinen Sack.

Der Vater schweigt, Papi arbeitet.

Martin wagt nicht, den Lehrer zu fragen, ob er zur Toilette dürfe. Er macht in die Hose und bleibt sitzen, bis alle das Zimmer verlassen, trocknet den Stuhl mit einem Taschentuch, rennt ins Haus der Eltern, wechselt die Kleider.

Zur Toilette geht er nur im Haus der Eltern.



Gestern, erzählt er den Kameraden, gestern habe ich ein Auto gesehen, einen roten Mini Cooper, der raste vor der Bäckerei so schnell in die Kurve, dass er mit allen vier Rädern vom Boden abhob.

Blöffsack.

Martin ist Ministrant und begleitet, in einen langen Rock gesteckt, den Pfarrer zum Friedhof, schaut den Menschen zu, die steinerne Gesichter haben und weinen und Erde auf den Sarg streuen, der bereits im Grab liegt, Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, dem heiligen Erzengel Michael, dem heiligen Johannes dem Täufer, den heiligen Aposteln Petrus und Paulus, allen Heiligen, und euch, Brüdern und Schwestern, und dir, Vater, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine grosse Schuld.

Nach der Schule sagt einer, vergangene Nacht habe er abgespritzt im hohen Bogen.

Hab ich auch, sagt ein anderer.

Ich auch, sagt Martin.

Werfen sie sich übereinander, läuft Martin weg. Sein Onkel, sagt er, der sei fähig, mit dem kleinsten Finger eine volle Kanne zu lupfen, fünfzig Liter Milch.

Milchkannen mit fünfzig Litern gibt es nicht, Blöffsack, Lügenhund.

Martin ist in der vierten Klasse, zehn Jahre alt, im Krippenspiel gibt er den Josef, Sandra ist Maria, Sandra ist lieb, keine ist schöner, Martin zerrt sie am Haar, kratzt sie am Arm, bis sie weint und der Lehrer den Vater anruft.

Was ist los mit dir?

Der Bart wächst und die Brust, eine milchige Flüssigkeit fliesst aus den Warzen.



Zur Toilette geht er nur im Haus der Eltern, dort öffnet er die Tür der Waschmaschine, schaut hinein, schliesst sie, öffnet die Tür des Wäschetrockners, schliesst sie, zieht den Vorhang der Dusche, schliesst das Fenster, dreht den Schlüssel im Schloss der Tür, blickt wieder zum Fenster, ob es geschlossen ist. In der Schule ist er laut, gut in Geografie, Geschichte, Singen und Turnen. In Fleiss und Betragen hat er eine schlechte Zwei. Befiehlt ihm der Lehrer, zur Strafe drei Seiten aus einem Buch abzuschreiben, schreibt er fünf – aus dem Romanheft Eine Wolfsbraut für Lassiter, der härteste Mann seiner Zeit, der, gross, breit, schnell, im Wilden Westen jede Frau flachlegt. Nach der Messe wartet ein Mädchen auf ihn, er weiss, dass sie wartet, er stellt sich vor, sie zu streicheln, zu küssen – und flieht durch den Ministrantenausgang.

Weshalb macht man das Gegenteil von dem, was man will?

Er hört, wie Professor Prader die Mutter fragt, ob Martin jemanden kenne, um die Sorgen zu bereden, die er bestimmt habe.

Uns, sagt die Mutter.

Nun schluckt er, vom Professor verschrieben, täglich Hormone, Martins Stimme bricht, der Bart wächst und die Brust, eine milchige Flüssigkeit fliesst aus den Warzen, Martin zieht weite Hemden an und geht vornüber, damit niemand seinen Busen sieht, Martin ist vierzehn, immer unter den letzten vier, die beim Völkerball in eine Mannschaft finden, nach dem Turnen duscht er nicht, Sekundarschule 1973 bis 1976. Zu Hause setzt er sich ans Klavier und schlägt auf die Tasten, Martin möchte Automechaniker werden, wagt es nicht, mit den Eltern, die ein Baugeschäft führen, darüber zu reden. Er führt Rasierklingen durch die Haut, legt kleine glühende Bleche auf und wartet, bis sie erkalten. Manchmal setzt er sich ins Pfarreiheim und redet mit Mädchen, sie erzählen von ihren Freunden, die nur eines wollen, Martin hört zu. Beginnen im Fernsehen zwei zu knutschen, schliesst er die Augen, flieht die Stube der Eltern.

Eigentlich wäre ich gern eine Frau, Frauen müssen nicht baggern.

Wer will so einen?

Im Juli 1976 beginnt er, im Betrieb der Eltern, eine Lehre als Maurer, er schweigt, als die Coiffeuse, ohne ihn zu fragen, seinen ersten wilden Bart schneidet, jeden Abend sitzt er in der Werkstatt des Vaters und baut eine Lichtanlage, Martin, zusammen mit drei Freunden, betreibt eine Wanderdisco, am Wochenende fahren sie in die Dörfer und spielen der Jugend auf, Martin an der Klaviatur, die er im Suff zertrümmert, im Lauf der Woche neu baut. Er ist ein guter Lehrling, Bestnote 6 in Materiallehre, 5.5 in Berufskunde, Fachzeichnen und Algebra, 4.5 in Deutsch. Zweimal setzt der Vater seinen Namen ins jährliche Zeugnis, als Lehrmeister und als Elternteil, Herrgottnochmal, Martin, streng dich in Buchhaltung mehr an, ohne Buchhaltung kein Geschäft.

Ein Vorarbeiter, zehn Jahre älter, hat, so sagt man, auf seinen Schwanz ein Herz tätowiert und vögelt jedes Wochenende eine andere, ein Vorarbeiter befiehlt, abends eine halbe Stunde länger zu bleiben, Martin, du stellst dich an die Tür und lärmst, wenn jemand kommt. Martin wacht – die Kollegen krümmen sich über Papier, geil, was die für spitze Nippel hat.

Martin ist sechzehn. Eine junge Frau, Ärztin, fotografiert seine Brüste, Kantonsspital Aarau, 7. Juli 1977, Donnerstag, alles weiss, zum ersten Mal liegt Martin bei Erwachsenen, sechs Männer in einem Raum, Martin hat jetzt keinen Busen mehr, am Samstag ist Stadtfest, und Martin wacht im Flur, als die vier anderen den Fünften, der es nicht aus dem Bett schafft, ans Fenster rollen, damit auch er das Feuerwerk sieht.

Schmiere stehen -

Zu mehr tauge ich nicht.

Als der Vater erfährt, Martin und seine Freunde betrieben eine Disco, Grund für so viele Räusche im Tal, ruft er Martin zu sich, hör sofort auf damit, ich verlier meinen Namen.

Meine Disco lass ich mir nicht nehmen.

Ein Arzt sagt: Die Operation ist einfach, wir schneiden Ihren Hodensack auf, einmal links, einmal rechts, und platzieren darin zwei Kugeln aus Hartgummi, in fünf Tagen sind Sie wieder zu Hause.

Wer will einen wie mich?

Er kann kein Blut sehen. Abends sitzt er im Café Schräg, selten allein, und raucht, geht dann nach Hause, am anderen Morgen zur Arbeit. Einer hat ein Auto, zu viert fahren sie an den Fluss, drei Jungs, ein Mädchen, sie trinken Bier und kiffen, fliehen dann, als jemand kommt, ins Auto und halten irgendwo, sie ziehen das Mädchen aus, sie lacht und zeigt ihre Brust, ihren Bauch, die anderen öffnen ihre Hose, zum ersten Mal berührt Martin die Brüste einer Frau, den Penis eines andern, Martin ist siebzehn, jeden Monat geht er zum Arzt, der ihm eine Spritze setzt, Hormone für vier Wochen.

Sein Penis, tropft von Blut, vielleicht von eigenem, vielleicht von ihrem, Martin erschrickt.



Einmal, mit der Disco im Pfarreiheim, vielleicht Anfang 1978, fragt ihn eine, ob er ab und zu im Café Schräg sei.

Im Schräg sitzen nur Penner, sagt Martin.

Sie sieht ihn wieder im Café Schräg, sie reden, Selma hat kurzes schwarzes Haar, sie sagt, sie habe einen Freund, aber noch mit keinem konnte ich so gut reden wie mit dir.

An einem Samstag fragt er, ob sie ihn heute Abend in seine Disco begleite, gratis, aber du weisst, was das bedeutet: dass du nun meine Freundin bist.

Selma nickt, Martin lädt ihren Freund zum Essen in den Gasthof Schwanen, Selma gehört jetzt mir, ich bezahl dir dafür zwei Biere.

Martin, siebzehn, und Selma, vierzehn, sind ein Paar, sie küssen sich, 8. April 1978.

Irgendwann, Monate später, sagt Martin: Selma, kann keine Kinder machen, in meinen Hoden ist nur Gummi.

Und?, sagt sie.

Sie möchte ihn streicheln, er läuft weg, das kitzelt nur.

Sie liegen im Bett, er dringt in sie, sein Penis, als Martin sich zurückzieht, tropft von Blut, vielleicht von eigenem, vielleicht von ihrem, Martin erschrickt, überlegt, Professor Prader anzurufen, was ist falsch mit meinem Glied?

Sie schenkt ihm ein Buch, hundert leere Seiten, 1. 3. 79: Das Glück, das von Selma ausgeht, ist umwerfend. Sie hat die Ausstrahlung eines Menschen, wie ich sie bis jetzt noch nie erlebt habe. Sie macht mein Leben zu einem sinnvollen Dasein. Auch heute Abend in ihrem Zimmer, ich werde es nie vergessen, zum ersten Mal in unserer Freundschaft schliefen wir auf ihrem Bett. Nachher wurde ihr bewusst, dass sie nun wieder einen Teil ihrer Kindheit abgelegt hatte. Bei dieser Feststellung hatte sie eine Träne in den Augen.

Selma steht vor der Aufnahme ins Gymnasium, Martin übt mit ihr, bringt ihr Algebra bei, fragt Vokabeln ab, Selma sagt, an manchen Morgen möchte sie nicht erwachen.

6. 3. 79: Auch heute war das Befinden von Selma nicht sehr gut. Ich bin sehr erschrocken, wie sie gesagt hat, dass sie glaube, sie werde nie so alt, dass sie einmal Kinder grossziehen könne. Sie hat mich auch indirekt vor die Wahl gestellt, mich für sie zu entscheiden oder aber für das Geschäft meiner Eltern, beides zusammen sei unmöglich.

Martin nennt sie Wuschi, Selma nennt ihn Zabli. In den Ferien will er wandern, ich allein mit mir, eine Woche lang, Martin packt Brot ein, Wurst, Käse – und kommt nach drei Tagen wieder, weil er nichts mehr zu essen hat und es nicht wagt, in einen Laden zu gehen, in ein Restaurant.

Irgendwann will ich Kinder, sagt sie, mindestens zwei.

Am 3. April 1979 schreibt Martin, achtzehn Jahre alt, in sein Tagebuch, er merke immer häufiger, dass Selma lüge, zwar nicht in Dingen von grosser Bedeutung, aber es wird langsam zum Nichtmehrglauben.

Mit seinem Vater fahren sie ins Tessin, übernachten in einem kleinen Haus, eine Stube, zwei Schlafzimmer, Martin legt sich aufs Bett und wartet auf Selma, wenn sie schon Kinder will, wärs vielleicht gut, sie wären von Papi, dann haben sie auch Gene von mir – ich spinne, ich spinne, ich spinne.

7. 6. 79: Krise. Ich habe Selma gestern wehgetan. Es tut mir so leid. Ich habe ihr meine Ansichten über Arbeit, Freizeit, Liebe erklären wollen, es aber falsch gesagt. Jetzt weiss sie nicht, ob sie bei mir bleiben oder sich von mir trennen soll. Hoffentlich bleibt sie bei mir, denn ich liebe sie so sehr. Ich wüsste nicht mehr, was ich machen sollte, wäre sie nicht bei mir. Ich habe sie so gern, dass, wenn wir Jahre älter wären, ich sie heiraten möchte und ein Leben zu zweit versuchen. Bitte, mein Wuschi, bleib bei mir. Ich habe dich sooooo gern.

Warum soll ich, der Leben nicht weitergeben kann, in der Armee die Technik lernen, Leben zu zerstören?



Sie kaufen sich Freundschaftsringe, ihr Name in seinem, seiner in ihrem, Martin steht vor der Lehrabschlussprüfung, es ist Sommer 1980, Selma fragt ihn ab in Staats- und Wirtschaftskunde, sie möchte ihn streicheln, das kitzelt. Er kauft ein altes Auto, einen gelben Ford Kadett, Selma malt ein Herz auf das Nummernschild, Martin ist jetzt neunzehn, besteht die Prüfung und bleibt im Betrieb der Eltern, wohnt in ihrem Haus. Im Februar 1981 ist er Rekrut der Schweizer Armee, dann Soldat, duscht nicht, wenn die anderen duschen, an Wochenenden reist er nach Hause, Selma erzählt, sie verstehe sich gut mit seinem Vater – wenn doch nur deine Mutter nicht so eifersüchtig wäre.

Mami, du spinnst, Selma und Papi!, du spinnst total.

29. 11. 84: Im Moment weiss ich nicht, ob ich die Spritze überhaupt noch will oder nicht. Eigentlich war es ein ganz tolles Gefühl, eine Woche lang keine Erektion zu haben, keinen Wunsch nach sexueller Befriedigung. Eigentlich möchte ich mit Professor Prader darüber reden. Denn es kommt mir so komisch vor, mir jeden Monat eine unbekannte Flüssigkeit ins Bein zu spritzen und dann zu merken, dass ich Tage danach bereits verändert bin, anders denke, anders fühle.

Martin verweigert den Dienst in der Armee, er steht vor Gericht und setzt sich nicht, als der Richter ihn heisst, sich zu setzen, Herr Richter, ich bin unfruchtbar, ohne Hoden zur Welt gekommen. Warum soll ich, der Leben nicht weitergeben kann, in der Armee die Technik lernen, Leben zu zerstören? Vier Monate sitzt er im Gefängnis, spricht selten, spielt mit einem Zeugen Jehovas, der kein Spiel verlieren kann, Karten und Schach, verflucht, verdammt, Herrgottnochmal. Martin stehen zwei freie Tage zu, die er selbst wählen kann, zusammen mit einem Freund, Alain, fährt er zum Flughafen Zürich und holt Selma ab, die drei Wochen in England war. Am Tag danach kiffen sie in der Stube ihrer Eltern, gehen dann durch die Wiesen, Hand in Hand, und setzen sich auf eine steinerne Bank, ein Kreuz daneben, der tote Christus, und Martin fragt: Willst du mich heiraten?

30. Juni 1986 – Alain und seine Frau Charlotte sind Zeugen.

Martin und Selma feiern drei Tage lang am Fuss des Jura, eine Frau singt das Ave Maria, alle Verwandten sind hier, Freunde, Kollegen, der Pfarrer sagt: Die Liebe ist wie Brot.

Alles weiss, Martin liegt im Kantonsspital Aarau, Bandscheibenvorfall, Morphium, Selma sitzt neben ihm und hält seine Hand, was kann ich für dich tun?

Sie weint, als sie ihn aus der Klinik holt. Martin, sechsundzwanzig, und Selma, dreiundzwanzig, wohnen in einem alten Haus am Rand des Dorfes, sie sitzen oft im Garten, feiern mit Freunden, sie haben einen Hund, eine Katze, ich kann mir, sagt Selma, ein Leben ohne Kinder nicht vorstellen – und du?

Er rammt sich den metallenen Stiel seines Kamms ins Bein.



Manchmal, wenn Selma keine Lust hat, droht Martin, auf die Spritze zu verzichten.

Und kaum verzichte ich darauf, hast du wieder Lust, sagt er.

Martin kauft einen alten Campingbus, sie reisen nach Griechenland, kaufen Geschenke für die Freunde, Kerzenständer, dreiarmige, fünfarmige, Selma bleibt eine Nacht lang weg, und Martin fragt: Was machen wir heute?

Ab und zu kommt sie auf die Baustelle, ruft ihn zu sich, du hast doch versprochen, um halb sechs zu Hause zu sein, nun ist es Viertel vor.

Man kann die Kollegen, schreit er, nicht allein lassen.

Selma fährt zu Alain und Charlotte, Martin komme nach, sagt sie, in einer halben Stunde vielleicht, sie schieben das Nachtessen in den Ofen und warten, Martin kommt nicht, Martin schläft in seinem Bus irgendwo im Wald, geht dann zur Arbeit auf dem Bau.

Sie will ein Kind.

Er rammt sich den metallenen Stiel seines Kamms ins Bein, manchmal, nachts, geht er durch den Wald, beginnt zu rennen, bis er müde ist, und stellt sich ans Geleise der Bahn, nicht einmal dazu bist du fähig. Ab und zu, nachts im Wald, wenn Martin denkt, heute müsse es gelingen, streicht ihm plötzlich seine Katze ums Bein, er nimmt sie auf den Arm, drückt sein Gesicht in ihr Fell. Der Psychologe sagt: Herr V., die Welt zu verlassen ist Ihr Recht. Doch bitte versprechen Sie mir, dass Sie, bevor Sie gehen, Abschied nehmen von allen Menschen, die Ihnen wichtig sind, von allen Tieren, die Ihnen wichtig sind, von allen Bäumen, Landschaften, vom Fluss. Und wenn dann Ihr Wunsch zu gehen noch immer gross und mächtig ist, ist es Zeit zu sterben.

Wir könnten, sagt er, ein Kind adoptieren oder zwei oder drei, sogar behinderte wären mir recht.



Dreimal oder viermal fahren Martin und Selma nach Basel, Selma liegt auf einem hohen Bett, die Beine gespreizt, ein Arzt holt ein Fläschchen, führt Samen ein, Martin steht daneben.

Schmiere –

Martin und Selma sind oft bei Alain und Charlotte, essen, trinken, kiffen, irgendwann ziehen sie sich aus, Martin mit Charlotte, Alain mit Selma, Martin führt kein Tagebuch mehr.

Wir könnten, sagt er, ein Kind adoptieren oder zwei oder drei, sogar behinderte wären mir recht, sagt Martin.

Mir nicht, sagt Selma.

Ihr Vater schenkt ihr Geld, sie schenkt es Martin, Martin kauft Computer und eröffnet ein Geschäft, er nimmt jede Arbeit an und wagt nicht zu verlangen, was ihm zusteht, gibt den Betrieb nach zwei Jahren auf und wechselt zurück zum Vater.

Wann werde ich Oma?, fragt die Mutter.

Martin spielt Posaune, eines Abends, nach einem Konzert in Brugg, kommt er ins alte hölzerne Haus am Rand des Dorfs, Selma sagt: Ich bin schwanger.

Wie schön.

Ich bin schwanger.

Von wem?

Von einem Belgier, einst ein Kollege.

Wann soll es kommen?

Selmas Bauch ist gross und rund, Martin steckt den Schlauch der Dusche an einen Trichter, drückt den Trichter auf Selmas Bauch und hält sich das andere Ende ans Ohr, das hört sich wunderbar an.

Bub oder Mädchen?

Egal, sagt Martin, es ist unser Kind.

Sie fahren zum Geburtsvorbereitungskurs.

Wer wird Götti?

Alain, sagt er, mein bester Freund.

Alle Tücher sind grün, Selma stöhnt und presst seit Stunden, 11. Dezember 1990, Martin steht neben ihr, hält ihre Hand, streichelt ihre Stirn, dann sagt ein Arzt: Schnell, wir bringen sie hinüber.

Kaiserschnitt, sagt eine Frau.

Sie fahren Selma in einen anderen Raum, Martin kann kein Blut sehen, er möchte sich setzen, wagt nicht zu fragen, ob er sich setzen darf, Martin neben Selma, die weint und stöhnt, es riecht nach verbranntem Fleisch, und endlich liegt er da, Luca Felix, 3800 Gramm, 50 Zentimeter, Martin wäscht das Kind, sieht sein Gesicht und denkt, dieser Mensch weiss so viel.

Zu Hause legt er sich ins Bett, hört Musik von Tom Waits, vielleicht Waltzing Matilda, und schläft ein. In die Decke des Wohnzimmers schraubt er einen Haken, hängt daran eine Kinderschaukel, Selma sitzt auf dem Sofa, das Kind an der Brust, er fotografiert, sie lacht. Er kauft sich ein weisses T-Shirt, darauf Lucas Gesicht.

Selma sagt: Ich habe gelogen. Nicht ein Belgier ist Lucas Vater – sondern Alain.

Ich war zu schwach, um dir die Wahrheit zu sagen, sagt sie.

Bitte verzeih, weint Selma, das Kind auf dem Arm.

Weiss es Charlotte?, fragt Martin.

Oft schläft Luca in seinem Bett, Luca zupft am Bart, streichelt Martins Gesicht, den Hals, die Brust, Selma sagt: Er darf, was ich nicht darf.

Manchmal, wenn zwei Nichten bei ihm sind, setzt er Luca in einen Wagen, hängt den Wagen, drei Kinder darin, ans Fahrrad und fährt, begleitet vom grossen Hund, an die Aare, spielt dort Seeräuber, steckt heimlich Münzen in den Sand, den verborgenen Schatz der reichen Königin von Tutitoti. Ab und zu, wenn er nach Hause kommt, sitzt sein Vater neben Selma.

Selma sagt, sie sei schwanger.

Wieder von Alain.

Hoffentlich ein Mädchen, sagt Martin.

Dann ist es halt so, sagt Magnus, dann ist es halt so, aber mein Papi bist du.



17. April 1993, Kaiserschnitt, Martin will nicht in den Operationssaal, er bittet um einen Stuhl, setzt sich darauf und wartet, es ist ein Junge, Magnus Andreas, Martin wäscht das Kind, trocknet es, streichelt es, fährt zurück ins Dorf und nimmt Luca auf den Schoss, nun hast du einen Bruder, bist nie mehr allein.

Charlotte ist Gotte.

Charlotte schreit, als sie erfährt, dass Alain auch der Vater von Magnus ist, alle wussten, was abging, nur ich nicht, bin ich denn der grösste Idiot in diesem Zirkus?

Alain lärmt: Unmöglich, ich bin nicht der Vater, will einen Test.

Ich war zu schwach, weint Selma, um euch die Wahrheit zu sagen, nicht Alain ist der Vater.

Wer dann?

Mein Tangolehrer.

Martin legt sich zu seinen Kindern, spielt Lego, packt sie in den Anhänger und fährt hinüber in den Wald, wo zahme Drachen leben, die nichts lieber hören als das Knistern von brennendem Holz, und Feen, die nichts lieber riechen als den Duft von gebratenen Cervelats. Jeden Monat setzt er sich die Spritze, setzt sie irgendwann ab, geht nachts durch den Wald, wer bin ich wirklich, Stecher oder Tröster?

Die Kinder müssen wissen, wer ihre Väter sind, sagt Martin.

Was haben sie davon?, fragt Selma.

Die Wahrheit.

Dann ist es halt so, sagt Magnus, fünf oder sechs Jahre alt, dann ist es halt so, aber mein Papi bist du.

Manchmal, im Wald, der Gedanke, sein Sohn sei vielleicht sein Bruder, Martin, du spinnst, du spinnst.

Im Haus am Dorfrand, zweites Stockwerk, wohnt jetzt eine Frau, Celine, schüchtern, leise. Ab und an setzt sie sich zu Martin und den Kindern, sie wandern am Fluss, im Wald.

Woher der Dreck an deinen Schuhen?, fragt Selma.

Ich war im Wald.

Allein?

Mit Celine.

Du betrügst mich, schreit Selma.

Alles weiss, 1998 oder 1999, Darmverschluss, Martin liegt in einem Bett, Selma hält seine Hand, ich kann ohne dich nicht sein.

Und ich nicht ohne dich.

Sie kaufen ein Haus, im Sommer reisen sie nach Spanien, im Winter nach Adelboden, Selma schreibt die Aufsätze der Kinder, ich möchte, dass sie das Gymi schaffen.

Martin fährt nach Hockenheim ans Rennen der Formel 1 und wagt es nicht, ein Zimmer zu mieten, Martin, fünfundvierzig, schläft im Auto, Selma, Apothekerin, möchte in den Grossen Rat des Kantons Aargau, Plakate hängen in den Strassen, Selma M., Kopf und Herz, Selma weint, als ihr der Präsident der Partei einen Brief vorlegt: Was ist in euch gefahren, eine Dorfmatratze ins Parlament zu schicken?

Das ist nicht wahr, schluchzt Selma.

Martin nimmt sie in den Arm, reg dich nicht auf, es ist ja nicht wahr.

Die Kinder sind längst im Gymnasium, Martin und Selma, zusammen mit einem anderen Paar, reisen nach Frankreich, mieten ein Hausboot und fahren auf dem Canal du Midi, Martin redet wenig und sitzt am Bug und starrt ins Wasser, eines Abends, nur Martin und Selma, gehen sie an Land und essen in einem Restaurant, sie streiten, wieso hockst du nur da und sagst kein Wort? Martin steht auf und rennt in die Nacht, ich will nicht mehr, will nicht mehr, gebe mein altes Leben auf, beginne ein neues, hier und jetzt.

Er hat kein Geld dabei, keinen Ausweis, er spricht die fremde Sprache nicht – gegen Mittag kehrt er aufs Boot zurück. Wieder zu Hause im Dorf, stellt er sein Bett in den Keller, Selma sagt: Jetzt höre ich dein Schnarchen nicht mehr.

Gingst du nur ins Shiatsu, hättest du es mir gesagt, heult Selma.



Irgendwann zeichnet Martin ein Gitter ans Fenster und schreibt die Wände voll, hallo, ist da jemand? Morgenstund hat Blei im Mund.

Der Psychologe sagt: Herr V., ein Keller ist der tragende Teil des Hauses, oft unsichtbar, aber wichtig.

Wirkt die Spritze, setzt er sich vor den Computer, öffnet die Hose und schliesst sie schnell, wenn Selma kommt, genüg ich dir nicht?

Trotzdem, sagt der Psychologe, gehört Ihr Bett nicht in den Keller.

Ende September 2012 – was ist das?

Siehst du doch.

Was ist das?

Ein Fläschchen.

Was war da drin?

Kräutertinktur.

Wozu?

Die tut mir gut.

Von wem hast du das?

Gekauft, sagt er.

Wo?

Spielt das eine Rolle?

Woher hast du das?

Von Flurina.

Wer ist das?

Eine Frau, die ich kenne.

Seit wann?

Seit dem Sommer. Hab sie kennen gelernt, als wir auf der Habsburg spielten. Die war an unserem Konzert. Flurina macht Shiatsu. Und das tut gut.

Du warst mit ihr im Bett, schreit Selma.

Ich lag auf ihrer Matte. Sie macht Shiatsu. Nichts anderes.

Lüg mich nicht an.

Ich lüge nicht, verdammt noch mal.

Wie oft warst du bei ihr?

Viermal, fünfmal.

Warum hast du mir nichts von ihr erzählt?

Weil ich genau das nicht wollte, was nun geschieht.

Was geschieht denn nun?

Ein gottverdammter Lärm um nichts, ein elender beschissener Streit. Warum darf ich nicht ins Shiatsu, wenn es mir guttut?

Gingst du nur ins Shiatsu, hättest du es mir gesagt, heult Selma, liesse ich mich von einem Mann massieren, hätte ich es dir gesagt.

Ausgerechnet du, schreit er – Martin packt den Stuhl, schlägt ihn gegen die Wand.

Selma legt einen Zettel auf den langen hellen Tisch, Sonntag, 7. Oktober 2012: Fahre einige Tage zu meiner Schwester. Wenn ich zurück bin, will ich dich hier nicht mehr sehen.

Er liegt in seinem Bett und heult und schnäuzt, gegen Abend ruft er Rosa an, die im alten hölzernen Haus lebt, wo sie einst wohnten, Martin und Selma – hast du ein Zimmer frei?

Am Mittwoch zieht er zu ihr, eine Tasche links, eine rechts, am Montag, 15. Oktober, ruft Selma an, Rosa, du machst ihm doch nicht etwa die Wäsche? Schick ihn zurück.

Martin bleibt, nimmt Tabletten, dass er schlafen kann.

Alles ist weiss, der Vater liegt im Sterben, Prostatakrebs, er redet leise und will, als Martin neben ihm sitzt, etwas schreiben, 20. Oktober 2012, Papi, lass doch, alles ist gut. Am nächsten Abend stehen die Geschwister am Bett, die Mutter, der Vater reicht allen die Hand, einem nach dem anderen, und als er zu Martin kommt, sagt er: Was willst du noch hier?

Dann dämmert er weg und stirbt, Martin hält seinen Fuss.

Zwei Wochen nach der Bestattung kauft er ein neues Tagebuch, hundert leere Seiten.

Zum Schutz der Betroffenen sind in diesem Text, der auf den Aussagen von Martin V. beruht, alle Namen geändert. (Das Magazin)