«Eine Supervernunft wäre wichtig»

Wie lange wird es den klassischen Macho noch geben?

Vor zehn Jahren hätte ich gesagt: Nicht mehr lange. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Die Wunschfantasien nach einer starken Männlichkeit halten sich viel hartnäckiger, als wir damals dachten. Sie sind auch schwerer zu modernisieren und hinken den Möglichkeiten hinterher, im praktischen Alltag die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen. Und zwar bei Mann und Frau.

Der Macho ist etwa in den Fitnessstudios quicklebendig: muskelbepackt und tätowiert.

Lassen Sie sich nicht täuschen – meist gehen die Muskelpakete nicht mit wirklicher Stärke einher. Es ist wie bei der Figur Superman: Seine Superkräfte sind nicht abhängig vom muskelbepackten Äusseren oder dem Haarschnitt, er braucht diese Attribute einzig, um sich zu verkaufen. Wenn ich junge Männer mit Proteindrinks vor den Fitnessstudios sitzen sehe, wirkt es auf mich, als ob sie ihre Muskeln zum Schein aufblasen.

Sie nennen das «Adonis-Komplex».

Ja, da schwingt eine rudimentäre Art von Männlichkeitsfantasie mit. Der muskelgepanzerte Mann hofft auf seine Wirkung bei Frauen. Nun stehen junge Frauen zwar schon auf äusserlich attraktive Männer, aber meist gerade nicht auf solche, die sich übertrieben mit Muskeln panzern. Die Panzerung scheint deshalb mehr dazu zu dienen, die aufgeweichte Grenze zwischen den Geschlechtern wiederherzustellen.

Ist das die Antwort des verunsicherten Mannes auf die starke undselbstbewusste Frau?

Dieser Verdacht liegt tatsächlich nahe. Der Rückzug des Mannes ins intensive Fitnesstraining, in den Sport, ins Militärische – das ist vermutlich schon eine Reaktion darauf, dass die Gesellschaft noch nicht verstanden hat, wie eine neue Männlichkeit neben einem starken Frauenbild auszusehen hätte. Hätte sie dies, so fände sie rasch andere Formen der Männlichkeit, die es übrigens immer gab. Hartnäckig hält sich auch im Erwerbsleben der Mythos des starken Mannes, der für seine Familie am Ende alles richtet.

Untersuchungen im Arbeitsmarkt zeigen, dass Männer in Zukunft nur noch in wenigen Wachstumssektoren die Nase vorn haben: in der technischen Informatik etwa oder im Hauswartdienst.

Das legt die technologische Entwicklung nahe, die Körperkraft hat an Bedeutung verloren. Oft werden die Frauen mit dafür verantwortlich gemacht, wenn Männer keine Jobs mehr finden. Rechts- und linkskonservative Kreise versuchen deshalb, die Frauen wieder aus dem Arbeitsleben zu verdrängen.

Seit bald 100 Jahren träumen Buben davon, Superhelden zu sein.Auch in Games und Science-Fiction sind Monsterfiguren und ihre Laserwaffen unverändert beliebt. Warum eigentlich?

Die Superhelden sind eine Weiterentwicklung des antiken Helden. Die alten Helden wären den technologischen Herausforderungen ja auch gar nicht mehr gewachsen. Schlimmer scheint mir aber, dass es inzwischen auch den perfekten Untertanen gibt. Er stützt das System und hilft mit, die Ordnung aufrechtzuerhalten.

Macho-Politiker wie Donald Trump, Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan oder Jair Bolsonaro bedienen sich dieser Hilfe recht erfolgreich.

Kein Wunder, das zeigte schon Heinrich Manns Literaturklassiker «Der Untertan» unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Auch Adolf Hitler schrieb damals sinngemäss: Endlich wird Krieg sein, dann kann ich meine Männlichkeit unter Beweis stellen und habe die Chance, ein Held zu werden. Auch für Frauen stellte sich damals übrigens die Frage nach einem neuen Wunsch- und Sehnsuchtsbild.

«Batman stand sogar unter Verdacht, homosexuell zu sein. Um diesen Verdacht zu zerstreuen, stellte man ihm ein Batgirl zur Seite.»

Inzwischen gibts ja mehr und mehr Heldinnen in den Games und Krimis. Wird damit die alte Rollenteilung aufgeweicht?

Das glaube ich nicht. Ich sehe das eher als männliches Sehnsuchtsbild, dem auch Frauen aufsitzen. Zu 90 Prozent schreiben ja Männer solche Drehbücher. Die Autoren passen zur Erschliessung neuer Märkte ihre Superhelden oft dem Zeitgeist an. Superman durfte so auch mal Schwächen zeigen, Batman wurde weicher und stand zeitweilig sogar unter Verdacht, homosexuell zu sein. Um diesen Verdacht zu zerstreuen, musste man ihm dann eben ein Batgirl zur Seite stellen. Die Heldinnen sind übrigens wie die alten Amazonen zur Keuschheit verdammt, sonst würden sie ihre Superkräfte gefährden.

Der Machismo ist heute besonders unter Secondos aktuell: Viele Söhne erlebten nach der Migration den Abstieg ihrer Väter, die ihre Familien weder führen noch richtig für sie sorgen können. Ihre Väter hatten prekäre Jobs, beherrschten die Sprache des Einwandererlandes schlecht und gerieten in einen Kultur-Clash. Verständlich, dass die Söhne zu Machos werden?

Das ist schon ein grosses Problem, ich erlebe dies oft in Jugendprojekten. Da gibt es bei jungen Männern ein sehr starkes Bedürfnis, ihre Rolle zu finden. Wer aus dem traditionellen Männerbild ausbrechen will, hat es in seiner Bezugsgruppe schwer. Wer Frauen auf Augenhöhe sieht, wird als Schwächling be­lächelt. Die Jugendarbeit muss sich darum bemühen, diese Männer zu unterstützen und das traditionelle Bild der Männlichkeit aufzuweichen. Davon hätten schliesslich nicht nur die Frauen etwas, sondern auch die Männer selber.

Wird diese Aufgabe in der Integrationsarbeit unterschätzt? Das ist ja vermutlich aufwendiger und schwieriger, als Jugendliche von der religiösen Radikalisierung abzuhalten.

Unterschätzt wird das nicht. Das Problem ist inzwischen sogar in der Politik angekommen. Aber die geschlechtlichen Rollenbilder sind einfach sehr stark. Und dann fehlt oft die Zeit, um mit den Jugendlichen vertieft ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen.

Der bürgerliche Mann hatte einst Anspruch auf eine Wohnwand, ein Auto und eine Frau, die den Haushalt führt. Das ist vorbei. Erklärt dies die Radikalisierung in diesem Teil der Bevölkerug bis nach weit rechtsaussen?

Vermutlich ja, wie ein Blick nach Nordamerika zeigt, wo uns die gesellschaftliche Entwicklung oft einen Schritt voraus ist. Ein Psychologe wie Jordan Peterson findet unter Männern ein riesiges Publikum, wenn er die Monogamie der Frau als Lösung propagiert. Viele Anschläge werden ja von frustrierten einsamen Männern geplant. Man glaubt, ihre Zahl vermindern zu können, wenn man diesen Männern mit staatlich verordneter Monogamie wieder eine Frau verspricht. Da muss nur noch ein Naturwissenschaftler behaupten, die sogenannte Natur des Mannes werde durch den Feminismus untergraben, und schon ist die alte Ordnung wiederhergestellt.

Oft wird ja auch Friedrich Nietzsches Begriff des «Übermenschen» für den Männlichkeitswahn der Nazis verantwortlich gemacht. Vielleicht etwas zu einfach?

Ich habe Nietzsche immer anders gelesen und kann das auch belegen. Sein Übermensch bricht mit den Traditionen, wird sich einer neuen selbstbestimmten Moral bewusst. Seine Schwester, die übrigens sehr zu seinem Missfallen mit einem Antisemiten verheiratet war, hat nach seinem Tod diese Passagen an den völkischen Zeitgeist angepasst.

Nun gibts in der linksliberalen Öffentlichkeit inzwischen ja auchso etwas wie eine Diskriminierungdes «weissen Mannes» oder gardes «alten weissen Mannes». Hilfreich oder eher revanchistisch?

Ich halte diese Begriffe für so wenig hilfreich wie jenen der «toxischen Männlichkeit». Das waren mal gute Provokationen, aber sie werden inzwischen rein negativ und teils revanchistisch angewendet. Das torpediert die Versuche, Gleichheit mittels Einsicht auf beiden Seiten herzustellen. Mit jeder Wiederholung verhärten sich die Fronten. Wenn ich in einem Jugendprojekt von «toxischer Männlichkeit» rede, dann finde ich keinen Zugang zu den Jugendlichen. Wenn ich stattdessen die Tücken des althergebrachten Männlichkeitsbildes anspreche, das nicht nur den Frauen, sondern auch ihnen selber schadet, dann stosse ich auf offene Ohren.

An welchem Punkt kippt eigentlich Moral ins Moralisieren?

Dort, wo jemand moralische Gründe um des Gutseins willen anführt. Es ist wie beim Verzichten: Gut ist ein Verzicht aus vernünftiger Einsicht in die schädlichen Auswirkungen meines Tuns – fragwürdig ist er, wenn ich mir damit einen höheren Status verschaffen will. Mit einer ehrlichen Innensicht lässt sich dieser Unterschied gut feststellen.

Politische Korrektheit war einst eine Errungenschaft gegen einen unbewussten oder gar übergriffigen Sprachgebrauch speziell auch gegenüber Frauen. Geht sie heute zu weit?

In vielerlei Bereichen ist uns heute das Mass verloren gegangen. Politische Korrektheit ist an die Stelle von Höflichkeit getreten und hat inzwischen auch Auswirkungen auf Bücher und Medien: Gewisse Begriffe darf man nicht mehr verwenden, anderes wird vorgeschrieben. Dabei kann Sprachregulation aus moralischen Gründen durchaus vernünftig sein, wenn sie tatsächlich einen Einfluss auf gesellschaftliche Veränderungen hat.

Sollen wir bei Ihren Themen jetzt von Heldinnen und Helden schreiben, Held/innen oder Held*innen?

Vorderhand stellt sich diese Frage nicht, weil wir nach wie vor im Zeitalter der Superhelden leben. Das kann sich ändern, aber es ist nicht gesagt, dass die neue Epoche zum Zeitalter der Superheldinnen wird. Vielleicht führt sie ja auch zu einem ganz anderen Verständnis von Heldentum.

Echte Held*innen wären ja auchheute noch gefragt – etwa umdazwischenzugehen, wenn jemandim öffentlichen Raum belästigtoder rassistisch beleidigt wird.

In der Tat. Ich würde dann allerdings bescheidener von Vorbild und Zivil­courage sprechen als von Heldentum. Der Begriff «Held» wurde strapaziert und tut der Sache nicht gut, weil er historisch meist mit einer Gewaltgeschichte verbunden ist. Wir sollten uns nicht darauf verlassen, von Superhelden gerettet zu werden. Eine Supervernunft wäre wichtiger.

Was bedeutet das neue männliche Rollenbild mit Vorbildern statt Helden für die Erziehung eines Knaben?

Eltern müssen da umdenken, es ist auch bei der Erziehung von Mädchen wichtig. Denn viel zu oft wird in der Kindheit bei beiden Geschlechtern die Vorstellung des Mannes geweckt, der einen höheren Status hat und ausser Haus das Geld verdient. Die Mutter müsste dann 24/7 für das Kind da sein. Solange dieses Bild vorherrscht, ist es sehr schwierig, eine neue fürsorgliche Männlichkeit aufzubauen.