Fremde Kinder fördern unsere Toleranz

Vor kurzem schrieb TA-Journalistin Aleksandra Hiltmann, sie wolle keine Kinder – und fordere Respekt dafür. Von Kinderlosen werde dauernd erwartet, dass sie auf Eltern Rücksicht nähmen, während keiner Rücksicht nehme auf jene, die keine Kinder wollten. Zwischen «Team Kinderlose» und «Team Eltern» habe sich deshalb ein Graben aufgetan.

Inspizieren wir diesen Graben genauer, fällt auf: Er wird immer tiefer, weil der Übertritt ins «Team Eltern» heute meist bewusst vollzogen wird. Weil sich das Training in diesem Team aber als ziemlich aufwendig erweist ­(knappe Kasse stopfen, Trotzanfälle meistern, Schlafentzug durchstehen), streicht man im Kampf gegen «Team Kinderlose» die eigenen Vorzüge umso mehr heraus: Man versucht, mit der Qualität des bestmöglich umsorgten Nachwuchses zu punkten, und lobt diesen über den grünen Klee.

Auf verzogene Prinzessinnen wartet niemand

Die Prahlerei von «Team Eltern» verstimmt «Team Kinderlose»: Es scheint, als ginge Letzteres pokallos durchs Leben. Vor allem Frauen ­werden dauernd mit der «Mutter aller Fragen» (so die amerikanische Autorin Rebecca Solnit) konfrontiert: Warum haben sie keine Kinder?

Dass sich Kinderlose über die Unterstellung ärgern, in ihrem Leben fehle etwas, ist verständlich. Traktieren die Sprösslinge dann noch im Tram die Vordersitze, brüllen im Restaurant rum und tröten am Familienfest nonstop in die Flöte, reisst dem «Team Kinderlose» der Geduldsfaden. Eltern haben sich frei für Nachwuchs entschieden – sollen sie sich gefälligst um eine sozialverträgliche Emissionsbilanz ihrer Kinder kümmern!

Tatsächlich sind private Entscheidungen nur so lange zu goutieren, als sie nicht die Freiheitsräume anderer beschneiden: Ein Auto darf sein, aber bitte korrekt einparkiert; der Hund geht in Ordnung, aber kein Dauer­gebell; das Klavier muss toleriert werden, aber nach 20 Uhr hat es zu schweigen. Muss, wer Kinder in die Welt setzt, in dieser Logik nicht dafür sorgen, dass sich diese zu benehmen wissen? Freilich – dies allerdings in erster Linie den Kindern selbst zuliebe. Denn auf verzogene Prinzessinnen und Prinzen wartet später niemand.

Kinder verlernen im Séparée, dass nicht rund um die Uhr Mordsgaudi angesagt ist.

Und doch hinkt der Vergleich: Erstens sind Kinder kein Privatbesitz, sondern sich selbst gehörende Persönlichkeiten mit – gelinde gesagt – eigenen Gesetzmässigkeiten. Als solche ­können sie weder per Knopfdruck ausgeschaltet noch dressiert oder verstaut werden. Sie brauchen ­Freiräume und wollen sich zu Recht einbringen respektive austoben. Zweitens braucht eine Gesellschaft keine Autos, Hunde oder Klaviere, aber sie braucht Kinder. Das wird zwar ökonomisch immer mal wieder bestritten, und Klimaaktivisten bezweifeln, ob man überhaupt noch Kinder bekommen darf. Aber wollen wir nicht aussterben und soll der Generationenvertrag nicht zum Erliegen kommen, sind wir auf Nachwuchs angewiesen.

Wäre ein Vorschlag zur Güte, die zerstrittenen Teams weiter zu ­separieren? «Team Eltern» besucht Kinderhotels, in denen der Nachwuchs an separaten Tischen diniert und im Kinderparadies die Anarchie ausruft. «Team Kinderlose» gastiert derweil im Wellnesshotel, in dem man «eher nicht auf Kinder spezialisiert» ist. Im Zug sitzen Familien im Spielplatz­abteil, Hörschaden und Windelgeruch inklusive. Umgekehrt markiert die Japan Airlines Sitze mit einem Babysymbol, wenn ein Kleinkind mitfliegt, sodass kinderlose Passagiere ihre Plätze fernab von möglichem Geschrei buchen können.

Die Separation mag zeitweilig ­beruhigen – doch sie wird den Graben weiter vertiefen. Kinder verlernen im Séparée, dass nicht rund um die Uhr Mordsgaudi angesagt ist. Kinderlose fühlen sich immer leichter gestört. Den wahren Trainingseffekt erzielen wir in gemischten Teams. Trainiert werden dabei Respekt und Toleranzfähigkeit – und beides kann man immer gebrauchen, egal in welchem Team man spielt.

Angesichts der Tatsache, dass wir im Lauf des Lebens das Team meist wechseln, ist das kein schlechter Nebeneffekt.