«Für mich isch gar nöd Ghetto da» Sie reden «Jugodüütsch», möchten keine Gefühle zeigen – und versetzen die Reporterin. Vom Versuch, Jugendlichen aus Dietikon und Spreitenbach nahezukommen. Meinung Tugba Ayaz , Das Magazin

Ihre Ausbildung zur Assistentin Gesundheit und Soziales in einem Alterszentrum ist Kreshmeh das Wichtigste im Leben. Foto: Joël Hunn

«Tugba hier, wo bist du?» «fuuuck, hans vergessä! bin schliere, McDonald’s, mit kollegin.» «Letzte Woche hast du mich versetzt, gestern im letzten Moment abgesagt, heute hast du es vergessen? Was soll das? Komm her, ich warte.» «ok, sorry, gang etz uf zug.»

Haltestelle Glanzenberg, Dietikon ZH, ein Abend im September 2019. Ich warte weiter. Wenig später ruft Géraldine* wieder an, Zug verpasst. Der nächste fährt erst in einer Viertelstunde, ich aber, sagt sie, hätte sofort einen. Also mache ich mich auf nach Schlieren.